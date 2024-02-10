Часы, которые жалко отдать любовнице. Первые советские с будильником - в фильме «Осенний марафон»

В знаменитом фильме «Осенний марафон» часы на запястье Бузыкина играют заметную роль. Вечно спешащий Бузыкин регулярно сверяет по ним время (и потом расстается с ними по просьбе любовницы). Так что же это за часы?
Несмотря на частое мелькание в кадре, рассмотреть толком эти часы невозможно. Но мы точно знаем, что это часы с сигналом. А значит, на руке Олега Басилашвили "Полет" с калибром 2612. Первая советская модель, оснащенная будильником. У часов две заводные головки. Верхняя - это завод будильника и движение сигнальной стрелки, нижняя - обычная функция, завод пружины и установка времени.
Эти часы "Полет" - первая советская модель, оснащенная будильником. У часов две заводные головки. Верхняя - это завод будильника и движение сигнальной стрелки, нижняя - обычная функция, завод пружины и установка времени.
Выпускать эту модель начали на Первом Московском часовом заводе еще в шестидесятые - под маркой «Сигнал».
После объединения всех брендов Первого МЧЗ под одной вывеской часы получили имя Полет 2612. Престижная по тем временем модель.
Вариантов корпуса было несколько, на фото можно видеть разные.
Если присмотреться, в фильме используется версия в круглом корпусе и с темным циферблатом. Вероятнее всего, это экспортный вариант - как на снимке внизу.
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Ну, будильник так себе, жужжание на руке чувствуется, но если спишь - не почувствуешь.