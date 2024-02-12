FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 8569 постов • 906 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
"Бедные смеются, богатые плачут". Яна Рудковская рассказала про обиды на свою обслугу

"Бедные смеются, богатые плачут". Яна Рудковская рассказала про обиды на свою обслугу

Автор:
12 февраля 2024 22:49
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Hermes Birkin   домработница   обслуга   персонал   продюсер   яна рудковкая   
1777
5

Продюсер Яна Рудковская, по совместительству жена Евгения Плющенко, выложила в свой телеграм-канал четыре увлекательные истории о невероятных страданиях добрых богатых людей от их мерзкого домашнего персонала. Никому такого не пожелаешь, девочки!

Время увлекательных историй из безоблачной жизни Яны Рудковской.

Продюсер рассказала в своем телеграм-канале четыре истории о своих домработниках. Всё в лучших традициях ситкомов Netflix — от утопленной большой белой сумки Hermes Birkin:

×
×

До разбитого пьяными охранниками Гелентвагена, пока Яна вместе с мужем была в отпуске:

В особом реестре "вопиющих" историй празднование Нового года с розовым Cristal по цене 1000 евро за бутылку.

Ну, и вишенка на этом богатом многоярусном торте - история о двух домработницах, которые друг друга спалили во всех подробностях. Оказалось, что пока одна фотографировалась в дизайнерских платьях Рудковской, вторая наслаждалась отдыхом в её ванной.

«Тогда у нас камер не было, сейчас стоят везде, хоть удовольствие и недешевое. Потому что иначе я каждый отпуск буду думать, что меня ждёт по возвращении домой — утопленная сумка, разбита машина или то, что в моей ванне кто-то помылся», — пишет продюсер.

Ну, в общем, вы поняли - жизнь - боль!

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации"
Метки: Hermes Birkin   домработница   обслуга   персонал   продюсер   яна рудковкая   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
29  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
8k
Allmaster Час назад
Ну, а вишенка на торте, триппер от водителя?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
9k
mbr 11 минут назад
первый признак тупой п..ды, с нулевым образованием, это писать название бренда латиницей, чтобы чернь завидовала.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Хрюн Моржов 15 минут назад
Мой дворецкий долго ржал над этим постом.
Особенно над первым скриншотом, где г-жа Рудковская пытается исказить историю, выдавая себя за "сэлф-мэйд-вуман", рассказывая, мол первые "помощницы по хозяйству" у нее появились после брака с великим Плющенко. Какое лицемерие, а, главное - зачем?..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
бат св 23 минуты назад
нищебродка в первом случае не может отправить бизнесджетом сумочку в Англию для чистки специально обученными мастерами,в случае с геликом могла бы нанять грузовой борт типа ИЛ-76,чтобы гелик за собой возить. Ну а для погребов с пойлом могла бы выписать из Италии сомелье,чтобы за сохранность вин отвечал.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Дмитрий Полчаса назад
Вот. Ну у всех же так? Ну чего вы? Делитесь, как со слугами поступаете? Бьёте? А то не удобно как то. Яна поделилась, а остальные молчат. Мы своих на волю отпустили например. Мдас.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Александр Ломовицкий 42 минуты назад
безумные 90ые и тупые нулевые сделали богатыми и знаменитыми всякое отребье так называемые сливки общества . но всплывает при сепарации не только сливки но и всякое говно ,последнего в российском обществе всплывшем к сожалению больше чем достойных. при дерьмократии всегда и везде так .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Aleksei 44 минуты назад
бедняжка,как же ей не везёт с прислугой...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
516
Antarez 47 минут назад
Бедняжка
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Борис Карабанов 54 минуты назад
Вам, нищебродам, этого не понять.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
38k
Вепс 54 минуты назад
Мондоро? 1000р за бутылку, а по акции в окее и тд бывает даже дешевле, что оно делало вообще в их погребе, и почему эта богатейка знает это название, она ведь кристал по 1000 баксов пьет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
кира Час назад
Не могу сдержать слез
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
181
Рома кира 40 минут назад
Просто "слёз" ?! Да у меня вообще , ИСТЕРИКА !!!
Я щас что-нибудь с собой сделаю !!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
kca-opa Час назад
Просто плачу, а вот наняла-бы узбечек, всё было-бы не так, ещё и горло перерезали, у этой шаболды денег нет на русских или других граждан России?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Бу Час назад
с*р*а*ть на эту овцу
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
51k
Элек Мек Час назад
Ну на хрен эту семейку,включая гном-гномыча...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Александр Час назад
Ну как всегда! Убийца - дворецкий!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Fiverknot Час назад
Вот кто оказывается делает таджикских женщин богатыми.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Егор Час назад
А кто это вообще?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
PbIBOK Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

93444



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Интересные снимки известных людей
Интересные снимки известных людей
Как снимали фильм "Изгой": кадры со съемок и 27 интересных фактов о фильме
Как снимали фильм "Изгой": кадры со съемок и 27 интересных фактов о фильме
Набирающие популярность в сообществах
АвтоВсячина
АвтоВсячина
С добрым утром
С добрым утром
Дебетовая карта, которая экономит семейный бюджет
Дебетовая карта, которая экономит семейный бюджет
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Жизненно

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Прикол#машина#забавно#Россия#интересное#история#ДТП#авто аварии#Автовсячина
#Юмор#в мире#люди#позитив#интересно#дети#полиция#СССР#кот#Разное
#животные#факты#автомобили#автомир#Китай#новости#аварии#США#кино#подборка
Дебетовая карта, которая экономит семейный бюджет Дебетовая карта, которая экономит семейный бюджет Озчивит Бурак Озчивит Бурак Говард Хьюз: жизнь миллиардера, кинопродюсера, авиатора и психа Говард Хьюз: жизнь миллиардера, кинопродюсера, авиатора и психа Поклонницы забросали репера Дрейка лифчиками Поклонницы забросали репера Дрейка лифчиками "Допрыгался, Пригожин!": Канада ввела санкции против Валерии и её мужа "Допрыгался, Пригожин!": Канада ввела санкции против Валерии и её мужа Гениальный музыкант и помешанный убийца Спектор Гениальный музыкант и помешанный убийца Спектор

На что жалуетесь?

Вернуться