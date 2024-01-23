Задрали нос: почему в авиакатастрофе в Афганистане выжили именно пилоты, а пассажиры - погибли

Крушение потерпел Falcon 10 (регистрационный номер RA-09011), принадлежавший ООО «Атлетик Групп» и частному лицу. Самолёт выпуска 1978 г. в российском реестре появился лишь в конце 2023 г, а до тех пор успел сменить более двух десятков владельцев. В РФ попал сложным путём через Турцию.

Самолёты Falcon 10 выпускались компанией Dassault Aviation с 1971 по 1989 год. Их до сих пор используют для частных полётов. Он маловместителен (до 8 человек), но, как правило, этого достаточно, чтобы небольшой компанией совершить недалёкий перелёт.

Самолёт не был предназначен для перевозки больной россиянки. Он вообще не был санитарным - такой борт не оснащён специальным оборудованием.

Почему же для полёта выбрали именно его? Напомним, Анна Евсюкова заболела в середине декабря. Женщине стало плохо на тайском курорте, она попала в больницу, где медики сначала не могли поставить ей диагноз, а затем выяснилось, что туристка из Волгодонска подхватила стафилококк,. Ей поставили диагноз эпидермолиз с развитием септического шока, полиорганную недостаточность, холестаз, реактивный панкреатит. Больная находилась под ИВЛ, и тайские врачи уже ничем не могли помочь, заявив, что лучше бы туристку отправить для лечения на родину.