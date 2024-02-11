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В Чехии парень собрал самую большую коллекцию LEGO, которую внесли в Книгу рекордов Гиннеса

В Чехии парень собрал самую большую коллекцию LEGO, которую внесли в Книгу рекордов Гиннеса

Автор:
11 февраля 2024 12:19
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: 22 комнаты   Видео   коллекция   лего   музей   прага   самая большая коллекция Lego   фанат   
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Коллекция занимает аж 22 комнаты, в них находится свыше 6 тысяч наборов.


Изначально всё это хранилось в доме, но когда объём коллекции стал занимать много места, то пришлось арендовать отдельное помещение.


В экспозиции есть даже самые ранние и редкие наборы, включая деревянные игрушки LEGO и наборы серии 6005. Отдельные стенды посвящены уникальным минифигуркам, брелкам, LEGO-автомобилям и даже роботам Bionicle. Милош собирает конструкторы с пяти лет.


Конечно же, коллекция уже попала в Книгу Рекордов Гиннеса.

Источник:

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Метки: 22 комнаты   Видео   коллекция   лего   музей   прага   самая большая коллекция Lego   фанат   
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2  комментария
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iskra 11 минут назад
Репортаж и внесение в книгу Гиннеса организовала компания Лего?
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АнтонПолднев 23 минуты назад
Ссылка youtu.be
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