Адам Кадыров получил новую медаль — за соревнования, в которых не участвовал

На видео 16-летний сын главы Чечни бежит первым на сцену, где организаторы вручают ему золотую медаль. Только есть нюанс — Адам Кадыров просто поддерживал команду «Ахмат», а не участвовал в соревнованиях, где та заняла первое место.





А в Дубай Адам Кадыров приехал в качестве «начальника отдела обеспечения безопасности» своего отца — этот пост он занял осенью, в числе прочих госнаград.