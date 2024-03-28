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"Не мыл руки после туалета": девушки поделились причинами расставания

"Не мыл руки после туалета": девушки поделились причинами расставания

Автор:
28 марта 2024 10:43
Сообщество : Истории из жизни
Метки: брак   интересно   истории   отношения   причины расставания   расстались   фото   
1466
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Не все отношения длятся долго. Порой люди расходятся - и тому есть разные причины. В их числе: измены, несовпадение интересов или странные привычки. Девушки рассказали о том, почему у них не сложилось с мужчинами.

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А по каким причинам вы расходились?

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Метки: брак   интересно   истории   отношения   причины расставания   расстались   фото   
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6  комментариев
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Тамара Час назад
Тю, баб - много. Найдет не такую тупую.
А котиков нельзя беспокоить, тем более - чужих.
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АСИСЯЙ 3 минуты назад
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basil pupkin 21 минуту назад
Комментарий к фото
Бедная девочка. Не мытые руки после писюна это конечно плохо, но как она будет делать мюнет или не дай бог, пускать этот грязный отросток в себя.
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8k
Alex 55 минут назад
Я бы тоже пинка под зад такой дал

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Спелая кукурузинка
  • Дата регистрации: 09.10.2021
  • 1562 поста (1519 в горячем)

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