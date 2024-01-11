Девушка отшила парня, потому что он "не так за ней ухаживал"

Пользовательница Твиттера поделилась историей своей подруги, которая недавно отшила прекрасного ухажёра.
Далее история от лица подруги.
"Есть у меня знакомая, назовем её Вика. Вика - безумно красивая девушка, ну по моим меркам 12/10. Но от ее умозаключений я иногда пребываю в легком шоке. Давеча делилась она со мной рассказом о новом ухажере, мол, красивый, с мозгами, всё при нём.
И вот в один чудесный момент Вика, сделав глаза, как у кота из Шрека, заявила своему почитателю, что в её доме затупились все ножи и помочь некому, а у нее лапки. Рыцарь недолго думая предложил забрать ножи, заточить и вернуть. Всё прошло гладко. Но после возврата утвари и
небольшого диалога, Вика закинула прекрасного принца в чёрный список без объяснения причин.
У меня возник вопрос: а собственно, почему, он там что, пару людей порешил, проверяя остроту заточки? Оказалось просто: он сделал это не сам.
Согласно её логике, дабы добиться расположения, он должен был свернуть горы, переплыть все океаны, взять в руки камень и заточить. А чувак решил просто: отдал мастеру, заплатил денюжку и вернул хозяйке исправный инструмент.
Просто по моим меркам это какой-то сюр: человек тебе помог, какая разница, каким именно способом, самостоятельно или нет. Может, я чего-то не понимаю?"
А вы как думаете: права девушка или нет?
Источник:
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А бабская красота вещь сильно недолговечная, с таким подходом будет на сухую теребонькать в скором будущем, нишу займут более молодые.
И я говорю, что не царское это дело -- в пи..де ковыряться!
Не спорю, сохранились еще девушки, которые любят рукастых парней, но 99% вполне устроило бы такое решение. В конце-концов, заточить нож, давайте будем честными, далеко не каждый современный мужик умеет.