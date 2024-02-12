"Бедные смеются, богатые плачут". Яна Рудковская рассказала про обиды на свою обслугу

«Тогда у нас камер не было, сейчас стоят везде, хоть удовольствие и недешевое. Потому что иначе я каждый отпуск буду думать, что меня ждёт по возвращении домой — утопленная сумка, разбита машина или то, что в моей ванне кто-то помылся», — пишет продюсер.

Ну, в общем, вы поняли - жизнь - боль!