Его видели все, но мало кто знает, как его зовут

Он также регулярно работал на эстраде вместе со своими коллегами. Именно за свою концертную деятельность он в 1952 году был удостоен Сталинской премии первой степени.

А в кино Турченков стал сниматься одновременно с работой в хоре Пятницкого. Но его эпизоды (до начала 50-х годов) были совсем крошечные - имя актёра даже в титрах не упоминали.



