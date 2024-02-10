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Рамзан Кадыров пожаловался на судей турнира спецназовцев в Дубае

Рамзан Кадыров пожаловался на судей турнира спецназовцев в Дубае

Автор:
10 февраля 2024 19:53
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   Дубай   Спецназ Ахмат   рамзан кадыров   соревнование   судейство   
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Подразделение "Ахмат" заняло 8 место (по вине судей, конечно). Но есть и хорошие новости! Это не помешало получить не участвовавшему в соревнованиях Адаму Кадырову ещё одну медаль.

На днях в Дубае завершился международный турнир среди представителей специальных подразделений под названием UAE SWAT Challenge. Спецназ "Ахмат" из Чечни занял в соревнованиях 8 место, уступив саудитам, казахам, киргизам и тайцам.


В таком неутешительном результате, по мнению Рамзана Кадырова, виноваты не чеченские спецназовцы, а предвзятое судейство. По словам главы Чечни, "ахматовцы" держались в тройке лидеров, но в последний день соревнований их якобы засудили.


"Произошло это на одном из упражнений на время, где один из судей не засчитал результат участника нашей команды и отказался просмотреть видеозапись. Такое отношение подрывает доверие к судейству и справедливо вызвало множество вопросов со стороны команды. Реакция вполне ожидаемая. Хочу обратить внимание, что именно в этом упражнении, получись всё по справедливости, наша команда поставила бы очередной рекорд", — написал Кадыров в своём Telegram-канале.

Кадыров также написал, что не собирается оспаривать результаты турнира, но хочет донести до организаторов, что "подобные судьи подрывают авторитет турнира, а также ставят под сомнения объективность и честность судейства в целом".


О том, что вручение медалей без повода подрывает авторитет и значимость любых наград он почему-то не написал. Забыл, наверное.

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Метки: Видео   Дубай   Спецназ Ахмат   рамзан кадыров   соревнование   судейство   
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9  комментариев
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20k
Bill Полчаса назад
Если команда заняла 8-е место - то это не золотая медаль, а сувенир какой-нибудь.
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30k
AzuveR 10 минут назад
Мля,он ставит под сомнения объективность и честность судейства в целом. А когда он на своего пухляша навесил титулов и медалек ,как игрушек на новогоднюю ёлку . Объективность и честность у него самого присутствовала? Так,что пусть не издит. Это ему не родной чурбастан, а цивилизованная страна. Извиняться не будут.
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2k
Александр Ломовицкий 19 минут назад
ну пусть сыну еще одну медаль на жопу повесит и успокоится . задолбал уже .
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7k
Alex 21 минуту назад
Лошааара
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5k
Феликс Дзержинский 23 минуты назад
Пусть кадыров не расстраивается, проведёт у себя соревнование между своими аулами, там уж точно адам займёт все почётные места.
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55k
Опиум для народа Полчаса назад
Ну х"ли, Дубай не Волгоград, из Дубая судью в Грозный на экзекуцию не отправишь. Это здесь все каДырова боятся, в Дубае на него х"й клали. )
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6k
livaneth Полчаса назад
Что поделаешь?
Вот тут недавно были международные соревнования по танковому биатлону
Так команду девушек из Израиля вообще до соревнований не допустили
А они так готовились, так тренировались...

Ссылка www.youtube.com
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71k
doker 44 минуты назад
Извините, ради Бога, Рамзан Ахматович! Ну не проходит 10 на 1 в международных соревнованиях! Это Вы здесь могёте...
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