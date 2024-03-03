Леонтьев рассказал, при каких условиях он вернется на большую сцену



Сейчас перед певцом стоят две основные проблемы: 1) страх, что зал не будет полон, как в легендарных выступлениях; 2) во время выступления могут возникнуть непредвиденные ситуации, чтобы их избежать, нужно заранее репетировать и уделить больше времени подготовке.



Поэтому Леонтьев решил, что если и рисковать, то только на родине. Ведь в России гарантирован аншлаг среди поклонников, которые ностальгируют по прошлому.

В начале 2022 года Валерий Леонтьев отменил все свои концерты в РФ, покинул страну и обосновался в Америке, обосновав это тем, что устал от популярности. А в США его мало кто знает, да и живущим там русским он не особо интересен. Так что теперь экс-звезда может спокойно гулять по улицам, ну а деньги зарабатывать на остатках былой славы.







