«Это самый большой грех людей во власти»: патриарх Кирилл назвал основной порок чиновников

Нельзя вывести из человека то, что формировалось в нем годами. Это неправильно и некорректно, ибо они (мигранты, прим.) являются хранителями своей культуры.

Важно, чтобы сами россияне были заинтересованы в сохранении традиций своего народа, имели патриотический настрой и вносили посильный вклад в укрепление страны. Разрушить можно только то, что изначально дало трещину. Нельзя перекладывать ответственность за сохранение своей идентичности на других.