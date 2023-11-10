LEGO выпустила меганабор с башней Мстителей. В комплекте 5201 деталь

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Из них предлагают соорудить грандиозную постройку высотой более 90 см.
Фигурки позволяют воспроизвести одно из сражений Саги Бесконечности. Можно играть со звездным составом из 31 героя.
Продавать набор начнут с 24 ноября. Цена уже известна — 500 долларов (~46 000 рублей в переводе по курсу).
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