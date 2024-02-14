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Примеры нелепой рекламы, которая реально работает

Примеры нелепой рекламы, которая реально работает

Автор:
14 февраля 2024 11:50
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   забавно   наружная реклама   реклама   смешно   фото   
1172
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Завлечь потребителя - основная задача маркетологов. Порой реклама бывает нелепой, смешной, но основную функцию она всё равно выполняет - привлекает внимание.

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Метки: Прикол   забавно   наружная реклама   реклама   смешно   фото   
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1  комментарий
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Максим Т. Час назад
Никогда на подобную хню внимания не обращал.
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Спелая кукурузинка

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