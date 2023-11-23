Как продюсер фильма об аферисте "Волк с Уолл-стрит" отправился в тюрьму за многомиллионную аферу

Наверняка вы отлично знаете фильм "Волк с Уолл-стрит", вышедший ровно 10 лет назад. Он рассказывает биографическую историю Джордана Бэлфорда - инвестора, который легко и очень быстро стал миллионером, обманывая своих клиентов, а затем оказался в тюрьме.

Реальность и кино очень часто отзеркаливают друг друга. Но в истории с "Волк с Уолл-стрит" история бесконечных денежных махинаций не просто отзеркалилась друг в друге, но превратилась в какого-то змея, бесконечно пожирающего свой собственный хвост...