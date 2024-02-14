15 рекламных вывесок и надписей, которые невозможно правильно понять с первого раза

На протяжении многих лет, особенно с тех пор, как появился интернет, люди собирают и делятся до ужасного нелепыми названиями магазинов, рекламными вывесками и просто встреченными забавными надписями. Казалось бы, маркетологам и рекламщикам пора бы уже усвоить урок и хорошенько подумать над тем, как читаются их вывески. А читаются они порой совсем не с тем значением, которое хотели донести авторы. Небольшая перестановка в положении слов или букв — и перед тобой криптографическая ловушка.