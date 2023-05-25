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Его видели все, но мало кто знает, как его зовут

Его видели все, но мало кто знает, как его зовут

Автор:
25 мая 2023 00:17
Сообщество : RealFishki
Метки: Жизнь   СССР   актеры   биография   интересное   кино   советские актеры   советское кино   
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Забавный невысокий актёр, который снимался во множестве известных советских фильмов. В титрах его имя даже не всегда было указано, а внешне он всегда отличался, от фильма к фильму, но всегда была узнаваема из-за роста - примерно 150 см.

В 1914 году, в одной из деревенских глубинок Калужской губернии родился Иван Турченков. Он приехал в Москву, когда ему было 14 лет и там окончил школу-семилетку. Потом он выучился на токаря и проработал на заводе несколько лет. А вот свободное время посвящал себя творчеству: участвовал в самодеятельности. Это хобби и решило его будущую судьбу: он захотел стать актёром.


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Заводское начальство положительно отнеслось к решению Турченкова и юношу отправили в театральное училище, которое он, к сожалению, не успел окончить из-за военного призыва. После дембеля в 1937 году, Ивана приняли в Государственный русский народный хор имени Пятницкого, где он позже стал ведущим танцором-солистом.


Он также регулярно работал на эстраде вместе со своими коллегами. Именно за свою концертную деятельность он в 1952 году был удостоен Сталинской премии первой степени.

А в кино Турченков стал сниматься одновременно с работой в хоре Пятницкого. Но его эпизоды (до начала 50-х годов) были совсем крошечные - имя актёра даже в титрах не упоминали.


В 60-х из танцевального коллектива пришлось уйти из-за возраста, но зато появилось больше времени на то, чтобы отдавать себя кино. Эпизоды с актёром стали чаще и заметнее. Ивану Турченкову довелось поработать с Данелией, Бондарчуком, Рязановым, Гайдаем и не только. Его персонажи были всегда потрясающе добродушными, наивными и это всегда была добрая комедия.


За кадром актёр всегда был чрезвычайно энергичным, не любил тратить время попусту. Он брался за любые рабочие предложения, не отказываясь ни от новогоднего "чёса", ни от детских спектаклей. Турченков старался всегда следовать своему внутреннему голосу и, скорее всего, именно поэтому он ощущал себя полностью реализованным там, где он и хотел - в творчестве.


И не только в творчестве. Личная жизнь Турченкова тоже удалась - его жена была медсестрой, с которой он прожил 49 счастливых лет. Сын пары родился в 1945 году, а в будущем выбрал работу в авиации.
Иван Турченков скончался, когда ему было 79 лет. Актёр, который доказал, что необязательно быть большим (во всех смыслах) человеком, чтобы участвовать в создании чего-то очень важного...

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Метки: Жизнь   СССР   актеры   биография   интересное   кино   советские актеры   советское кино   
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Bogdan Krasota Полчаса назад
Добрый, познавательный пост.
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