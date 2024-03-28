"Не мыл руки после туалета": девушки поделились причинами расставания

Теперь он видел все

"Не в браке, но написали друг на друга завещание": почему мужчины не делают предложение

"Мы с мужем живём в гостевом браке - и счастливы": истории про нетипичные отношения

"Свекровь наводит свои порядки": непростые ситуации от лица невесток

"Взял фамилию жены": пользователи поделились историями после заключения брака

Девушка отшила парня, потому что он "не так за ней ухаживал"