«Это самый большой грех людей во власти»: патриарх Кирилл назвал основной порок чиновников

И рассказал, как его избежать.
В прошлом году патриарх Кирилл высказался о мигрантах. По его словам, приехавшие в нашу страну гастарбайтеры не близки русским ни по вере, ни по культуре. Поэтому властям надо внимательно следить за ситуацией и не допустить наплыва приезжих. Иначе «мы потеряем страну».
Образованный, интеллигентный русский человек должен с уважением относиться и к вере, и к культуре других людей, но если иная вера, иная культура будут так распространяться, что в какой-то момент они сравняются или, не дай Бог, станут доминировать, то мы потеряем страну, мы потеряем свою идентичность.
Источник:
Нельзя вывести из человека то, что формировалось в нем годами. Это неправильно и некорректно, ибо они (мигранты, прим.) являются хранителями своей культуры.
Важно, чтобы сами россияне были заинтересованы в сохранении традиций своего народа, имели патриотический настрой и вносили посильный вклад в укрепление страны. Разрушить можно только то, что изначально дало трещину. Нельзя перекладывать ответственность за сохранение своей идентичности на других.
Теперь же патриарх сделал новое заявление, на этот раз о власти и чиновниках. Он считает, что у некоторых возникает головокружение от успехов и этого надо избегать.
Иногда люди, занимающие властные полномочия, завышают как бы свое значение, потому что многие им подчиняются, многие от них зависят, и теряют критическое отношение к самим себе. Вот это самый большой грех людей во власти. Когда головка кружится, слишком много людей подчиняются, слишком много зависит, и эту как бы свою должностную позицию человек относит не столько к тому, что он занимает это место, а к своей собственной личности.
А чтобы не потерять связь с реальностью, патриарх Кирилл порекомендовал не забывать о самокритике. Но есть и ещё один способ избавиться от грехов, его также озвучил патриарх, но в другой своей речи. Надо творить добрые дела.
Грех накапливается, как снежная лавина, а лавина сносит всё, уничтожает на своём пути - так и грех может уничтожить всё в нашей жизни. Но мы способны обнулить наши грехи искренним покаянием и свершением добрых дел. Поэтому доброделание - это не какая-то тягость, не какая-то повинность, а то, что нас делает счастливыми. К нам прикасается Божья благодать в ответ на добрые дела, и самое главное - обнуляются наши с вами грехи.
Идея «обнуления» грехов вызвала немало споров в сети. Впрочем, как и предыдущие заявления патриарха.
Источник:
- Уполномоченный при Президенте России призвал граждан не бояться трудовых мигрантов
- "Если грешник покаялся, его надо простить": певец Шарлот написал письмо с извинениями патриарху Кириллу
- МИД Киргизии требует проверить силовиков, унизивших во время рейда граждан республики
- «Таким людям нет места в нашем обществе»: в Якутии уроженец Таджикистана зарезал местного жителя и спровоцировал стихийный митинг
- "Пропаганда свободной любви": патриарх Кирилл призвал отказаться от празднования Дня святого Валентина
[мат] а т ь ну и цЫрк!))
У населения очень грустное хлебало !
Проклятое пуй - ло давно всех за е бало ...
её погубит собственный дурак ...
Где ложь кругом, а жизнь мученье
Лишь только танец лебедей
Даст всем надежду на спасенье ... .
Где ложь кругом, а жизнь мученье
Лишь только танец лебедей
Даст всем надежду на спасенье ...
на бояр, он же не в курсе, что там происходит
"Нельзя вывести из человека то, что формировалось в нем годами. Это неправильно и некорректно, ибо они (мигранты, прим.) являются хранителями своей культуры."
Раз они хранители своей культуры, пусть уйобывают к себе и сохраняют у себя свою культуру, а раз вы приехали в другую страну, то вы обязаны жить по законам и культуре той страны в которую приехали.
Со своим уставом и своей культурой, в другой стране в которой есть свой устав и своя культура вы на}{уй не нужны.
И за этим нужно следить и контролировать.
А вот самому патриарху и другим служкам не плохо бы вспомнить об аскетизме воздержанию и не окружать себя благами обеспеченности и богатой жизни, а то смотришь у патриарха и личный самолетик имеется (церковный конечно, но для него)
Там разума больше, чем во всех религиях, вместе взятых.
Вот как пример ->
Неестественно не иметь желания получать для себя выгоду. Сатанизм представляет собой разновидность управляемого эгоизма. Это не значит, что вы никогда не делаете ничего ни для кого. Если вы делаете что-то для кого-нибудь, заботиться о ком доставляет вам счастье, его счастье доставит вам чувство удовлетворения. Сатанизм придерживается измененной формы Золотого Правила. Наша интерпретация его такова: "Воздай другим то, что воздали тебе они", потому что если "Воздаешь ты каждому, как воздали бы тебе они" а они, в ответ, относятся к вам плохо, самой человеческой природе противно продолжать относиться к ним с уважением. Вы могли бы воздать другим, как если бы воздали они вам, но если ваша обходительность не была возвращена, к ним следует относиться с заслуженной ими яростью.
<-