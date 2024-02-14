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В ХМАО ищут рыбаков, выложивших ролик с тоннами незаконно выловленной рыбы

В ХМАО ищут рыбаков, выложивших ролик с тоннами незаконно выловленной рыбы

Автор:
14 февраля 2024 15:21
Сообщество : Рыбалка, походы, активный отдых на природе
Метки: Браконьеры   Видео   Росрыболовство   ХМАО   рыба   следствие   
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Не каждый траулер способен рыбы выловить такое количество рыбы.

На днях в соцсетях всплыло видео, предположительно, из Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО), на кадрах которого показан улов невероятных масштабов. В региональных пабликах утверждается, что ролик записали браконьеры. После общественного резонанса в главке регионального Росрыболовства начали проверку и поиск записавших видео "рыбаков".

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Как отметили в Рыбнадзоре, пока нет достоверных подтверждений, что ролик был снят на территории ХМАО. Однако видео находится на особом контроле. Им заинтересовались и полиция, и другие заинтересованные органы власти.



"За незаконную добычу (вылов) водных биологических ресурсов предусмотрена, в том числе и уголовная ответственность. Данные деяния могут образовывать состав статьи 256 УК РФ. Управлением по мере установления всех обстоятельств дела и лиц, причастных к совершению правонарушения, будут приняты соответствующие меры реагирования, в том числе предъявление ущерба, нанесенного водным биологическим ресурсам", — отметили в Рыбнадзоре.


Подсчитать ущерб в случае задержания "рыбаков" будет крайне проблематично, очевидно, что часть рыбы уже вывезли и реализовали. Жители региона опасаются, и не без оснований, что браконьеры могли нанести местной фауне колоссальный ущерб.

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Метки: Браконьеры   Видео   Росрыболовство   ХМАО   рыба   следствие   
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8  комментариев
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62k
pynh 53 минуты назад
хер найдут, там каждый первый узкоглазый и усатый
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11k
Борис Карабанов 20 минут назад
"Оголодали? Никак не наедятся! Всё уже выловили. В магазине еды, что ли, мало?"
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13k
Григорий Бабкин Полчаса назад
Это не за один день. Из подо льда никакими сетями столько не вытащишь. Это промысловики. По лицензии. Ловят, естественно, сетями, складируют, сортируют, потом вывозят на реализацию. Аффтырь - малолетний дебил. Ни один, даже самый тупой браконьер, так светиться не станет. За такие объёмы не административка, а уголовка.
Детишки, думайте своей головой, а не чьей-то жопой. Особенно ЭТОГО аффтыря.
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466
iskra Григорий Бабкин 9 минут назад
Угу.. А Рыбнадзор с полицией вместе и не догадались,что это по лицензии вылов..
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3k
Шапкин 50 минут назад
Сдаётся мне что это или артель, либо рыбхоз.
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iskra Шапкин 12 минут назад
Преступная группа, численностью с рыбхоз.. Только рыбхоз разводит рыбу,а эти только вылавливают..
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