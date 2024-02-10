Рамзан Кадыров пожаловался на судей турнира спецназовцев в Дубае

Подразделение "Ахмат" заняло 8 место (по вине судей, конечно). Но есть и хорошие новости! Это не помешало получить не участвовавшему в соревнованиях Адаму Кадырову ещё одну медаль.
На днях в Дубае завершился международный турнир среди представителей специальных подразделений под названием UAE SWAT Challenge. Спецназ "Ахмат" из Чечни занял в соревнованиях 8 место, уступив саудитам, казахам, киргизам и тайцам.
В таком неутешительном результате, по мнению Рамзана Кадырова, виноваты не чеченские спецназовцы, а предвзятое судейство. По словам главы Чечни, "ахматовцы" держались в тройке лидеров, но в последний день соревнований их якобы засудили.
"Произошло это на одном из упражнений на время, где один из судей не засчитал результат участника нашей команды и отказался просмотреть видеозапись. Такое отношение подрывает доверие к судейству и справедливо вызвало множество вопросов со стороны команды. Реакция вполне ожидаемая. Хочу обратить внимание, что именно в этом упражнении, получись всё по справедливости, наша команда поставила бы очередной рекорд", — написал Кадыров в своём Telegram-канале.
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Кадыров также написал, что не собирается оспаривать результаты турнира, но хочет донести до организаторов, что "подобные судьи подрывают авторитет турнира, а также ставят под сомнения объективность и честность судейства в целом".
О том, что вручение медалей без повода подрывает авторитет и значимость любых наград он почему-то не написал. Забыл, наверное.
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Вот тут недавно были международные соревнования по танковому биатлону
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А они так готовились, так тренировались...