Не дождался 1 апреля: парень подготовился к приезду матери

По возвращении из отпуска Анну Янковски ждал блестящий сюрприз, причём в прямом смысле. Стены и мебель дома покрывала фольга! Её сын потратил 40 часов и 225 фунтов стерлингов на эту затею.
20-летний Макс израсходовал 900 метров фольги, на снятие которой ушло пять долгих часов.
Парень снял реакцию матери, которая вернулась из Польши в Лондон. Он также поделился кадрами кропотливой работы. На трансформацию комнаты ушло 125 рулонов металлической "бумаги".
Родительница явно была не готова к розыгрышу. В качестве компенсации она потребовала чашку кофе.
"Она просто хотела расслабиться после дороги, я заметил, что она немного раздражена", - поделился шутник.
"Это просто безумие, - согласилась Анна. - Когда я увидела это, мне хотелось бросить в сына фольгу".
Видеоролик Макса собрал почти 20 млн просмотров.
Парень рассказал, что ему пришлось хорошо потрудиться: "Фишка фольги в том, что её нужно укладывать одним большим листом и с первого раза, потому что с клейкой поверхности её уже не снимешь. Она просто порвётся".
Сложнее всего было упаковать стулья, на каждый из них ушло около часа, потому что фольга постоянно соскальзывала.
"Я даже не мог готовить, поэтому приходилось заказывать еду, - поделился Макс. - В те дни было довольно холодно, но с фольгой даже не нужно было включать отопление".
Мужчина намерен использовать материал вторично в новых художественных проектах.
Его видео было озаглавлено "Это заняло целую вечность, мне нужно поспать" и собрало почти 36000 комментариев:
"Вот и всё! Его больше нет в завещании".
"Я думал, трачу свою жизнь впустую. Теперь я чувствую себя лучше, спасибо".
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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