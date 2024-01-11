В Чечне начали строить дома для переселенцев из сектора Газа

Ранее власти Чечни заявляли, что готовы принять 250 палестинских беженцев, первая группа которых прибыла в Республику в конце ноября. Около 30 из них уже получили работу в сфере здравоохранения, для остальных, как сообщил Рамзан Кадыров, организованы курсы русского языка.

Каждая семья беженцев, присутствовавшая на мероприятии, получила от РОФ по 100 тысяч рублей, а по окончанию строительства, получит и квартиру в новом доме. Также Кадыров пообещал новоприбывшим всестороннюю помощь и поддержку.