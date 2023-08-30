В шотландском сафари-парке родились очаровательные сурикаты

Это первые сурикаты за последние пять лет, родившиеся в парке Блэр Драммонд.

"По мере того как детеныши изучают окружающий мир, мы видим, что с каждым днем они становятся все более уверенными", - говорит Кэролин Бут, руководитель сафари-парка.