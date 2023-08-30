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В шотландском сафари-парке родились очаровательные сурикаты

В шотландском сафари-парке родились очаровательные сурикаты

Автор:
30 августа 2023 11:39
Сообщество : Животные
Метки: детеныш   животные   сафари парк   сурикат   фотография   шотландия   
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Баста, Мисси и Эмми (производное от Эминем) появились на свет в сафари-парке Блэр Драммонд неподалеку от Стерлинга в Шотландии. Очаровательных детенышей назвали в честь популярных рэп-исполнителей. Кстати, родителей сурикатов зовут Карди Би и Бигги.

Это первые сурикаты за последние пять лет, родившиеся в парке Блэр Драммонд.

"По мере того как детеныши изучают окружающий мир, мы видим, что с каждым днем они становятся все более уверенными", - говорит Кэролин Бут, руководитель сафари-парка.

Эти зверьки высокоорганизованы, они объединяются в колонии. Беременность самок длится 2,5 месяца, потомство рождается в норе, вдали от хищников. Первые 10 дней детеныши слепые, глухие и почти лысые.

К трехнедельному возрасту детеныши начинают выходить из норы.

Затем, в возрасте от четырех до шести недель, они начинают пробовать твердую пищу, что является важным этапом на пути к самостоятельной жизни.

А к шестнадцати неделям сурикаты превращаются в самостоятельных особей.

"Наши детеныши вышли из норы 11 августа, так что им чуть больше месяца. В течение нескольких недель мы слышали писки из норы, поэтому с нетерпением ждали встречи", - пояснила Бут.

Сафари-парк Блэр Драммонд является убежищем для животных, в том числе и находящихся под угрозой исчезновения. На попечении работников более 300 особей.



На видео сурикаты исполняют боевой танец, защищая свою территорию.

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Метки: детеныш   животные   сафари парк   сурикат   фотография   шотландия   
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