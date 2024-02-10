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Хорошо, когда есть умные кассы самообслуживания!
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Musteline
Австралийский водопад Бэррон до и после мощнейшего циклона
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Musteline
Юг Китая покрылся льдом
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FOX98
АвтоВсячина
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БрОдЯгА
17 жутко неловких фотографий от людей, которые знают о невезении всё и даже больше
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Musteline
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Сообщества
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Краб-паук: столетние раки больше человеческого роста почти непобедимы
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Животные
Фестиваль невероятной жадности: ловля рыбы в проруби голыми руками
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Рыбалка, походы, активный отдых на природе
Приложение Duolingo призвали заблокировать в России
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Треники&Вареники
"Кощунство и пошлость!": в Москве задержали блогера, "пощекотавшего" грудь памятника «Родина-мать»
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Жить в России
20 захватывающих фото из Норвегии, которые прекрасно показывают, почему эта страна настолько уникальна
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ФотоМир
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Легковушка с наркотиками в баке взлетела на воздух на АЗС
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Infinite
Отец вовремя среагировал и спас своего ребенка
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Musteline
Хитрость для тех, кто так и не научился пользоваться палочками для еды
Автор:
Krasava
Ирландские баскетболистки отказались пожать руки сборной Израиля
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Infinite
Девушка показала навыки владения мячом
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Круэлла
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Любимое место кошки в доме
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Fidel
Изучаем взрослый итальянский
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Infinite
Жук залетел в декольте журналистки
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Себастьян Перейра
Страшнее кошки зверя нет
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Alex Chebrikov
Сидящий "на кортах" кот размышляет о жизни
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Alex Chebrikov
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«Сгинь!»: пёс нокаутировал нахальную кошку, мешавшую ему отдыхать
Автор:
Infinite
Пушистый старец играет с любимой игрушкой
Автор:
Fidel
Липецкие Том и Джерри
Автор:
Fidel
Лиса спрятала подаренное ей угощение
Автор:
Fidel
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"Бобродировка": в 1948 году в США сбросили 76 бобров на парашютах
Автор:
Deiz
Ученые заявили, что лежать полезней, чем сидеть
Автор:
Forestdude
Сторонник плоской Земли потратил 20 тысяч долларов на эксперимент, доказавший, что планета всё же круглая
Автор:
Deiz
Придавить муху: интересная история про культуру пития
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mindflixx
Несколько интересных фактов об опоссумах
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Forestdude
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Снайперская рогатка
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Krasava
Постройка мини-плотины за две минуты
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Prostoilogin
На зависть соседям: мужик на участке построил бомбоубежище
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Schreibikus
Флакон с волшебным зельем
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Forestdude
Девушка записала процесс создания идеальной землянки
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Anarasius
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Боец повёл себя неспортивно на битве взглядов и был приземлён
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Fidel
Сосед возмущён из-за пароля на Wi-Fi
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Fidel
Кошка спасла своего котёнка от своры бездомных собак
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Prostoilogin
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Преступление и наказание в США
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Alorous
"У меня сейчас сердце остановится": эмоциональная реакция армянина на шашлык от Юлии Высоцкой
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Твоя совесть
Объяснил коту, что надо делать
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Button
Девушка показала, как приручала дикого кота
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Себастьян Перейра
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Анти
Антифишки
Лишь о политике 0902
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Татьянин день 2
Политический мониторинг (258)
Автор:
Татьяна Юсова
Политическая рубрика от NAZARETH за 08.02.23. Новости, события, комментарии - 1595
Автор:
NAZARETH (модер)
Политический мониторинг (257)
Автор:
Татьяна Юсова
Подборка иностранных мнений о ситуации вокруг Украины и не только 08.02
Автор:
Комментаторская Рубка
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