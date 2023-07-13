17 гениальных объявлений, которые подняли настроение на неделю вперёд

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Прекратите прямо сейчас!
Извините, но подождите
Знаменитые полтора землекопа
Всё нормально, меня примерно полтора.
Ничего не понятно, но очень интересно
Но ведь на объекте должен быть наобъектовый режим.
Аппарат-лотерея
Может и телефон отобрать, близко не подходите.
Постучали
Экономия превыше всего
Будьте бдительны в колбасном отделе
Загадочные обстоятельства
Прекрасные гости, не бросайтесь в крайности
Смывайте надежды и мечты в другом месте.
Наглядно
Я туда обедать прихожу, а не голову себе ломать!
Друг в беде не бросит, лишнего не спросит…
Да какие у неё беды, так мелкие неприятности.
Так, минуточку
Не путайте
Заботливые соседи
И не плакать
А про кошек ничего не говорили…
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