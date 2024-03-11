"Глухой на одно ухо, но скрывал": странности, которые девушки узнали о своих парнях только после того, как начали жить вместе

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В начале отношений партнёры часто хотят казаться лучше, чем они есть. Из-за этого после начала совместной жизни вскрываются разные неприятные моменты, которых никто не ожидал. Девушки рассказали, что выяснили о своих возлюбленных, когда начали жить вместе.
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А какие странные привычки своих любимых вы узнали в первый год совместной жизни?
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8. Засыпаю за 5-10 секунд. Жену бесит, когда она пытается в постели о чем-нибудь поговорить со мной, а я засыпаю в начале разговора, потом прихожу на пару секунд в себя, что-то отвечаю и опять вырубаюсь. И главное в этот момент отвечаю не я, а какая-то отдельная часть моего мозга. Недавно она этим воспользовалась, разбудила меня посреди ночи и отпросилась с дочерью на отдых на месяц. Той же ночью купила билета. Утром я долго пытался понять, как же я согласился их отпустить и профинансировать, но помню, что какие-то логичные доводы она мне привела.
10. с утра в чистую кружку налил чая и доливаешь в течение дня
11. вообще рвотный рефлекс чистка ушей вызывает. видать точно какой то нерв
13. полежал в горячей ванне, само все смоется
Это нормально
Удобно чистить (картоху, морковь и т.д.), не надо р.а.к.о.м всё время стоять.
А про мгновенное засыпание у меня жена такая. Я так-то тоже быстро засыпаю, но она реально вырубается секунд за 10 о_0
Когда полностью закончил готовку , выкини пакет в ведро!
А еще не знаю никого , кто бы пил чай из бокала. Аристократы б..я)
Удобно чистить (картоху, морковь и т.д.), не надо раком всё время стоять.
А про мгновенное засыпание у меня жена такая. Я так-то тоже быстро засыпаю, но она реально вырубается секунд за 10 о_0