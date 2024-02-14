В ХМАО ищут рыбаков, выложивших ролик с тоннами незаконно выловленной рыбы

Не каждый траулер способен рыбы выловить такое количество рыбы.
На днях в соцсетях всплыло видео, предположительно, из Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО), на кадрах которого показан улов невероятных масштабов. В региональных пабликах утверждается, что ролик записали браконьеры. После общественного резонанса в главке регионального Росрыболовства начали проверку и поиск записавших видео "рыбаков".
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Как отметили в Рыбнадзоре, пока нет достоверных подтверждений, что ролик был снят на территории ХМАО. Однако видео находится на особом контроле. Им заинтересовались и полиция, и другие заинтересованные органы власти.
"За незаконную добычу (вылов) водных биологических ресурсов предусмотрена, в том числе и уголовная ответственность. Данные деяния могут образовывать состав статьи 256 УК РФ. Управлением по мере установления всех обстоятельств дела и лиц, причастных к совершению правонарушения, будут приняты соответствующие меры реагирования, в том числе предъявление ущерба, нанесенного водным биологическим ресурсам", — отметили в Рыбнадзоре.
Подсчитать ущерб в случае задержания "рыбаков" будет крайне проблематично, очевидно, что часть рыбы уже вывезли и реализовали. Жители региона опасаются, и не без оснований, что браконьеры могли нанести местной фауне колоссальный ущерб.
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Детишки, думайте своей головой, а не чьей-то жопой. Особенно ЭТОГО аффтыря.