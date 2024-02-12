Зоозащитники впервые задокументировали роды паукообразной обезьяны в дикой природе

Новорожденному детенышу дали кличку Анку. Он появился на свет 22 января этого года в джунглях Чоко, тропического леса на северо-западе Эквадора.

Соучредители природоохранной группы, получившие историческое видео, рассказали, что первые мгновения своей жизни Анку висел на высоте около 15 метров от земли, держась только за пуповину.

Команда опасалась, что малыш может упасть и разбиться насмерть. К счастью, этого не произошло.