Ученые обнаружили в недрах Земли останки древнего планетоида

В далеких 1980-х геофизиков заинтересовали две огромных области под Тихим океаном и Африкой, где сейсмоволны распространяются очень медленно.
После долгих лет тщательного изучения этого феномена ученые из Калифорнийского технологического института пришли к выводу, что в недрах нашей планеты есть остатки более древнего планетоида.
Была выдвинута гипотеза, что около 4,5 миллиарда лет назад, когда Земля находилась в стадии своего формирования, в нее врезался планетоид Тейя. В результате столкновения Тейя развалилась на несколько частей. Одна из них осталась на орбите и превратилась в Луну, а вот две другие части застряли в еще не сформированной на тот момент планете и постепенно ушли вглубь Земли.
В самой глубокой мантии в структуре сейсмических волн доминируют признаки двух крупных структур вблизи ядра Земли, которые, по мнению исследователей, обладают необычайно высоким содержанием железа. Такое высокое содержание железа означает, что эти участки более плотные, чем их окружение, в результате чего проходящие через них сейсмические волны замедляются.
В 2019 году профессор Университета штата Аризона Михаил Золотов представил миру гипотезу о теории большого столкновения Земли с другим космическим телом, но тогда он отметил, что не было найдено никаких следов ударного элемента, который, должно быть, столкнулся с Землей. Эту гипотезу взял за основу научный сотрудник докторантуры О.К. Эрла Цянь Юань и с группой ученых пришел к выводу о единой составляющей Луны и твердых областей в недрах Земли.
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Сейчас ученые выясняют, как повлияла Тейя на формирование Земли и почему её части до сих пор не стали единым целым с нашей планетой.
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