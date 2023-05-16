Почему актёра Олега Борисова выгнали с "Мосфильма"

С середины 1950-х годов актёр Борисов начал сниматься в кино. В его фильмографии было около десятки ничем не примечательных ролей, когда его утвердили на роль Свирида Голохвостого в комедии "За двумя зайцами".
Ни сами создатели, ни руководство украинской киностудии даже представить не могли, что картина станет настолько популярной. Показывать её планировалось только для украинского зрителя.
Виктор Иванов был, как говорят, тяжёлым режиссёром - он костерил актёров за любой, самый незначительный промах и слова не выбирал. Он мог себя настолько довести, что падал в обмороки. Больше всего не повезло Маргарите Криницыной, которая рыдала практически каждый день, не в силах выносить нападки Иванова. И только Борисов мог сказать хоть слово против сумасбродного режиссёра.
Была сцена, где Голохвостого должны были перекинуть на булыжную мостовую через забор. Актёр, разумеется, решил уточнить, как именно это будет происходить.
“А очень просто. Берут тебя эти хлопцы за руки и за ноги да швыряют. Перевернешься в воздухе как кошка и все…” Олег попросил продемонстрировать этот фокус и Иванов дав команду, полетел через забор. Что-то "кошкой" перевернуться у него не вышло и режиссёр пребольно ударился ягодицами.
Способ оказался рабочим и как только Иванов снова извергал из себя разные опасные идеи, Борисов говорил одно слово: "Покажите".
Фильм внезапно стал таким популярным, что его переозвучили на русском языке, а потом выпустили в прокат по всему СССР. Борисов стал известным, ему поступали предложения о работе и даже страх остаться в комическом амплуа не сбылся.
У Олега оказался довольно широкий актёрский диапазон - от безбашенных авантюристов до благородных милиционеров. Его Джон Сильвер, инженер Гарин, политик Рафферти хорошо запомнились зрителям.
Особенно удачно сложился его творческий союз с режиссёром Вадимом Абдрашитовым. За роли в картинах "Слуга" и "Остановите поезд" Борисов получил Государственные премии СССР. Роль учёного-астронома в "Параде планет" принесла ему главный приз на итальянском МКФ в 1985 году.
Абдрашитов высоко ценил Борисова и в особенности его требовательность в работе и безоглядную преданность работе. Но нравилось это не всем.
Его считали гордецом и излишне въедливым. Товстоногов как-то раз так описал его своему коллеге: "С ним вам будет, как в аду. Каждую секунду будет останавливать репетицию и о чем-то допытываться.”
Борисов как-то раз настолько разошёлся во взглядах с режиссёром Александром Зархи, что просто ушёл из фильма "26 дней из жизни Достоевского", снятого к тому моменту уже на треть.
Зархи, по мнению Борисова, выставил писателя "примитивным и опереточным". Кстати, Евгения Симонова, игравшая Анну Сниткину, тоже хотела уйти вслед за Олегом, но тот её отговорил: “Тебе нельзя этого делать. Перетерпи”, Тебя больнее накажут”.
Как можно догадаться, скандал был колоссальным. Борисова на два года "выгнали" с "Мосфильма", а Достоевского сыграл Анатолий Солоницын и получил "Серебряную медаль" в номинации "Лучший актёр на МКФ в Берлине. Кстати, все сцены, где Борисов был со спины, переснимать не стали.
В последние свои годы актёр снимался мало. 16 лет вёл борьбу с лимфолейкозом, но о болезни знали только самые близкие. В 1991 году организовал антрепризу.
Народный артист СССР скончался в 1994 году.
Источник:
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Я бы даже сказал АКТЕРИЩЩЕ.
Был такой фильм - Слуга.
Там Борисов раскрыл свой талант на все 100!
На прошлой неделе смотрел, был выпимши и могу ошибаться, но вроде он был ГолохвАстов, разрешите порекомендовать себя.
Лучше уж никак вместо как-нибудь.
- В этом году стал популярным
- В этом году перестал
- В этом году умер
Надписи на надгробном камне и то длиннее пишут.