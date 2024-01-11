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В Чечне начали строить дома для переселенцев из сектора Газа

В Чечне начали строить дома для переселенцев из сектора Газа

Автор:
11 января 2024 08:37
Сообщество : Жить в России
Метки: Ynews   Видео   Палестинские беженцы   Строительство   беженцы из сектора Газа   дома для беженцев   рамзан кадыров   чечня   
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Планируется построить пять многоквартирных домов, а пока палестинские беженцы живут в селе Автуры Шалинского района на базе детского оздоровительного лагеря «Горный ключ».

Рамзан Кадыров принял участие в закладке нового коттеджного посёлка для палестинских беженцев. Об этом лидер Чечни сообщил в своём Теленрам-канале.


В перспективе будет построено пять многоквартирных домов. Общая площадь жилья составит 4200 квадратных метров. Финансирование проекта взял на себя Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова.


Ранее власти Чечни заявляли, что готовы принять 250 палестинских беженцев, первая группа которых прибыла в Республику в конце ноября. Около 30 из них уже получили работу в сфере здравоохранения, для остальных, как сообщил Рамзан Кадыров, организованы курсы русского языка.


Каждая семья беженцев, присутствовавшая на мероприятии, получила от РОФ по 100 тысяч рублей, а по окончанию строительства, получит и квартиру в новом доме. Также Кадыров пообещал новоприбывшим всестороннюю помощь и поддержку.


Министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации республики Ахмед Дудаев отметил, что "на данный момент по поручению Рамзана Кадырова уже потрачено около 130 млн рублей внебюджетных средств на всю помощь, оказанную вынужденным переселенцам, включая гуманитарную помощь, отправленную в сектор Газа",



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Метки: Ynews   Видео   Палестинские беженцы   Строительство   беженцы из сектора Газа   дома для беженцев   рамзан кадыров   чечня   
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8  комментариев
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151
Аврашалом Маркович 19 минут назад
А не начнут ли те, кто так сейчас сочувствует палестинцам о.х.у.е... удивляться, что на их налоги хамасукам дома строят..., а не жителям лнр-днр.
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26k
Сибиряк 10 минут назад
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512
Александр Поляков 17 минут назад
зачем нам эта палестинская мразь?
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5k
Lexx 17 минут назад
Своих чертей мало, решили ещё из заграничья подтянуть. Россияне всех прокормят.
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17k
Совранский Полчаса назад
Ну "свои то" давно хорошо живут, осталось с Сектора Газа обустроить и всё! - все дела окончены, последний тоже решен.
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6k
pinbalist Полчаса назад
Пусть строит и расселяет там своих осло...ов
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62
Bubat 44 минуты назад
Твари черномазые...строим на налоги Москвичей...Для Донбасса уже построили жильё?
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6k
livaneth 52 минуты назад
Кадыров готов принять 250 палестинцев, а у нас есть 2500.000 и это только в секторе Газа.
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