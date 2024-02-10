Рамзан Кадыров пожаловался на судей турнира спецназовцев в Дубае

На днях в Дубае завершился международный турнир среди представителей специальных подразделений под названием UAE SWAT Challenge. Спецназ "Ахмат" из Чечни занял в соревнованиях 8 место, уступив саудитам, казахам, киргизам и тайцам.





В таком неутешительном результате, по мнению Рамзана Кадырова, виноваты не чеченские спецназовцы, а предвзятое судейство. По словам главы Чечни, "ахматовцы" держались в тройке лидеров, но в последний день соревнований их якобы засудили.



