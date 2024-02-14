В Омске парень забрал у девушки телефон, когда она упала с приступом эпилепсии

Прохожий забрал у вора гаджет и вернул его пришедшей в себя девушке.
Девушка стояла на остановке, когда у неё вдруг случился приступ эпилепсии. Она упала на землю, держа в руках телефон. Гаджет упал и его подобрал парень, стоящий рядом. Это заметили люди, стоявшие на остановке. Они потребовали вернуть телефон, но парень расстегнул пальто и начал уверять, что ничего не брал. Пенсионерки заявили, что лично видели, как он украл телефон.
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Очевидцы рассказали, что телефон у парня забрал прохожий и вернул девушке, которая пришла в себя спустя несколько минут. Теперь полицейские разыскивают вора. В полиции сообщили, что ведётся проверка.
По данному факту проводится проверка. Сотрудниками полиции принимаются меры по установлению личности нарушителя, - заявили в полиции.
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