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В Омске парень забрал у девушки телефон, когда она упала с приступом эпилепсии

В Омске парень забрал у девушки телефон, когда она упала с приступом эпилепсии

Автор:
14 февраля 2024 10:51
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Омск   интересное   кража телефона   полиция   фото   эпилепсия   
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Прохожий забрал у вора гаджет и вернул его пришедшей в себя девушке.

Девушка стояла на остановке, когда у неё вдруг случился приступ эпилепсии. Она упала на землю, держа в руках телефон. Гаджет упал и его подобрал парень, стоящий рядом. Это заметили люди, стоявшие на остановке. Они потребовали вернуть телефон, но парень расстегнул пальто и начал уверять, что ничего не брал. Пенсионерки заявили, что лично видели, как он украл телефон.

Очевидцы рассказали, что телефон у парня забрал прохожий и вернул девушке, которая пришла в себя спустя несколько минут. Теперь полицейские разыскивают вора. В полиции сообщили, что ведётся проверка.

По данному факту проводится проверка. Сотрудниками полиции принимаются меры по установлению личности нарушителя, - заявили в полиции.


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Метки: Видео   Омск   интересное   кража телефона   полиция   фото   эпилепсия   
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4  комментария
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Отвратительный Мужик Полчаса назад
Запомните наркоманы это животные и расценивать их поступки с позиции человека весьма глупо.
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−2
ollie70 42 минуты назад
с мудаком понятно - видно что "бомжара", а почему девушку не пытались поднять уже после приступа? (понятно что до приступа лучше лицом вниз, чтобы язык не запал)
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