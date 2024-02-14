Примеры нелепой рекламы, которая реально работает

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Завлечь потребителя - основная задача маркетологов. Порой реклама бывает нелепой, смешной, но основную функцию она всё равно выполняет - привлекает внимание.
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