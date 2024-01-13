Эквадорский конфликт может привести к дефициту бананов в России

Любое повышение цены не случайно, и порой за подорожанием товара на пару десятков рублей скрывается настоящая трагедия в какой-нибудь далекой стране.
Казалось бы, как разборки между наркокартелями и эквадорским правительством могут повлиять на нас? Эквадор находится от нас ну очень далеко, границ общих нет, да и вообще, какая разница, что там происходит в их стране. Но не все так просто.
Этот конфликт скажется на нашем кошельке, ведь Эквадор поставляет в Россию в основном фрукты и декоративные растения. Если с растениями ситуация для обывателя не особо интересна, то вот по фруктам уже проблематично. В 2023 году из этой страны к нам было поставлено 1,3 млн тонн бананов и 723 тонны ананасов.
Именно они могут существенно вырасти в цене, если вооруженный конфликт в стране затянется на долго. Ожидается, что цены в магазинах увеличатся на 30–40% уже в ближайший месяц.
Цены на коробку бананов у крупных поставщиков уже выросли на 3 доллара, с 19 до 22 долларов, и это не предел - цены меняются почти каждый час. Несмотря на наступивший сезон, эти изменения станут ощутимыми уже через три недели, когда поступят новые поставки.
Разногласия между бандами и правительством Эквадора привели к парализации обычного труда. Сборщики фруктов больше не выходят на ночные заготовки, фабрики простаивают, люди боятся выходить на улицу, а те, кто решается на это, вынуждены соблюдать комендантский час. Кроме того, сильно затруднен график вывоза фруктов из портов.
Однако радует то, что бизнес не стал объектом нападений, и ограничения введены исключительно из соображений безопасности. Поставщики бананов, возглавляемые ассоциацией, разрабатывают меры по защите своих сотрудников.
Некоторые предприятия перевели свои офисы на удаленную работу, однако это касается только менеджмента. Рабочие по упаковке и складскому хозяйству все еще обязаны присутствовать на месте, чтобы бананы попали к потребителям. Есть выход - перекупщики, которые продают бананы из других регионов, но их цены также выросли. Даже после всех корректировок и скидок, в конечном итоге мы заплатим больше на 15 процентов.
Естественно, что при совсем неблагоприятном развитии ситуации в Эквадоре, возможно будет перекрыть недостаток этих фруктов из других стран, таких как Филиппины, Гватемала и Колумбия. Но всё же мы держим кулачки за то, чтобы в Эквадоре все оперативно разрешили свои разногласия и у нас бананы не подорожали.
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Дорожает все и очень сильно, а зарплата почти таже.