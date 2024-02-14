"За ребёнка платим с мужем пополам": пары рассказали про раздельный и совместный бюджеты

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У каждого в паре свой тип бюджета. Кто-то предпочитает откладывать средства на общий счёт, другие - чётко разделяют зоны ответственности. Девушки и парни в этом посте поделились своими историями про деньги.
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А какой формат бюджета у вас в семье?
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