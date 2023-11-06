Ученые обнаружили в недрах Земли останки древнего планетоида

После долгих лет тщательного изучения этого феномена ученые из Калифорнийского технологического института пришли к выводу, что в недрах нашей планеты есть остатки более древнего планетоида.

Была выдвинута гипотеза, что около 4,5 миллиарда лет назад, когда Земля находилась в стадии своего формирования, в нее врезался планетоид Тейя. В результате столкновения Тейя развалилась на несколько частей. Одна из них осталась на орбите и превратилась в Луну, а вот две другие части застряли в еще не сформированной на тот момент планете и постепенно ушли вглубь Земли.