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15 рекламных вывесок и надписей, которые невозможно правильно понять с первого раза

15 рекламных вывесок и надписей, которые невозможно правильно понять с первого раза

Автор:
14 февраля 2024 09:14
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Юмор   вывечка   забавно   креатив   надпись   невозможно правильно прочитать   
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Фотографиями ниже поделились люди, которые пытались разобраться: «А что всё-таки хотел сказать автор?»

На протяжении многих лет, особенно с тех пор, как появился интернет, люди собирают и делятся до ужасного нелепыми названиями магазинов, рекламными вывесками и просто встреченными забавными надписями. Казалось бы, маркетологам и рекламщикам пора бы уже усвоить урок и хорошенько подумать над тем, как читаются их вывески. А читаются они порой совсем не с тем значением, которое хотели донести авторы. Небольшая перестановка в положении слов или букв — и перед тобой криптографическая ловушка.

×
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Кужи, пижу — что-то на чешском.

Для лых мидам,Ланфрен ланфра.

Как будто ребёнок играл с кубиками и раскидал в случайном порядке.

Бессмыслица какая-то.Там же явно написано СПРАТЬ АОЛЕ РДПВ АЖА. Всё понятно.

Ладно, с 10-ой попытки я понял, как это читать, и там зашифрована «распродажа платьев».

Очень не повезло тому, кто стоял в пробке, спеша домой, и увидел этот баннер.

Если бы не разделение цветов, тогда бы все точно запутались.

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Метки: Прикол   Юмор   вывечка   забавно   креатив   надпись   невозможно правильно прочитать   
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Александр 45 минут назад
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