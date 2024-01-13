Эквадорский конфликт может привести к дефициту бананов в России

Казалось бы, как разборки между наркокартелями и эквадорским правительством могут повлиять на нас? Эквадор находится от нас ну очень далеко, границ общих нет, да и вообще, какая разница, что там происходит в их стране. Но не все так просто.

Этот конфликт скажется на нашем кошельке, ведь Эквадор поставляет в Россию в основном фрукты и декоративные растения. Если с растениями ситуация для обывателя не особо интересна, то вот по фруктам уже проблематично. В 2023 году из этой страны к нам было поставлено 1,3 млн тонн бананов и 723 тонны ананасов.