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Адам Кадыров получил новую медаль — за соревнования, в которых не участвовал

Адам Кадыров получил новую медаль — за соревнования, в которых не участвовал

Автор:
08 февраля 2024 11:09
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: UAE SWAT Challenge.   Адам Кадыров   Видео   маразм   медаль   новости   соревнование   спецназ   
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В Дубае на днях прошла церемония награждения победителей соревнований спецназа UAE SWAT Challenge.

На видео 16-летний сын главы Чечни бежит первым на сцену, где организаторы вручают ему золотую медаль. Только есть нюанс — Адам Кадыров просто поддерживал команду «Ахмат», а не участвовал в соревнованиях, где та заняла первое место.


А в Дубай Адам Кадыров приехал в качестве «начальника отдела обеспечения безопасности» своего отца — этот пост он занял осенью, в числе прочих госнаград.

Источник:

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Метки: UAE SWAT Challenge.   Адам Кадыров   Видео   маразм   медаль   новости   соревнование   спецназ   
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129  комментариев
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62k
pynh 5 часов назад
Шел Адам куда-то вдаль.
На груди была медаль:
«За отвагу», «За победу»,
«За приятную беседу»,
«За научные труды»,
«За охрану всей среды»,
«За прочтение корана»,
«За [мат] барана»,
«За дуа за палестину»,
«за жидом полез в турбину»,
«командир тикток войска»,
«не доехал к ЧВК»,
две медали космонавта,
орден игрока Варкрафта,
символ сдачи ГТО,
«Прохождение ТО»,
Клуб беременных «Журавлик»,
Гардероб ДК «Гидравлик»,
«Альтависта точка ком»,
«Общество больных грибком»,
Капитан игры «Зарница»,
«Грозненская психбольница»,
табакерка, и огниво,
восемь крышечек от пива,
«Фестиваль чеченской пляски»,
«Аналбек, работай в каске!»,
«Берегись велосипеда»,
«Тридцать восемь лет Победы»,
Орден ЧНР,
тайный орден «Тамплиер»,
вкладыш жвачки «Лёлик-Болик»,
«Анонимный алкоголик»,
«Клуб ценителей вина»,
Тризуб укров из говна,
«SUSE-Linux», «Бизнес-тим»,
«Грозный город побратим»,
«Чурка - опытный водитель»,
«Лучший хряк-производитель»,
знак «Почетный жополаз»,
стикер «Зеля-пидарас»,
Октябрятская звезда,
«Героиня мать труда»,
группа крови, и Ай-Пи,
и пацифик на цепи.

Поскользнулся вдруг Адам...
И медальками БА-БАМ!
И теперь медальки все
раскатились по шоссе.
Отряхнулся охламон,
И завыл: "Шайтаны, дон!
Я не просто с горки хер,
Я герой, дон, ЧНР!
А ещё герой татаров,
И Черкесии герой.
Мне медалей больше надо -
Вон, живот какой большой.
Все высокие награды,
Заслужил своим трудом.
Ну а то, что папа главный,
Не играло роли, дон!
Совпадения, дон, такие,
Сам не знаю почему.
Если кто-то мне не верит,
Как Никите разъясню.
Да, в СИЗО, дон. Да, при папе.
Да, с охраной за спиной.
Яж каДыров, (хоть и младший)-
Мухлевать мне не впервой.
Мне опасно, драться честно,
Мне пятнадцать лет всего.
Да и папа волновался,
Аж дон, почки, дон, свело.
Вы б кафиры извинились.
И не смейтесь в спину мне.
А ищите, дон, медали,
Что рассыпал по земле."

Ребятишки! Дяди, тёти!
Если где-нибудь найдете:
Орден Славы, Орден Мира,
пуговку с гербом Алжира,
фенечку, консервный нож,
малахитовую брошь,
Красный крест, Петровский крест
«Город Прага», «Город Брест»,
«Полковая медсестра»,
«Детство чудная пора»,
«Эсперанто», «ЦСКА»,
личный номер лесника,
запонки к военной форме,
«Лучший токарь», «Выхлоп в норме»,
«Похудей за пять минут»,
Молодежный клуб «Сохнуд»,
«КГБ», «Почетный донор»,
«Частный фонд Елены Боннер»,
«Фестиваль чеченской моды»,
номерок фидошной ноды

хоть медалькой, хоть значком
поделитесь с адамОм!
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4k
Могвай 4 минуты назад
Где же еще засветится пухлый клоун?
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771
Ринат Фамутдинов 49 минут назад
До дяденьки Брежнева Леонида Ильича ему как до Китая раком, но могЁт!!!
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20k
Bill 52 минуты назад
Тут рядом с Кадыровым какой-то старичок с седой бородкой - и тоже с медалью:

А вот команда Киргизии. В верхнем ряду человек неспортивной внешности стоит с медалью:

Возможно, это было решение организаторов соревнований - давать медали не просто всей команде, а всем кто приехал. Хозяин - барин.
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4k
americos 54 минуты назад
Упитанный и невоспитанный

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4k
просто Дмитрий 55 минут назад
Так и скоро понадобится операция по увеличению груди
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17k
_delphin_ 55 минут назад
Автору следует повнимательнее относится к свой писанине: у этого юноши нет государственных наград. А значки, которыми его щедро одаривают - это просто знак уважения. Не знаю, за что его можно так уважать, но лично я думаю, что его готовят "послом" на Ближний Восток (БВ): уж очень много значков ему надавали наши партнёры. то есть это элемент большой политики. Думаю, что те, кто его "двигает" прекрасно понимают, что делают. Достоин он или нет, это уже другой вопрос, ответ на который нам пока недоступен. Не стоит забывать, что на БВ своя "кухня" и пока они нам сильно помогают в борьбе с мировым злом. Мальчик старается, работает на фамилию, на мусульманский мир и на Россию. Вполне возможно, что он может сделать для страны гораздо больше любого из нас, в плане политики, обхода санкций и т.д. Я не защищаю лично этого хлопчика, просто такая фигура должна быть и она нарисовалась. Он или кто-то другой - не суть важно. Выглядит это, несомненно, смешно, но только не для БВ. И нам надо таки подстраиваться под них, потому что дружба - это в том числе и путь взаимных уступок. Особенно международная дружба. Конечно, в этом амплуа большинству россиян, и мне в том числе, хотелось бы видеть фигуру вроде Лаврова. Но, повторюсь - мы имеем дело совсем с другой культурой. В любом случае, государственных наград РФ у него нет, а весь этот пиар гражданина на БВ совсем не просто так. Впрочем, обывателю это, видимо, не интересно, гораздо смешнее смотреть ТНТ и зубоскалить, что я и делаю, потому что в мире большой политики мне места нет и не будет, как и всем нам. Просто нужно думать капельку шире стандартных шаблонов из интернетных мемов. С мальчиком лично не знаком, с папой тоже, сам русский, атеист. Но уверен, это ж-ж-ж-ж не спроста. Впрочем, кто-то улыбнулся по теме и настроение его улучшилось, что тоже хороший выхлоп с этих вот выкрутасов. Всем добра, победа будет за нами!
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12
Бэтмен-пенсионер _delphin_ Полчаса назад
Согласен с Вами. С малых лет готовят кадра на БВ. Очень надеюсь, что кроме наград, ещё и в соображалку что-то закладывают и воспитывают как-либо. Чтобы, будучи "при исполнении" в спортивном костюме перед главой государства не красоваться.
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4k
просто Дмитрий 56 минут назад
чуркина пэснья ...Ордын дай,Ордын дай,Ордын нэт, Мэдал давай!!!!
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22k
Mike Miller 57 минут назад
Это было бы смешно, если бы не было страшно.
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4k
VPJ 58 минут назад
Может его деда Брежнев поцеловал? Но таких сведений нет. Неужели половым путем через многую цепочку всяких лиц.
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19
MAX Час назад
Клоун)
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189k
Men In Black Час назад
Одному мне кажется, что у молодого хряка морда еще толще стала ?
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2k
Tony Час назад
сначала это злило, потом над этим откровенно смеялись, а сейчас... да уже пох откровенно - пусть хоть всю грудь, спину и то, что ниже спины, расхреначет орденами...

лучше он от этого не станет. все и так знают цену всем этим "наградам"...
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−13
пуй дуче фюра Час назад
дон надутый гандон ! ...
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15k
Ничоси Час назад
папин пирожок
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−13
пуй дуче фюра Час назад
дайте ему уже пончик во имя фюры пут лерца под залупного ...
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13k
kotovski Час назад
Ссылка youtu.be
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3k
Daimos Час назад
Теперь он по всем странам будет позориться? А в Дубае похоже слишком уважают Россию и не стали подавать вид.
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−13
пуй дуче фюра Час назад
пут леробад ...
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27k
Вован 2 часа назад
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7k
Бу 2 часа назад
позорище
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