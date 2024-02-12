"Бедные смеются, богатые плачут". Яна Рудковская рассказала про обиды на свою обслугу

Продюсер Яна Рудковская, по совместительству жена Евгения Плющенко, выложила в свой телеграм-канал четыре увлекательные истории о невероятных страданиях добрых богатых людей от их мерзкого домашнего персонала. Никому такого не пожелаешь, девочки!
Время увлекательных историй из безоблачной жизни Яны Рудковской.
Продюсер рассказала в своем телеграм-канале четыре истории о своих домработниках. Всё в лучших традициях ситкомов Netflix — от утопленной большой белой сумки Hermes Birkin:
До разбитого пьяными охранниками Гелентвагена, пока Яна вместе с мужем была в отпуске:
В особом реестре "вопиющих" историй празднование Нового года с розовым Cristal по цене 1000 евро за бутылку.
Ну, и вишенка на этом богатом многоярусном торте - история о двух домработницах, которые друг друга спалили во всех подробностях. Оказалось, что пока одна фотографировалась в дизайнерских платьях Рудковской, вторая наслаждалась отдыхом в её ванной.
«Тогда у нас камер не было, сейчас стоят везде, хоть удовольствие и недешевое. Потому что иначе я каждый отпуск буду думать, что меня ждёт по возвращении домой — утопленная сумка, разбита машина или то, что в моей ванне кто-то помылся», — пишет продюсер.
Ну, в общем, вы поняли - жизнь - боль!
Источник:
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Особенно над первым скриншотом, где г-жа Рудковская пытается исказить историю, выдавая себя за "сэлф-мэйд-вуман", рассказывая, мол первые "помощницы по хозяйству" у нее появились после брака с великим Плющенко. Какое лицемерие, а, главное - зачем?..
Я щас что-нибудь с собой сделаю !!!