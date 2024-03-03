Леонтьев рассказал, при каких условиях он вернется на большую сцену

Валерий Леонтьев признается, что годы берут свое и ему все сложнее дается образ "вечно молодого" артиста.
Фанаты давно привыкли, что каждое его выступление - фактически шоу-балет, но певец отмечает, что подобные выступления для него уже в тягость.
Не так давно 75- летний Леонтьев отказался от большого концерта в Дубае, сославшись на возраст и нежелание попасть в неловкие ситуации во время выступления. Сейчас он если и выступает, то только на камерных корпоративах заграницей. При этом Леонтьев поет только под фонограмму, исполнение в живую для него уже сложно. Но даже при этом прайс на такое удовольствие начинается от 100 000 долларов.
Но артист рассказал журналистам, при каких условиях он даст большой сольный концерт. Это мероприятие должно пройти только в России и только после окончания СВО.
Сейчас перед певцом стоят две основные проблемы: 1) страх, что зал не будет полон, как в легендарных выступлениях; 2) во время выступления могут возникнуть непредвиденные ситуации, чтобы их избежать, нужно заранее репетировать и уделить больше времени подготовке.
Поэтому Леонтьев решил, что если и рисковать, то только на родине. Ведь в России гарантирован аншлаг среди поклонников, которые ностальгируют по прошлому.
В начале 2022 года Валерий Леонтьев отменил все свои концерты в РФ, покинул страну и обосновался в Америке, обосновав это тем, что устал от популярности. А в США его мало кто знает, да и живущим там русским он не особо интересен. Так что теперь экс-звезда может спокойно гулять по улицам, ну а деньги зарабатывать на остатках былой славы.
Источник:
- Из-за лесных пожаров в Техасе приостановило работу предприятие Pantex, которое обслуживает ядерный арсенал США
- В Техасе женщина устроила стрельбу в евангелистской церкви
- Такер Карлсон поделился впечатлениями о Москве
- Когда очень захотелось домой: сбежавший тиктокер Милохин дебютировал в боксе под гимн России
- Китайцы научили собак-роботов идеально стрелять из пулемета
Лучше бы озвучил условия, при которых он НИКОГДА БОЛЬШЕ НЕ БУДЕТ ВЫСТУПАТЬ. Я бы первый побежал их выполнять.
Делайте ставки - кто следующий?