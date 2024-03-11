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"Глухой на одно ухо, но скрывал": странности, которые девушки узнали о своих парнях только после того, как начали жить вместе

"Глухой на одно ухо, но скрывал": странности, которые девушки узнали о своих парнях только после того, как начали жить вместе

Автор:
11 марта 2024 08:24
Сообщество : Истории
Метки: Странные привычки   в браке   живут вместе   интересно   истории   отношения   фото   
3006
14

В начале отношений партнёры часто хотят казаться лучше, чем они есть. Из-за этого после начала совместной жизни вскрываются разные неприятные моменты, которых никто не ожидал. Девушки рассказали, что выяснили о своих возлюбленных, когда начали жить вместе.

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А какие странные привычки своих любимых вы узнали в первый год совместной жизни?

Источник:

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Метки: Странные привычки   в браке   живут вместе   интересно   истории   отношения   фото   
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15  комментариев
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17k
Совранский Час назад
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9k
Ysik 12 минут назад
7. Ненавижу ходить по квартире в носках. Даже полы делал с учетом того, что буду ходить по ним босиком. А жена наоборот.
8. Засыпаю за 5-10 секунд. Жену бесит, когда она пытается в постели о чем-нибудь поговорить со мной, а я засыпаю в начале разговора, потом прихожу на пару секунд в себя, что-то отвечаю и опять вырубаюсь. И главное в этот момент отвечаю не я, а какая-то отдельная часть моего мозга. Недавно она этим воспользовалась, разбудила меня посреди ночи и отпросилась с дочерью на отдых на месяц. Той же ночью купила билета. Утром я долго пытался понять, как же я согласился их отпустить и профинансировать, но помню, что какие-то логичные доводы она мне привела.
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165
Boka 22 минуты назад
(7) Я сама тоже люблю, когда мои ноги босые (10) в офисах это распространенное явление (11) а это есть у многих, это физиология (13) мой тоже полежит в кипятке - и чистый)))
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46k
Цыц тут у меня Полчаса назад
У меня так же.
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3k
Autumn2015 Полчаса назад
Это мелочи, мой бывший придя с работы снимал обувь ровно под дверью, закрыв ее. Дверей было две, одна открывалась внутрь и под ней стояли ботинки, при открывании пятка складывалась, создавала клин и дверь уже было не открыть! А "хозяин" крепко спит, ибо глухой на одно ухо и если спит на здоровом ухе - ничего не слышит, хоть изорись! Можно только проникнуть, потиху выбивая дверью ботинки и отламывая пятку. Сколько было убито обуви- немеряно, никакие разговоры ничего не давали.
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17k
GROMOZEKA 54 минуты назад
Насчет «глухой на одно ухо», все не так просто

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6k
Андрей 57 минут назад
8. засыпаю еще на заходе на подушку
10. с утра в чистую кружку налил чая и доливаешь в течение дня
11. вообще рвотный рефлекс чистка ушей вызывает. видать точно какой то нерв
13. полежал в горячей ванне, само все смоется
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13k
Krapiv Час назад
Комментарий к фото
Наверное, это нормально. Мне как-то доктор колупала в ухе проволокой (что-то там прочищала). И тут у меня вдруг кашель ни с того ни с сего, а она такая: "Все, дальше не лезу!". И кашель перестал
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39k
russger Час назад


Удобно чистить (картоху, морковь и т.д.), не надо р.а.к.о.м всё время стоять.

А про мгновенное засыпание у меня жена такая. Я так-то тоже быстро засыпаю, но она реально вырубается секунд за 10 о_0
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180
Roi.ru Горыныч 14 минут назад
Пакет положил на стол и в него чистишь.
Когда полностью закончил готовку , выкини пакет в ведро!

А еще не знаю никого , кто бы пил чай из бокала. Аристократы б..я)
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39k
russger Час назад


Удобно чистить (картоху, морковь и т.д.), не надо раком всё время стоять.

А про мгновенное засыпание у меня жена такая. Я так-то тоже быстро засыпаю, но она реально вырубается секунд за 10 о_0
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