Адам Кадыров получил новую медаль — за соревнования, в которых не участвовал

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В Дубае на днях прошла церемония награждения победителей соревнований спецназа UAE SWAT Challenge.
На видео 16-летний сын главы Чечни бежит первым на сцену, где организаторы вручают ему золотую медаль. Только есть нюанс — Адам Кадыров просто поддерживал команду «Ахмат», а не участвовал в соревнованиях, где та заняла первое место.
А в Дубай Адам Кадыров приехал в качестве «начальника отдела обеспечения безопасности» своего отца — этот пост он занял осенью, в числе прочих госнаград.
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На груди была медаль:
«За отвагу», «За победу»,
«За приятную беседу»,
«За научные труды»,
«За охрану всей среды»,
«За прочтение корана»,
«За [мат] барана»,
«За дуа за палестину»,
«за жидом полез в турбину»,
«командир тикток войска»,
«не доехал к ЧВК»,
две медали космонавта,
орден игрока Варкрафта,
символ сдачи ГТО,
«Прохождение ТО»,
Клуб беременных «Журавлик»,
Гардероб ДК «Гидравлик»,
«Альтависта точка ком»,
«Общество больных грибком»,
Капитан игры «Зарница»,
«Грозненская психбольница»,
табакерка, и огниво,
восемь крышечек от пива,
«Фестиваль чеченской пляски»,
«Аналбек, работай в каске!»,
«Берегись велосипеда»,
«Тридцать восемь лет Победы»,
Орден ЧНР,
тайный орден «Тамплиер»,
вкладыш жвачки «Лёлик-Болик»,
«Анонимный алкоголик»,
«Клуб ценителей вина»,
Тризуб укров из говна,
«SUSE-Linux», «Бизнес-тим»,
«Грозный город побратим»,
«Чурка - опытный водитель»,
«Лучший хряк-производитель»,
знак «Почетный жополаз»,
стикер «Зеля-пидарас»,
Октябрятская звезда,
«Героиня мать труда»,
группа крови, и Ай-Пи,
и пацифик на цепи.
Поскользнулся вдруг Адам...
И медальками БА-БАМ!
И теперь медальки все
раскатились по шоссе.
Отряхнулся охламон,
И завыл: "Шайтаны, дон!
Я не просто с горки хер,
Я герой, дон, ЧНР!
А ещё герой татаров,
И Черкесии герой.
Мне медалей больше надо -
Вон, живот какой большой.
Все высокие награды,
Заслужил своим трудом.
Ну а то, что папа главный,
Не играло роли, дон!
Совпадения, дон, такие,
Сам не знаю почему.
Если кто-то мне не верит,
Как Никите разъясню.
Да, в СИЗО, дон. Да, при папе.
Да, с охраной за спиной.
Яж каДыров, (хоть и младший)-
Мухлевать мне не впервой.
Мне опасно, драться честно,
Мне пятнадцать лет всего.
Да и папа волновался,
Аж дон, почки, дон, свело.
Вы б кафиры извинились.
И не смейтесь в спину мне.
А ищите, дон, медали,
Что рассыпал по земле."
Ребятишки! Дяди, тёти!
Если где-нибудь найдете:
Орден Славы, Орден Мира,
пуговку с гербом Алжира,
фенечку, консервный нож,
малахитовую брошь,
Красный крест, Петровский крест
«Город Прага», «Город Брест»,
«Полковая медсестра»,
«Детство чудная пора»,
«Эсперанто», «ЦСКА»,
личный номер лесника,
запонки к военной форме,
«Лучший токарь», «Выхлоп в норме»,
«Похудей за пять минут»,
Молодежный клуб «Сохнуд»,
«КГБ», «Почетный донор»,
«Частный фонд Елены Боннер»,
«Фестиваль чеченской моды»,
номерок фидошной ноды
хоть медалькой, хоть значком
поделитесь с адамОм!
А вот команда Киргизии. В верхнем ряду человек неспортивной внешности стоит с медалью:
Возможно, это было решение организаторов соревнований - давать медали не просто всей команде, а всем кто приехал. Хозяин - барин.
лучше он от этого не станет. все и так знают цену всем этим "наградам"...