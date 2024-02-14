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"За ребёнка платим с мужем пополам": пары рассказали про раздельный и совместный бюджеты

"За ребёнка платим с мужем пополам": пары рассказали про раздельный и совместный бюджеты

Автор:
14 февраля 2024 10:28
Сообщество : Истории
Метки: бюджет   интересно   истории   отношения   пары   семейный бюджет   фото   
1389
15

У каждого в паре свой тип бюджета. Кто-то предпочитает откладывать средства на общий счёт, другие - чётко разделяют зоны ответственности. Девушки и парни в этом посте поделились своими историями про деньги.

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А какой формат бюджета у вас в семье?

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Метки: бюджет   интересно   истории   отношения   пары   семейный бюджет   фото   
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10  комментариев
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Dima Час назад
как такая пара еб№нашек может создать и тем более сохранить семью?
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8k
Пуриц Жорж 15 минут назад
Есть знакомая пара. Он старше лет на 10. Раз в полгода ходят к нотариусу и вносят изменения кто чего купил. Знаю что последний раз вписывали беговую дорожку на неё, и холодильник на него. Я спросил у него на...уя? Он мне ответил что в первом браке его оставили без всего
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8k
tamin 37 минут назад
Эм..... Прочитал, много думал. У нас в семье раздельный бюджет. Паа зарабатывает, мама тратит) а т.к. денег всегда хватает, значит все норм.
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2k
Александр Ломовицкий 44 минуты назад
если деньги это не основа семьи то вобще плевать на них . счет открыт на супругу но ее карта валяется в столе , на расходы есть другая карта на которую я кидаю денег если ей надо . наличные всегда лежат в столе кому сколько надо тот столько и тратит единственное условие дорогие покупки обсуждаются а то были прецеденты офигенно глупых трат . как можно делить -это твое а это мое и жить вместе ..это общага а не семья.
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3k
Оксид Бетона Час назад
шлюхи ахриневшие!
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Спелая кукурузинка

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