В Чечне начали строить дома для переселенцев из сектора Газа

Планируется построить пять многоквартирных домов, а пока палестинские беженцы живут в селе Автуры Шалинского района на базе детского оздоровительного лагеря «Горный ключ».
Рамзан Кадыров принял участие в закладке нового коттеджного посёлка для палестинских беженцев. Об этом лидер Чечни сообщил в своём Теленрам-канале.
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В перспективе будет построено пять многоквартирных домов. Общая площадь жилья составит 4200 квадратных метров. Финансирование проекта взял на себя Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова.
Ранее власти Чечни заявляли, что готовы принять 250 палестинских беженцев, первая группа которых прибыла в Республику в конце ноября. Около 30 из них уже получили работу в сфере здравоохранения, для остальных, как сообщил Рамзан Кадыров, организованы курсы русского языка.
Каждая семья беженцев, присутствовавшая на мероприятии, получила от РОФ по 100 тысяч рублей, а по окончанию строительства, получит и квартиру в новом доме. Также Кадыров пообещал новоприбывшим всестороннюю помощь и поддержку.
Министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации республики Ахмед Дудаев отметил, что "на данный момент по поручению Рамзана Кадырова уже потрачено около 130 млн рублей внебюджетных средств на всю помощь, оказанную вынужденным переселенцам, включая гуманитарную помощь, отправленную в сектор Газа",
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