Под Челябинском столкнулись два поезда

В результате столкновения тепловоза и товарного поезда под Челябинском с рельс сошли 12 вагонов. Инцидент произошёл сегодня вечером на станции Бердяуш. Сообщается, что пострадавших нет, товарный поезд шёл порожняком, в цистернах топлива не было, поэтому угрозы экологической безопасности нет, сообщили в Telegram-канале Южно-Уральской железной дороги (УЮЖД).

Интересно, что иногда и машинисты поездов норовят проскочить на запрещающий свет светофора семафора, устраивая серьёзные аварии. Такова предварительная версия следствия.