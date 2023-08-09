Очаровательный вандализм: 14 забавных надписей, которые люди внезапно обнаружили прямо на улицах

Внезапная мудрость может поджидать нас где угодно. На страницах книги, в разговоре с другом, а иногда и просто на стене прямо перед нашим носом. Конечно, такие надписи на стенах (или вообще где попало) считаются вандализмом, но так часто они бывают неожиданно актуальными, трогательными или просто смешными.
Мы собрали несколько таких надписей, которые точно стали сюрпризом для тех, кто их случайно обнаружил.
Без пропуска не пройдёте
Сразу видно, что это фейк. Зачем гномам писать на здании такими большими буквами?! Как не стыдно распространять такое в интернете…
И не поспорить
Поддерживающая надпись
А жаль
Немного любви и заботы от РЖД.
По больному
Отличный план
Порадуемся за человека
Мудро
К сожалению, любителю майонеза грозит серьёзный штраф.
Тоже неплохое решение
Настоящая любовь выглядит так
И вообще, с чесноком всё вкуснее.
А впереди ещё целый день
А бессонница — последнее унижение.
Возможно, вы никогда не замечали, но…
Физнагрузка для любителей мемов
Спасибо за внимание
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