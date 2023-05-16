Почему актёра Олега Борисова выгнали с "Мосфильма"

Была сцена, где Голохвостого должны были перекинуть на булыжную мостовую через забор. Актёр, разумеется, решил уточнить, как именно это будет происходить.

“А очень просто. Берут тебя эти хлопцы за руки и за ноги да швыряют. Перевернешься в воздухе как кошка и все…” Олег попросил продемонстрировать этот фокус и Иванов дав команду, полетел через забор. Что-то "кошкой" перевернуться у него не вышло и режиссёр пребольно ударился ягодицами.

Способ оказался рабочим и как только Иванов снова извергал из себя разные опасные идеи, Борисов говорил одно слово: "Покажите".



