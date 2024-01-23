Задрали нос: почему в авиакатастрофе в Афганистане выжили именно пилоты, а пассажиры - погибли

На днях в афганских горах потерпел крушение джет, перевозивший больную россиянку. Она и сопровождавший её муж погибли, а два пилота и медики -выжили. Авиаэксперты разбираются в нюансах авиакатастрофы.
Крушение потерпел Falcon 10 (регистрационный номер RA-09011), принадлежавший ООО «Атлетик Групп» и частному лицу. Самолёт выпуска 1978 г. в российском реестре появился лишь в конце 2023 г, а до тех пор успел сменить более двух десятков владельцев. В РФ попал сложным путём через Турцию.
Самолёты Falcon 10 выпускались компанией Dassault Aviation с 1971 по 1989 год. Их до сих пор используют для частных полётов. Он маловместителен (до 8 человек), но, как правило, этого достаточно, чтобы небольшой компанией совершить недалёкий перелёт.
Самолёт не был предназначен для перевозки больной россиянки. Он вообще не был санитарным - такой борт не оснащён специальным оборудованием.
Почему же для полёта выбрали именно его? Напомним, Анна Евсюкова заболела в середине декабря. Женщине стало плохо на тайском курорте, она попала в больницу, где медики сначала не могли поставить ей диагноз, а затем выяснилось, что туристка из Волгодонска подхватила стафилококк,. Ей поставили диагноз эпидермолиз с развитием септического шока, полиорганную недостаточность, холестаз, реактивный панкреатит. Больная находилась под ИВЛ, и тайские врачи уже ничем не могли помочь, заявив, что лучше бы туристку отправить для лечения на родину.
Везти её планировали медицинским автомобилем до Бангкока, а оттуда посадить на регулярный рейс до Москвы - он бы смог долететь до столицы РФ за 10 часов, Однако в последний момент тайские медики отвергли этот вариант, ссылаясь на тяжёлое состояние пациентки. Тогда мужу больной, Анатолию Евсюкову, пришлось спешно искать какой-то альтернативный вариант.
И он нашёл — частный Falcon 10. Удивительно, что его пилоты приняли предложение о полёте, несмотря на экстремальное для борта расстояние, — лететь самолётику планировалось с двумя дозаправками в Индии и Таджикистане. Однако что-то пошло не так.
В минувшую субботу самолет вылетел из Таиланда и после дозаправки в Индии взял курс на Россию, через Афганистан и Таджикистан. Вскоре пилоты сообщили в диспетчерскую службу во возникших проблемах с топливом и двигателями, сначала одним, затем - с другим. Потом связь прервалась. Через время в одну из афганских деревень пришёл один из медиков, летевших этим бортом и попросил о помощи.
Выживших россиян эвакуировали с места крушения джета, и сейчас пострадавшие находятся в госпитале имени Сардара Мохаммада Дауд Хана - об этом сообщил представитель "Талибана"*.
Источник:
Состояние их здоровья оценивается как стабильное, хотя после возвращения на родину экипажу зададут много вопросов. А вот заказчик рейса и его жена погибли - это подтвердил МИД России.
Интересно, почему погибли именно они, а экипажу и медикам удалось выжить?
Руководитель портала "Авиация России" Андрей Величко предполагает, что "женщина была ненадежно зафиксирована ремнями, и когда стало понятно, что ей угрожает опасность, муж бросился к ней на помощь, но при касании самолета земли произошел удар, который привел к гибели обоих".
Заслуженный военный летчик РФ Владимир Попов согласен с авиаэкспертом:
"Кто был пристегнут - те остались живы. Эти люди, конечно же, подверглись большой ударной нагрузке и получили различные травмы. Но предельной перегрузки не было, которая могла бы повлечь разрыв или отрыв внутренних органов, они остались живы. Вероятнее всего, лежачая заболевшая женщина и сопровождавший ее муж не были пристегнуты. Мужчина хотел ее удержать, но при таких скачкообразных перегрузках, удержать руками другого человека практически невозможно."
Что касается нештатной посадки, то есть мнение, что большая часть летевших выжила благодаря тому, что перед самым крушением пилоты немного задрали вверх нос. Из-за этого удар пришёлся на середину фюзеляжа самолёта и пассажирский салон.
По мнению авиаэкспертов, после выключения второго двигателя джет еще около 20-25 минут планировал, пролетев таким образом около 150 километров. Пилоты даже запросили посадку в таджикистанском аэропорту Куляб, однако всё равно пытались найти в горах наиболее ровную поверхность для аварийной посадки. А когда поняли, что всё равно придётся сажать самолёт, подняли нос борта на 15–20 градусов, чтобы немного смягчить удар. Если бы это не было сделано, джет врезался бы носом в землю, из-за чего погибли бы все, кто находился на борту.
Другой авиаэксперт Олег Смирнов считает, что у лётчиков было недостаточно опыта для пилотирования в такой сложной местности:
Источник:
Смирнов уточняет, что два двигателя у самолета могли отказать по двум причинам: из-за некачественного топлива или уже при столкновении с горой из-за нарушения правил высоты полета.
Конечно, в обстоятельствах случившегося будут разбираться следователи, и это всё лишь предположения. Сейчас в деле крушения Falcon 10 пока нет подозреваемых. Известно, что следователи провели обыски в компании «Атлетик групп» и на аэродроме «Мячиково», где базировался самолет, опросили его владелицу Екатерину Агапову. Рассматриваются три основные версии катастрофы: техническая неисправность (отказ обоих двигателей - эта версия приоритетная), ошибка пилотов и погодные условия, т.к. в процессе полёта судно попало в сильный встречный ветер.
Источник:
Отец пилота Аркадия Грачёва считает сына героем, т.к. посадить самолёт в тех условиях так, чтобы хотя бы кто-то остался в живых - это настоящий героизм и профессионализм.
"В чудо не верили, но поехали на службу в храм и молились. Родные звонили и соболезновали. Внезапно приходит звонок во время службы о том, что четверо выжили. У меня была истерика. Я сказал, что даже если не Аркадий выжил, то он спас четыре души. Я представляю, как они в буран в горах приземлили самолет", — поделился Юрий Грачев.
Что касается погибшей супружеской пары, их тела должны доставить до конечного пункта, согласно договору. Семья Евсюковых, как сообщают "Известия", была застрахована в "Сбербанк страховании".
"Сбербанк страхование" привлек ООО "Мобильная медицина", а те в свою очередь ООО "Атлетик групп".
Евсюковы заключили соглашение с ООО "Мобильная медицина". В договоре нет пункта "при смерти страхователя", однако есть пункт "форс-мажор", согласно которому если форс-мажор исчерпывается, то договор возвращается в силу. Значит ООО "Мобильная медицина" обязаны довезти тела до конечного пункта согласно договору.
Кстати, сын супружеской пары не попал на борт вместе с родителями из-за малой вместительности самолёта. Т.к. часть салона занимало медоборудование и носилки, на которых лежала больная, свободного места внутри не оставалось. И хотя судно было рассчитано на 8 пассажиров, полетело лишь шесть человек, два из которых были пилотами.
Сопровождали больную россиянку её муж и лишь два медика (хотя по правилам, если полёт длительный, то при пациенте должно находиться две бригады врачей). А 41-летний сын Евсюковых полетел обычным рейсом и узнал о случившемся уже после приземления в РФ.
*организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
Источник:
- В Улан-Удэ самолёт загорелся через несколько минут после взлёта
- Пассажирский самолёт Сочи-Омск экстренно сел на грунт неподалёку от Новосибирска
- В Мексике разбился самолет, который должен был объявить паре пол будущего ребёнка
- На юге Китая разбился пассажирский Boeing 737
- В США пассажирка самолёта сама посадила борт, когда пилот потерял сознание
Да, посадить самолёт в горах и остаться живым - это очень сильное везение. Но без профессионализма, везение не работает. Обстоятельства катастрофы конечно ещё не ясны, и может даже это ошибка тех же пилотов, но если вот смотреть исключительно на факт посадки самолёта в таких условиях - то пилоты молодцы. На неподготовленное поле - сесть очень сложно, лотерея настоящая, а тут - скалы и снег вперемешку. Всё равно что прыгнуть в яму с битым стеклом и не порезаться.
А то кричали мажоры рулили. А в итоге вот какая ситуация.