Гении наружной рекламы, которые явно живут на своей планете

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Перед тем, как делать дерзкую рекламу, надо бы ориентироваться на целевую аудиторию. Однако не всегда у владельцев компаний это получается. Перед вами щиты из разных стран.
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