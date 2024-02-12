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Зоозащитники впервые задокументировали роды паукообразной обезьяны в дикой природе

Зоозащитники впервые задокументировали роды паукообразной обезьяны в дикой природе

Автор:
12 февраля 2024 15:06
Сообщество : Животные
Метки: Исчезающий вид   буроголовая коата   дикая природа   зоозащитники   охрана природы   паукообразная обезьяна   приматы   редкий вид   
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Команда фотографов впервые в истории стала свидетелем родов буроголовой коаты, находящейся на грани полного исчезновения... которые едва не закончились трагедией. Новорожденный примат висел на высоте 15 метров над землей, держась за пуповину.


Новорожденному детенышу дали кличку Анку. Он появился на свет 22 января этого года в джунглях Чоко, тропического леса на северо-западе Эквадора.


Соучредители природоохранной группы, получившие историческое видео, рассказали, что первые мгновения своей жизни Анку висел на высоте около 15 метров от земли, держась только за пуповину.

Команда опасалась, что малыш может упасть и разбиться насмерть. К счастью, этого не произошло.


Стать свидетелем родов буроголовой коаты — большая редкость, в том числе потому, что приматы этого вида обычно рожают ночью, говорит эколог Фелипе Альфонсо-Кортес, соучредитель группы Proyecto Washu, выпустившей видео.


Биологи из Proyecto Washu никогда раньше подобного не видели, несмотря на то, что изучали этот вид в Эквадоре в течение последних 10 лет. Буроголовая коата входит в число 25 наиболее исчезающих приматов на Земле.


Ареал обитания этой обезьяны простирается от западной Панамы до западной границы Колумбии и северо-запада Эквадора. Однако по всему этому региону Латинской Америки коаты вытесняются из своих домов в результате хозяйственной деятельности человека — вырубки лесов ради пастбищ и плантаций. А коатам для выживания необходимы деревья. Они не спускаются на землю, чтобы не стать добычей хищников.


Проблему усугубляют и другие факторы, характерные только для буроголовой паукообразной обезьяны, в частности, большая средняя продолжительность жизни приматов и длительный период выкармливания и воспитания потомства.


Беременной буроголовой коате (Ateles fusciceps) обычно требуется более семи месяцев на вынашивание детеныша, а после рождения он может нуждаться в уходе до четырех лет. И эти долгие четыре года, по словам исследователей, вряд ли будут сопровождаться новой беременностью, что отсрочит усилия по увеличению численности исчезающей популяции обезьян. Зачастую для того, чтобы наступила следующая беременность, требуется как минимум столько же времени.


Еще одним фактором, способствующим сокращению популяции паукообразных обезьян, является продолжительность жизни вида, что означает борьбу пожилых обезьян с молодыми за сокращающееся жизненное пространство.


Продолжительность жизни буроголовой коаты составляет 15-20 лет. Альфонсо-Кортес, биолог и координатор проекта Proyecto Washu, отметил, что рождение малыша Анку стало неожиданностью, потому что его матери, Арави, по оценкам, 25 лет. А это очень много для паукообразной обезьяны. По словам Альфонсо-Кортеса, у Арави не было потомства в течение последних восьми лет.


Организации, подобные Proyecto Washu, играют важнейшую роль в решении сложнейших природоохранных проблем — от изменения климата до восстановления среды обитания редких и исчезающих видов.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Исчезающий вид   буроголовая коата   дикая природа   зоозащитники   охрана природы   паукообразная обезьяна   приматы   редкий вид   
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Борис Карабанов Час назад
Я не понял, а кто же мамаше орёт "Дыши!". ? Без этого ора ни одна самка приматов при родах не выживает - она просто перестаёт дышать.
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