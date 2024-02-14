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Не дождался 1 апреля: парень подготовился к приезду матери

Не дождался 1 апреля: парень подготовился к приезду матери

Автор:
14 февраля 2024 11:27
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Юмор   кадр   квартира   розыгрыш   фольга   
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По возвращении из отпуска Анну Янковски ждал блестящий сюрприз, причём в прямом смысле. Стены и мебель дома покрывала фольга! Её сын потратил 40 часов и 225 фунтов стерлингов на эту затею.

20-летний Макс израсходовал 900 метров фольги, на снятие которой ушло пять долгих часов.

Парень снял реакцию матери, которая вернулась из Польши в Лондон. Он также поделился кадрами кропотливой работы. На трансформацию комнаты ушло 125 рулонов металлической "бумаги".

Родительница явно была не готова к розыгрышу. В качестве компенсации она потребовала чашку кофе.

"Она просто хотела расслабиться после дороги, я заметил, что она немного раздражена", - поделился шутник.

"Это просто безумие, - согласилась Анна. - Когда я увидела это, мне хотелось бросить в сына фольгу".

Видеоролик Макса собрал почти 20 млн просмотров.

Парень рассказал, что ему пришлось хорошо потрудиться: "Фишка фольги в том, что её нужно укладывать одним большим листом и с первого раза, потому что с клейкой поверхности её уже не снимешь. Она просто порвётся".

Сложнее всего было упаковать стулья, на каждый из них ушло около часа, потому что фольга постоянно соскальзывала.

"Я даже не мог готовить, поэтому приходилось заказывать еду, - поделился Макс. - В те дни было довольно холодно, но с фольгой даже не нужно было включать отопление".

Мужчина намерен использовать материал вторично в новых художественных проектах.

Его видео было озаглавлено "Это заняло целую вечность, мне нужно поспать" и собрало почти 36000 комментариев:

"Вот и всё! Его больше нет в завещании".

"Я думал, трачу свою жизнь впустую. Теперь я чувствую себя лучше, спасибо".

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Прикол   Юмор   кадр   квартира   розыгрыш   фольга   
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16  комментариев
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3k
Оксид Бетона 2 часа назад
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117
Деньги Есть 8 минут назад
А в чём прикол то? Что бы потратить ещё пять часов, что бы всё убрать?
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888
Андрей Граф 9 минут назад
наркоман 100%
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19k
banzai7 24 минуты назад
Не похоже на добрую шутку
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34k
Ego sum qui sum Полчаса назад
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907
Олеся К 40 минут назад
зачем он сделал это все??
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14k
KotSkripaley 49 минут назад
Чего не сделаешь для любимой матушки, чтобы та не грустила, молодец пацан.
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34k
Юр21 Час назад
Опять про этого долбоиоба... Недавно же про него пост уже был!
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49k
Максим Т. Час назад
Бесполезные, тупые, бессмысленные креаклы... С одной извилиной и та разделяет полужопия. И их "подписчики" не лучше.
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38k
АнтонПолднев Час назад
На что только дебилы не идут ради лайков...
Ждём следующий перфоманс...
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464
iskra Час назад
Дебил,у которого слишком много свободного времени и лишние деньги. Зато мозгов явно недостаток. Лучше бы уж из фольги шары катал,как это сейчас модно у японцев. Так меньше вреда окружающим..
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13k
Copycat Час назад
Я вот помню приколы лет 5 назад типа скрин с какого то сайта типа ответы мэйл ру с вопросом "Мой сын\дочь хочет стать блогером, можно ли что то сделать? или лучше сразу отдать детдом и завести нового?" мы типа смеялись, а оно вон как вышло)
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11k
Борис Карабанов 2 часа назад
Вот, смеху-то было! А главное - оригинально!
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4k
Отвратительный Мужик 2 часа назад
Чего пенять, сама дебила вырастила
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39k
Александр 2 часа назад
Дебил забыл надеть шапочку из фольги походу, перед тем как задумал такой "сюрприз" для мамы. Лучше бы цветов накупил полный дом... Но шапочка из фольги не была надета....
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8k
Tamdima 2 часа назад
РусАл не прогорит, я уверен
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