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17 гениальных объявлений, которые подняли настроение на неделю вперёд

17 гениальных объявлений, которые подняли настроение на неделю вперёд

Автор:
13 июля 2023 08:41
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Юмор   забавно   креатив   объявление   фото   
2248
18

Даже в век информационных технологий нас всюду поджидает самый эффективный способ донести информацию — объявление. Не верите, что этот способ самый действенный? Тогда мы убедим вас в обратном!

Не так-то просто не заметить объявление, в которое автор вложил креативность или настоящий крик души. Мы собрали несколько таких внезапных посланий, которые может и были написаны со всей серьёзностью, но выглядят как шутка.


Прекратите прямо сейчас!

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Извините, но подождите


Знаменитые полтора землекопа


Всё нормально, меня примерно полтора.


Ничего не понятно, но очень интересно


Но ведь на объекте должен быть наобъектовый режим.


Аппарат-лотерея


Может и телефон отобрать, близко не подходите.


Постучали


Экономия превыше всего


Будьте бдительны в колбасном отделе


Загадочные обстоятельства


Прекрасные гости, не бросайтесь в крайности


Смывайте надежды и мечты в другом месте.


Наглядно

Я туда обедать прихожу, а не голову себе ломать!


Друг в беде не бросит, лишнего не спросит…

Да какие у неё беды, так мелкие неприятности.


Так, минуточку

Не путайте

Заботливые соседи

И не плакать

А про кошек ничего не говорили…

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Метки: Прикол   Юмор   забавно   креатив   объявление   фото   
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5  комментариев
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9k
hairov Час назад
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Valiko 16 минут назад
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100
levikus 17 минут назад
В 10-м в случае с обедом. Комплексно: салат+суп+горячее выходит 395р., что на 32,5р. дешевле чем на самом деле
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3k
ho;'k Полчаса назад
Вот здесь как раз все просто. Есть внутриобъектовый режим, он подразумевает правила поведения (очень упрощенно объясняю) на объекте. И объявление кстати написано правильно. Так что, не все то смешно, что вам не понятно.
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9k
RIZ deadening 40 минут назад
А по пункту "Моя собака лучше людей" - можно троллить жестко , типа тогда собака может войти , а вы выйдете потому, что вы хуже собаки !!!

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