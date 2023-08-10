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Гении наружной рекламы, которые явно живут на своей планете

Гении наружной рекламы, которые явно живут на своей планете

Автор:
10 августа 2023 14:48
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   забавно   идиоты   лебедев отдыхает   могут и делают   наружная реклама   реклама   
1197
15

Перед тем, как делать дерзкую рекламу, надо бы ориентироваться на целевую аудиторию. Однако не всегда у владельцев компаний это получается. Перед вами щиты из разных стран.

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Метки: Прикол   забавно   идиоты   лебедев отдыхает   могут и делают   наружная реклама   реклама   
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3  комментария
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1k
Мария Коненкова 21 минуту назад
Вот эту обожаю.
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5k
S__D 12 минут назад
Комментарий к фото
сразу и не поймёшь, что это реклама фитнес-клуба
.
Клуба, где ты найдёшь свою половинку.
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