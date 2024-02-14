Не дождался 1 апреля: парень подготовился к приезду матери

Родительница явно была не готова к розыгрышу. В качестве компенсации она потребовала чашку кофе.

"Она просто хотела расслабиться после дороги, я заметил, что она немного раздражена", - поделился шутник.

"Это просто безумие, - согласилась Анна. - Когда я увидела это, мне хотелось бросить в сына фольгу".