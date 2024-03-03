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Леонтьев рассказал, при каких условиях он вернется на большую сцену

Леонтьев рассказал, при каких условиях он вернется на большую сцену

Автор:
03 марта 2024 08:22
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Валерий Леонтьев   Видео   Дубай   США   звезды и знаменитости   концерты   старость   шоубизнес   
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Валерий Леонтьев признается, что годы берут свое и ему все сложнее дается образ "вечно молодого" артиста.

Фанаты давно привыкли, что каждое его выступление - фактически шоу-балет, но певец отмечает, что подобные выступления для него уже в тягость.


Не так давно 75- летний Леонтьев отказался от большого концерта в Дубае, сославшись на возраст и нежелание попасть в неловкие ситуации во время выступления. Сейчас он если и выступает, то только на камерных корпоративах заграницей. При этом Леонтьев поет только под фонограмму, исполнение в живую для него уже сложно. Но даже при этом прайс на такое удовольствие начинается от 100 000 долларов.


Но артист рассказал журналистам, при каких условиях он даст большой сольный концерт. Это мероприятие должно пройти только в России и только после окончания СВО.


Сейчас перед певцом стоят две основные проблемы: 1) страх, что зал не будет полон, как в легендарных выступлениях; 2) во время выступления могут возникнуть непредвиденные ситуации, чтобы их избежать, нужно заранее репетировать и уделить больше времени подготовке.


Поэтому Леонтьев решил, что если и рисковать, то только на родине. Ведь в России гарантирован аншлаг среди поклонников, которые ностальгируют по прошлому.


В начале 2022 года Валерий Леонтьев отменил все свои концерты в РФ, покинул страну и обосновался в Америке, обосновав это тем, что устал от популярности. А в США его мало кто знает, да и живущим там русским он не особо интересен. Так что теперь экс-звезда может спокойно гулять по улицам, ну а деньги зарабатывать на остатках былой славы.



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Метки: Валерий Леонтьев   Видео   Дубай   США   звезды и знаменитости   концерты   старость   шоубизнес   
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27  комментариев
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1k
Anatolij 2 часа назад
Да задрали уже эти нафталиновые. У них чувство реальности улетело куда-то в космос. И ведь никак понять не могут, что времена изменились. Сейчас они будут условия выполнять, а не ставить.
Лучше бы озвучил условия, при которых он НИКОГДА БОЛЬШЕ НЕ БУДЕТ ВЫСТУПАТЬ. Я бы первый побежал их выполнять.
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2k
КАКАнгел 4 минуты назад
Как я вижу Леонтьева сейчас - старого гея живущего америке и стремящегося быть поближе к сладкожопым мальчикам.
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16k
GROMOZEKA 9 минут назад
А он точно заплатит?
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2k
КАКАнгел 12 минут назад
Лёня ты старый!!! Пора уходить !! сиди в Америки трахай молодых чёрных мальчиков ! Веди обычную жизнь американского [мат] а c а . Ну зачем тебе позориться и махать своим отбеленным морщинистым задом в России ??? Ты устарел .
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672
­­­­ 13 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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6k
Мотыль ВС 22 минуты назад
Можно не надо.
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11k
АСИСЯЙ 24 минуты назад
За фонограмму надо платить нарисованными деньгами !
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10k
Шео Полчаса назад
Валерий, отдыхай, грей кости, ты свое отплясал..
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1k
СергейБернатович Полчаса назад
всё какие то условия ставят, щёки надувают...
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35
Людмила Желанова Полчаса назад
Я понять не могу , почему они не понимают , что смотреть на кривляние семидесятилетнего старика - удовольствие так себе ! Доживайте уже тихо у теплой печки , зачем выставлять себя посмешищем ! Мне тоже седьмой десяток и когда то мы отрывались и под его песни но я сейчас вижу как я выгляжу и все это в прошлом , они в зеркало вобще не смотрятся ? А уж молодому поколению он на тхрен не нужен , у них свои кумиры ! О чем они вобще ???
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13k
Sapsan Полчаса назад
Хаматова, теперь Леонтьев.
Делайте ставки - кто следующий?
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287
Dmitry N Полчаса назад
Уберите обезьяну отсюда
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218
Sergei Timofeich 38 минут назад
Во раньше были времена,скоморохи прыгали вокруг людей,корчили рожи и за это получали кости со стола,всё было на своих местах.Но вдруг,с какого то перепуга ,какие то идиёты возвели лицедеев в ранг богов и теперь эти не слишком то и умные проходимцы ставят условия тем,за счёт кого они живут ..парадокс...
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218
Sergei Timofeich Полчаса назад
Эти все райдеры,шмайдеры,условия всякие,они не охренели?Не хочешь петь за кости,иди на завод...
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6k
sumrаknn 46 минут назад
Не пускать, дайте ему иноагента и делов то
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5k
МоϼѻӄЪ Օϼдӹнϛӄùū 47 минут назад
А почему бы ему не прочитать как бЭ "между строк," на каких условиях его согласны видеть на сцене В России.
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4k
Могвай 51 минуту назад
НИ-НА-ДА! Хватит, уймись уже, на пенсию давно пора.
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1k
Сид 54 минуты назад
Давайте не надо. Никому он тут не нужен.
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2k
Сергей Зайцев Час назад
Помрёт бедолага, не дождётся же
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3k
Старожил Час назад
100 000 долларов...
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140k
parallax Час назад
Дедушке пора в стардом. Туда же, где уже его поклонники.
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233
Игорь Час назад
Не надо, умоляю! А то так и запомнится дедушкой, косящим под пацана...
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