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Под Челябинском столкнулись два поезда

Под Челябинском столкнулись два поезда

Автор:
12 февраля 2024 20:41
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Челябинская область   вагоны   поезда   столкновение   транспортная прокуратура   
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К счастью пострадавших нет. По предварительным данным, виноват в столкновении один из машинистов.

В результате столкновения тепловоза и товарного поезда под Челябинском с рельс сошли 12 вагонов. Инцидент произошёл сегодня вечером на станции Бердяуш. Сообщается, что пострадавших нет, товарный поезд шёл порожняком, в цистернах топлива не было, поэтому угрозы экологической безопасности нет, сообщили в Telegram-канале Южно-Уральской железной дороги (УЮЖД).


Интересно, что иногда и машинисты поездов норовят проскочить на запрещающий свет светофора семафора, устраивая серьёзные аварии. Такова предварительная версия следствия.


"При выезде с седьмого железнодорожного пути Уральского парка станции Бердяуш машинист тепловоза ЧМЭ-3 №8502 выехал на запрещенный сигнал светофора, в связи с чем произошло столкновение с грузовым поездом №233" — сообщили в транспортной прокуратуре.

На место происшествия направили ремонтные бригады и восстановительные составы из Златоуста и Аша. Движение на участке приостановлено.


Следователи проводят проверку на предмет наличия в произошедшем состава преступления по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта).

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Метки: Видео   Челябинская область   вагоны   поезда   столкновение   транспортная прокуратура   
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33k
a.fey 21 секунду назад
На сколько я знаю, на красный проехать не так просто. Система безопасности бдит. Иногда нужно проехать на красный, поскольку, если красный свет включился, его уже никому не погасить. В этом случаи или диспетчер включает пригласительный свет на семафоре, если он есть, или отдает приказ на проезд на красный свет, приказу присваивается номер, и приказ записывается в журнал и диспетчером и локомотивной бригадой.
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24k
Valiko 21 минуту назад
В каком состоянии оборудование и жд-техника, а как чморят персонал и кто там сейчас работает....
К нам в энергетику с разных мест два машиниста сбежали. Их послушаешь, и даже СВО в тылу кажется вполне себе альтернативой.
Работящий люд просто загнали за черту нищеты и опустили ниже плинтуса.
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21k
Luc72 2 часа назад
Очень подходящий момент запилить демотиватор с фразой Суровые челябинсие поезда...
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