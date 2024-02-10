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Часы, которые жалко отдать любовнице. Первые советские с будильником - в фильме «Осенний марафон»

Часы, которые жалко отдать любовнице. Первые советские с будильником - в фильме «Осенний марафон»

Автор:
10 февраля 2024 20:39
Сообщество : СССР
Метки: Басилашвили   Данелия   Осенний марафон   СССР   СоветскоеКино   наручные часы   советские актеры   часы   
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В знаменитом фильме «Осенний марафон» часы на запястье Бузыкина играют заметную роль. Вечно спешащий Бузыкин регулярно сверяет по ним время (и потом расстается с ними по просьбе любовницы). Так что же это за часы?

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Несмотря на частое мелькание в кадре, рассмотреть толком эти часы невозможно. Но мы точно знаем, что это часы с сигналом. А значит, на руке Олега Басилашвили "Полет" с калибром 2612. Первая советская модель, оснащенная будильником. У часов две заводные головки. Верхняя - это завод будильника и движение сигнальной стрелки, нижняя - обычная функция, завод пружины и установка времени.

Эти часы "Полет" - первая советская модель, оснащенная будильником. У часов две заводные головки. Верхняя - это завод будильника и движение сигнальной стрелки, нижняя - обычная функция, завод пружины и установка времени.

Выпускать эту модель начали на Первом Московском часовом заводе еще в шестидесятые - под маркой «Сигнал».

После объединения всех брендов Первого МЧЗ под одной вывеской часы получили имя Полет 2612. Престижная по тем временем модель.

Вариантов корпуса было несколько, на фото можно видеть разные.

Если присмотреться, в фильме используется версия в круглом корпусе и с темным циферблатом. Вероятнее всего, это экспортный вариант - как на снимке внизу.

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Метки: Басилашвили   Данелия   Осенний марафон   СССР   СоветскоеКино   наручные часы   советские актеры   часы   
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5  комментариев
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365
Дмитрий Пупкин 13 часов назад
были такие в конце 90-х начале 00-х, у них болезнь была стрелки и метки на циферблате ржавели, хотя водонепроницаемые, видимо микро влага все таки попадала, может это, конечно, тогда качество упало, хотел купить такие на авито, на память о молодости, а они все со ржавыми стрелками
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18k
Мистер Фикс 2 часа назад
Тоже довелось потаскать.
Ну, будильник так себе, жужжание на руке чувствуется, но если спишь - не почувствуешь.
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21k
kσρβγς 3 часа назад
Были у меня такие... Говно... мудильник сломался через полгода... От деда перешли часы - Москва 40-х годов, вот это были часы!!! Точные, стрелки светящиеся... От такие, только циферблат был белый...

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11k
GMN 5 часов назад
Мои из коллекции)))
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