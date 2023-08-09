Очаровательный вандализм: 14 забавных надписей, которые люди внезапно обнаружили прямо на улицах

Внезапная мудрость может поджидать нас где угодно. На страницах книги, в разговоре с другом, а иногда и просто на стене прямо перед нашим носом. Конечно, такие надписи на стенах (или вообще где попало) считаются вандализмом, но так часто они бывают неожиданно актуальными, трогательными или просто смешными.