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Как продюсер фильма об аферисте "Волк с Уолл-стрит" отправился в тюрьму за многомиллионную аферу

Как продюсер фильма об аферисте "Волк с Уолл-стрит" отправился в тюрьму за многомиллионную аферу

Автор:
23 ноября 2023 08:37
Сообщество : Кино
Метки: Волк с Уолл-Стрит   афера   аферист   кино   продюсер   фильм   
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Фильм, рассказывающий историю расследования многомиллионных махинаций оказался в центре скандала вокруг расследования новых многомиллионных махинаций. А продюсер отправился в конце в тюрьму... Прям как герой его фильма...

Наверняка вы отлично знаете фильм "Волк с Уолл-стрит", вышедший ровно 10 лет назад. Он рассказывает биографическую историю Джордана Бэлфорда - инвестора, который легко и очень быстро стал миллионером, обманывая своих клиентов, а затем оказался в тюрьме.

Реальность и кино очень часто отзеркаливают друг друга. Но в истории с "Волк с Уолл-стрит" история бесконечных денежных махинаций не просто отзеркалилась друг в друге, но превратилась в какого-то змея, бесконечно пожирающего свой собственный хвост...

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В 2006 г. американец Джордан Бэлфорд вышел из тюрьмы, написал книгу и начал выступать в качестве мотивационного спикера.

Тем временем в Малайзии появился новый премьер министр, который быстро освоился в кресле руководителя и во благо своего населения создал "Малазийский фонд национального благосостояния". Практически моментально этот фонд превратился в основу хищения миллионов долларов из бюджета, а затем в миллиарды.

У этого премьер министра был приемный сын по имени Риза Азиз. Мужчина видимо любил голливудские фильмы и голливудских знаменитостей, поэтому в 2010 г. создал кинокомпанию "Red Granite Pictures".

Эта компания купила у Джордана Бэлфорда права на экранизацию и не поскупилась на создание шедевра. Режиссером был приглашен Мартин Скорсезе. Главную роль исполнял Леонардо Ди Каприо. А рекламная кампания оказалась настолько массированной, что "Волк с Уолл-стрит" стал одним из самых значимых кинособытий года. К тому же лента получила 5 номинаций на Оскар.

Прошло несколько лет прежде чем разразился международный скандал вокруг "Малазийского фонда национального благосостояния". Фонд уличили в отмывании денег. Ниточки быстро привели правоохранителей к кинокомпании Риза Азиза.

Деньгами кинокомпании заинтересовалось Министерство юстиции США. Выяснилось, что все средства компании - это коррупционные деньги. Риза Азиз оказался за решеткой в связи с обвинением в отмывании денег.

Тем временем Джордан Бэлфорд, отлично знакомый с темными схемами, утверждает, что его жестоко обманули. Он был убежден, что подписывает договор с компанией, оперирующей чистыми инвестиционными средствами. Мужчина сейчас судится за право отозвать продажу авторских прав, чтобы получить возможность экранизировать свою вторую автобиографию.

Так что "Волк с Уолл-стрит" создавался с большой любовью к истории афериста, купающегося в роскоши и обмане. Они любили эту историю и сами жили внутри аналогичной истории. При этом их фильм демонстрировал неминуемый крах мошенничества, но видимо были уверены, что их все-же ждет другая участь. Но ошибались...

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Метки: Волк с Уолл-Стрит   афера   аферист   кино   продюсер   фильм   
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58
Navygator 37 минут назад
Маргарита там клёвая)))
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Fat boy slim is * in a heaven 15 минут назад
И все деньги, конечно, изъяли в бюджет сшп? Кто тут мошенник?
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Deiz

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