Под Челябинском столкнулись два поезда

К счастью пострадавших нет. По предварительным данным, виноват в столкновении один из машинистов.
В результате столкновения тепловоза и товарного поезда под Челябинском с рельс сошли 12 вагонов. Инцидент произошёл сегодня вечером на станции Бердяуш. Сообщается, что пострадавших нет, товарный поезд шёл порожняком, в цистернах топлива не было, поэтому угрозы экологической безопасности нет, сообщили в Telegram-канале Южно-Уральской железной дороги (УЮЖД).
Интересно, что иногда и машинисты поездов норовят проскочить на запрещающий свет
светофора семафора, устраивая серьёзные аварии. Такова предварительная версия следствия.
"При выезде с седьмого железнодорожного пути Уральского парка станции Бердяуш машинист тепловоза ЧМЭ-3 №8502 выехал на запрещенный сигнал светофора, в связи с чем произошло столкновение с грузовым поездом №233" — сообщили в транспортной прокуратуре.
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На место происшествия направили ремонтные бригады и восстановительные составы из Златоуста и Аша. Движение на участке приостановлено.
Следователи проводят проверку на предмет наличия в произошедшем состава преступления по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта).
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К нам в энергетику с разных мест два машиниста сбежали. Их послушаешь, и даже СВО в тылу кажется вполне себе альтернативой.
Работящий люд просто загнали за черту нищеты и опустили ниже плинтуса.