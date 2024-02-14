В Омске парень забрал у девушки телефон, когда она упала с приступом эпилепсии

Девушка стояла на остановке, когда у неё вдруг случился приступ эпилепсии. Она упала на землю, держа в руках телефон. Гаджет упал и его подобрал парень, стоящий рядом. Это заметили люди, стоявшие на остановке. Они потребовали вернуть телефон, но парень расстегнул пальто и начал уверять, что ничего не брал. Пенсионерки заявили, что лично видели, как он украл телефон.