Девушка отшила парня, потому что он "не так за ней ухаживал"

Далее история от лица подруги.

"Есть у меня знакомая, назовем её Вика. Вика - безумно красивая девушка, ну по моим меркам 12/10. Но от ее умозаключений я иногда пребываю в легком шоке. Давеча делилась она со мной рассказом о новом ухажере, мол, красивый, с мозгами, всё при нём.



И вот в один чудесный момент Вика, сделав глаза, как у кота из Шрека, заявила своему почитателю, что в её доме затупились все ножи и помочь некому, а у нее лапки. Рыцарь недолго думая предложил забрать ножи, заточить и вернуть. Всё прошло гладко. Но после возврата утвари и

небольшого диалога, Вика закинула прекрасного принца в чёрный список без объяснения причин.



У меня возник вопрос: а собственно, почему, он там что, пару людей порешил, проверяя остроту заточки? Оказалось просто: он сделал это не сам.

Согласно её логике, дабы добиться расположения, он должен был свернуть горы, переплыть все океаны, взять в руки камень и заточить. А чувак решил просто: отдал мастеру, заплатил денюжку и вернул хозяйке исправный инструмент.



Просто по моим меркам это какой-то сюр: человек тебе помог, какая разница, каким именно способом, самостоятельно или нет. Может, я чего-то не понимаю?"