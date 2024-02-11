В Чехии парень собрал самую большую коллекцию LEGO, которую внесли в Книгу рекордов Гиннеса

Изначально всё это хранилось в доме, но когда объём коллекции стал занимать много места, то пришлось арендовать отдельное помещение.

В экспозиции есть даже самые ранние и редкие наборы, включая деревянные игрушки LEGO и наборы серии 6005. Отдельные стенды посвящены уникальным минифигуркам, брелкам, LEGO-автомобилям и даже роботам Bionicle. Милош собирает конструкторы с пяти лет.