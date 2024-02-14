15 рекламных вывесок и надписей, которые невозможно правильно понять с первого раза

Фотографиями ниже поделились люди, которые пытались разобраться: «А что всё-таки хотел сказать автор?»
На протяжении многих лет, особенно с тех пор, как появился интернет, люди собирают и делятся до ужасного нелепыми названиями магазинов, рекламными вывесками и просто встреченными забавными надписями. Казалось бы, маркетологам и рекламщикам пора бы уже усвоить урок и хорошенько подумать над тем, как читаются их вывески. А читаются они порой совсем не с тем значением, которое хотели донести авторы. Небольшая перестановка в положении слов или букв — и перед тобой криптографическая ловушка.
Кужи, пижу — что-то на чешском.
Для лых мидам,Ланфрен ланфра.
Как будто ребёнок играл с кубиками и раскидал в случайном порядке.
Бессмыслица какая-то.Там же явно написано СПРАТЬ АОЛЕ РДПВ АЖА. Всё понятно.
Ладно, с 10-ой попытки я понял, как это читать, и там зашифрована «распродажа платьев».
Очень не повезло тому, кто стоял в пробке, спеша домой, и увидел этот баннер.
Если бы не разделение цветов, тогда бы все точно запутались.
Источник:
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