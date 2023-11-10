FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Новости со всего Мира 10939 постов • 1457 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Новости со всего Мира
LEGO выпустила меганабор с башней Мстителей. В комплекте 5201 деталь

LEGO выпустила меганабор с башней Мстителей. В комплекте 5201 деталь

Автор:
10 ноября 2023 10:30
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Видео   башня   деталька   игра   игрушка   лего   мстители   
1549
3
1

Из них предлагают соорудить грандиозную постройку высотой более 90 см.

Фигурки позволяют воспроизвести одно из сражений Саги Бесконечности. Можно играть со звездным составом из 31 героя.


Продавать набор начнут с 24 ноября. Цена уже известна — 500 долларов (~46 000 рублей в переводе по курсу).

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Новости со всего Мира"
Метки: Видео   башня   деталька   игра   игрушка   лего   мстители   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
16k
ss 56 минут назад
Ух ты! Какая оуительная новость! Ну, теперь заживём!...
Да уж... Фишки захватили малолетние... школьники. И это не только к этой "новости" относится.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Infinite

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

465258



Другие посты автора
Популярное в сообществах
На трассе Комсомольск-Хабаровск спасли раненого тигрёнка
На трассе Комсомольск-Хабаровск спасли раненого тигрёнка
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 7 ноября
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 7 ноября
Набирающие популярность в сообществах
Сколько звезд в Млечном Пути?
Сколько звезд в Млечном Пути?
АвтоВсячина
АвтоВсячина
Топ-3 пылесоса на любой вкус, цвет и кошелек
Топ-3 пылесоса на любой вкус, цвет и кошелек
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Счастливчик

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомобили#машина#Прикол#интересное#позитив#полиция#авто аварии#Россия#Китай
#интересно#животные#люди#Юмор#кино#забавно#аварии#Ynews#США#улыбнуло
#в мире#автомир#факты#история#Автовсячина#фильм#ДТП#подборка#Разное#актеры
Топ-3 пылесоса на любой вкус, цвет и кошелек Топ-3 пылесоса на любой вкус, цвет и кошелек Самый большой набор LEGO по вселенной Marvel Самый большой набор LEGO по вселенной Marvel Украинская теннисистка призвала отменить официальные рукопожатия с представителями России и Белоруссии Украинская теннисистка призвала отменить официальные рукопожатия с представителями России и... Башня «Дженга» упала на голову женщины Башня «Дженга» упала на голову женщины LEGO отправила в стратосферу 1000 «легонавтов» LEGO отправила в стратосферу 1000 «легонавтов» Энтузиасты создали впечатляющий киберпанк-город, используя миллион деталей LEGO Энтузиасты создали впечатляющий киберпанк-город, используя миллион деталей LEGO

На что жалуетесь?

Вернуться