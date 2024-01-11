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Девушка отшила парня, потому что он "не так за ней ухаживал"

Девушка отшила парня, потому что он "не так за ней ухаживал"

Автор:
11 января 2024 09:03
Сообщество : Истории
Метки: Девушка   интересно   истории   общение   отношения   фото   
5006
7

Пользовательница Твиттера поделилась историей своей подруги, которая недавно отшила прекрасного ухажёра.

Далее история от лица подруги.


"Есть у меня знакомая, назовем её Вика. Вика - безумно красивая девушка, ну по моим меркам 12/10. Но от ее умозаключений я иногда пребываю в легком шоке. Давеча делилась она со мной рассказом о новом ухажере, мол, красивый, с мозгами, всё при нём.

И вот в один чудесный момент Вика, сделав глаза, как у кота из Шрека, заявила своему почитателю, что в её доме затупились все ножи и помочь некому, а у нее лапки. Рыцарь недолго думая предложил забрать ножи, заточить и вернуть. Всё прошло гладко. Но после возврата утвари и

небольшого диалога, Вика закинула прекрасного принца в чёрный список без объяснения причин.

У меня возник вопрос: а собственно, почему, он там что, пару людей порешил, проверяя остроту заточки? Оказалось просто: он сделал это не сам.


Согласно её логике, дабы добиться расположения, он должен был свернуть горы, переплыть все океаны, взять в руки камень и заточить. А чувак решил просто: отдал мастеру, заплатил денюжку и вернул хозяйке исправный инструмент.

Просто по моим меркам это какой-то сюр: человек тебе помог, какая разница, каким именно способом, самостоятельно или нет. Может, я чего-то не понимаю?"



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А вы как думаете: права девушка или нет?

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Метки: Девушка   интересно   истории   общение   отношения   фото   
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18k
MarkovAlexandr 2 часа назад
Повезло парню, вовремя расстался.
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583
Александр Шевченко 5 минут назад
Пойти домой к девушке, поточить ножи , это б@ять как переустановить винду ... Кто-то е@ется с компом (или ножами), а кто-то с девушкой, естественный отбор в действии.
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3k
Froll 10 минут назад
Надеюсь она встретит парня,который ей будет намекать что у него полы дома испачкались.
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985
Takerey 16 минут назад
Скажем так. С одной стороны хз что там за пожелания у девы. Может быть ей действительно принципиально получить "рукастого" мужика. Ну, мало ли. Кто-то тащится от пресса с кубиками, а кто-то от того ,как мужик что-то чинит. Но лично в моем представлении намного более важен сам факт сделанного дела. Мой муж в чем-то прекрасно разбирается - сантехника, "вешание полок", в электрике вообще супер, хотя не учился ,но вот как-то любит его электричество. А в чем-то совсем не могёт. Условный движок в машине не переберет и т.п. Так вот. Для меня намного важнее ,Что дело будет сделано оперативно и качественно. И мне не важно как. Наоборот ,я ценю именно этот подход, когда можешь себе смело признаться, что не получится и иметь возможность нанять того ,кто справится профессионально. Вот в кв арендной кабинку душевую менял. ХОтел сам, но потом посмотрел, понял, что много нюансов и нанял человека. Да наплевать! Мне важнее было ,что кабинка стояла в срок ,качественно и без косяков. У всех нас есть сильные и слабые стороны. А в порыве глупой гордости рукожопить страшный ужас - вот где косяк.
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1k
Олег Полчаса назад
Я тоже отшивал девиц, которые не сами готовили, а заказывали доставку. У всех свои требования к партнеру. Не вижу проблемы вообще.
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10k
Garpia121 Полчаса назад
Современные люди все меньше умет что-то делать руками. Деньги действительно всего не решают, сегодня есть, а завтра нет. Да и хочешь, что-бы сделали хорошо и качественно, сделай сам. Много раз в этом убедилась. Нынешние специально обученные люди, далеко, не высококлассные специалисты, особо не заморачиваются. А про качество продаваемой готовой пищи, я промолчу.
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11k
MUZSER Полчаса назад
Построишь летучий карабль?Куплю(с)
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42k
Aleks Полчаса назад
Если ножи действительно ножи, сам, без спецоборудования, ты их никогда не заточишь, только испортишь...
А бабская красота вещь сильно недолговечная, с таким подходом будет на сухую теребонькать в скором будущем, нишу займут более молодые.
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898
Дмитрий 38 минут назад
Есть 2 типа мужчин... 1- рукастые, могут почти все сами сделать... и 2....- которые могут нанять №1. Вот и все.
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22k
BiZ 42 минуты назад
дети. и пацан - главный ребенок. я бы на его месте после такого скинул бы ей бабла на карту в знак благодарности. баба молодец - лучше рвать на 3й день, чем на 3й год по той же причине.
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1k
Алексей 44 минуты назад
Да как он посмел такое интимное дело передать в чужие руки?!! Она же потом хлеб будет резать этими ножами и родных людей кормить.
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614
IOF 44 минуты назад
Надеюсь он успел оставить ей контакты того мастера заточки ножей, чтоб ей долго не пришлось искать свою судьбу.
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24k
Тигран Саркисян 47 минут назад
Хех я вот и куска булыжника (гранит наверное) выпилил брусок , не знаю сколько там гирд но затачиваются ножи до бритвенной остроты)
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351
ruslan d 49 минут назад
Ваши ножи , это ваши проблемы , не нравится исполнение , точи сама
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18k
banzai7 49 минут назад
Единственное, что нельзя перепоручить другому человеку, это секс.
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9k
Zhora 50 минут назад
Какой бы ни была девушка красивой, но если она на всю голову е.банутая... Я бы поискал другую. Нервы дороже.
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3k
Past 56 минут назад
Ну ножи тоже нужно уметь затачивать. Можно конечно взять брусок и поводить по нему ножом или купить специальную точилку, но эффект будет не тот. У меня знакомый любитель ножей, так для него заточка ножа это целый ритуал. Там и бруски разные и тряпочки какие то и жидкости в бутылочках. Зато после его заточки нож очень острый и заточка очень долго держится.
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24k
sanchesS80 58 минут назад
Может она хотела чтобы он приехал, повозился у неё с ножами, а потом она его прямо так дома бы и отблагодарила. Девушка уже губу раскатала, приготовилась, а этот олень с ножами уехал куда-то. А ведь нет ничего хуже женщины, которую так обломали.
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28k
Lehoia Час назад
Как по мне, так история сильно смахивает на 3.14здеж.
Не спорю, сохранились еще девушки, которые любят рукастых парней, но 99% вполне устроило бы такое решение. В конце-концов, заточить нож, давайте будем честными, далеко не каждый современный мужик умеет.
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6k
livaneth Час назад
Говорят, восточные мужчины до свадьбы очень красиво ухаживают. А вот после, да как увезут в свою сказку...
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1k
Glassy Час назад
А автомобили свои эти комментаторы все сами ремонтируют?
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