В Чехии парень собрал самую большую коллекцию LEGO, которую внесли в Книгу рекордов Гиннеса

Коллекция занимает аж 22 комнаты, в них находится свыше 6 тысяч наборов.
Изначально всё это хранилось в доме, но когда объём коллекции стал занимать много места, то пришлось арендовать отдельное помещение.
В экспозиции есть даже самые ранние и редкие наборы, включая деревянные игрушки LEGO и наборы серии 6005. Отдельные стенды посвящены уникальным минифигуркам, брелкам, LEGO-автомобилям и даже роботам Bionicle. Милош собирает конструкторы с пяти лет.
Конечно же, коллекция уже попала в Книгу Рекордов Гиннеса.
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