FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 8303 поста • 1045 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Жить в России
«Это самый большой грех людей во власти»: патриарх Кирилл назвал основной порок чиновников

«Это самый большой грех людей во власти»: патриарх Кирилл назвал основной порок чиновников

Автор:
18 февраля 2024 20:50
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   власть   грех   мигранты   патриарх кирилл   самокритика   чиновники   
7076
5
1

И рассказал, как его избежать.

В прошлом году патриарх Кирилл высказался о мигрантах. По его словам, приехавшие в нашу страну гастарбайтеры не близки русским ни по вере, ни по культуре. Поэтому властям надо внимательно следить за ситуацией и не допустить наплыва приезжих. Иначе «мы потеряем страну».

Образованный, интеллигентный русский человек должен с уважением относиться и к вере, и к культуре других людей, но если иная вера, иная культура будут так распространяться, что в какой-то момент они сравняются или, не дай Бог, станут доминировать, то мы потеряем страну, мы потеряем свою идентичность.

Речь патриарха прокомментировал муфтий Москвы Ильдар Аляутдиов:

Нельзя вывести из человека то, что формировалось в нем годами. Это неправильно и некорректно, ибо они (мигранты, прим.) являются хранителями своей культуры.

Важно, чтобы сами россияне были заинтересованы в сохранении традиций своего народа, имели патриотический настрой и вносили посильный вклад в укрепление страны. Разрушить можно только то, что изначально дало трещину. Нельзя перекладывать ответственность за сохранение своей идентичности на других.

Теперь же патриарх сделал новое заявление, на этот раз о власти и чиновниках. Он считает, что у некоторых возникает головокружение от успехов и этого надо избегать.

Иногда люди, занимающие властные полномочия, завышают как бы свое значение, потому что многие им подчиняются, многие от них зависят, и теряют критическое отношение к самим себе. Вот это самый большой грех людей во власти. Когда головка кружится, слишком много людей подчиняются, слишком много зависит, и эту как бы свою должностную позицию человек относит не столько к тому, что он занимает это место, а к своей собственной личности.

А чтобы не потерять связь с реальностью, патриарх Кирилл порекомендовал не забывать о самокритике. Но есть и ещё один способ избавиться от грехов, его также озвучил патриарх, но в другой своей речи. Надо творить добрые дела.

Грех накапливается, как снежная лавина, а лавина сносит всё, уничтожает на своём пути - так и грех может уничтожить всё в нашей жизни. Но мы способны обнулить наши грехи искренним покаянием и свершением добрых дел. Поэтому доброделание - это не какая-то тягость, не какая-то повинность, а то, что нас делает счастливыми. К нам прикасается Божья благодать в ответ на добрые дела, и самое главное - обнуляются наши с вами грехи.

Идея «обнуления» грехов вызвала немало споров в сети. Впрочем, как и предыдущие заявления патриарха.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: Видео   власть   грех   мигранты   патриарх кирилл   самокритика   чиновники   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
68  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
237
deadDEVIL 4 часа назад
Старик в золоте, брильянтах, на майбахе и яхтах рассказывает про грехи))
[мат] а т ь ну и цЫрк!))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 5 ответов (из 18)
−1
chtnonk8 9 минут назад
Заводы убиты, дороги разбиты и только у власти карманы набиты!!!

У населения очень грустное хлебало !
Проклятое пуй - ло давно всех за е бало ...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−1
chtnonk8 10 минут назад
России не опасен внешний враг
её погубит собственный дурак ...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−1
chtnonk8 10 минут назад
В стране подонков и бл...й
Где ложь кругом, а жизнь мученье
Лишь только танец лебедей
Даст всем надежду на спасенье ...
.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1
Без Паники 21 минуту назад
Патриарх красиво расставляет акценты. Получается, что из-за мигрантов "мы потеряем страну." А вот "самый большой грех людей во власти" - "головокружение" просто "надо избегать." То есть, мигранты - абсолютное зло. А охреневшие от вседозволенности (теряют критическое отношение к самим себе) чиновники должны это охреневание избегать по возможности. Похоже, старик запутался.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−1
chtnonk8 22 минуты назад
пут леровский шайтан ...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1
Без Паники chtnonk8 17 минут назад
Я тут человек новый. Но, по-моему, ты зря грубишь. Могут забанить. Ты же этого не хочешь, правда?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−1
chtnonk8 Без Паники 11 минут назад
в 1000ый раз ...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−1
chtnonk8 Без Паники 10 минут назад
В стране подонков и бл...й
Где ложь кругом, а жизнь мученье
Лишь только танец лебедей
Даст всем надежду на спасенье ...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1
Без Паники chtnonk8 9 минут назад
А, так ты - рецидивист? Тогда и чёрт с тобой.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
26k
Slawa49 2 часа назад
пока тут рассуждают о грехах, там Байден уже с крокодилами борется!
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Darki 2 часа назад
О,год прошёл,золотого деда опять накрыло,и он снова выдал здравую мысль.В прошлом году он озаботился тем что чучмеки как бы и нах не нужны в России.В этом году он указал нашим бесполезным чинушам что они тоже имеют грехи,и что интересно они имеют все семь.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Lexx 2 часа назад
А какие споры? Всё правильно сказал: "Басурмане нам не братья и буржуины зажрались".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Deniss 2 часа назад
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1
Без Паники Deniss Полчаса назад
Гундяев - не единственный такой правдоруб.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
sergonly 2 часа назад
Да да да. Почитал и вспомнил хохму: " Песней "Любит наш народ всякое говно" завершил свое выступление народный любимец Сергей Шнуров"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Сергей Попов 2 часа назад
Сказки про "обнуление грехов" - это самая большая ложь и самый большой грех церкви. Этим они помогают уйти от ответственности преступникам, а остальных вводят в заблуждение, что всё можно искупить.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Aleksei 2 часа назад
вот .ска ! интересно,какое доброе дело сделал этот упырь в рясе за последние лет 15 ???
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
GROMOZEKA 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
sedoisever 2 часа назад
А он русский язык учил? Это что за перл: "занимать властные полномочия"?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
255
maxer33 3 часа назад
себя не забудь чёрт гуньдявый
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Дядюшка Ау 3 часа назад
Затягивание СВО приведет к обескровливанию русских. Правительство, используя простые, сиречь примитивные решения, восполняет население за счет плохо контролируемого завоза мигрантов. Что в свою очередь ведет к неконтролируемой исламизации страны. Что в свою очередь может привести к более тяжелым последствиям, чем хохлы на западе под жопой нато.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Феликс Дзержинский 3 часа назад
Цитата муфтия-}{уюфтия.
"Нельзя вывести из человека то, что формировалось в нем годами. Это неправильно и некорректно, ибо они (мигранты, прим.) являются хранителями своей культуры."
Раз они хранители своей культуры, пусть уйобывают к себе и сохраняют у себя свою культуру, а раз вы приехали в другую страну, то вы обязаны жить по законам и культуре той страны в которую приехали.
Со своим уставом и своей культурой, в другой стране в которой есть свой устав и своя культура вы на}{уй не нужны.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
42k
Бабай 3 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Евгений Д 3 часа назад
Мигрантам конечно нужно уважать обычаи страны пребывания.
И за этим нужно следить и контролировать.
А вот самому патриарху и другим служкам не плохо бы вспомнить об аскетизме воздержанию и не окружать себя благами обеспеченности и богатой жизни, а то смотришь у патриарха и личный самолетик имеется (церковный конечно, но для него)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
39k
Александр 3 часа назад
Гундяй несет очередной бред. Простите вы за православие, или за муслимов? К кому я должен относиться с уважением? тех, кто топчет религию моей страны. Слаба богу, я атеист (сарказм, про слава богу) Нужно выжигать каленым железом, искоренять любые эти религии, только тогда наступит мир и покой. И в СССР это работало. И работало отлично. Никто не резал друг друга из за вымышленных друзей.... А сейчас что, гундяи, муслимы, буддисты , баптисты, [мат], сатанисты, ктулхисты. И все готовы глотки друг другу грызть за вымышленных персонажей из древних сказок. Идиоты. Все сгорят в аду, которого нет )
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
237
deadDEVIL Александр 3 часа назад
Почитай Антона ЛаВэя, про сатанистов изменишь мнение - факт.
Там разума больше, чем во всех религиях, вместе взятых.
Вот как пример ->

Неестественно не иметь желания получать для себя выгоду. Сатанизм представляет собой разновидность управляемого эгоизма. Это не значит, что вы никогда не делаете ничего ни для кого. Если вы делаете что-то для кого-нибудь, заботиться о ком доставляет вам счастье, его счастье доставит вам чувство удовлетворения. Сатанизм придерживается измененной формы Золотого Правила. Наша интерпретация его такова: "Воздай другим то, что воздали тебе они", потому что если "Воздаешь ты каждому, как воздали бы тебе они" а они, в ответ, относятся к вам плохо, самой человеческой природе противно продолжать относиться к ним с уважением. Вы могли бы воздать другим, как если бы воздали они вам, но если ваша обходительность не была возвращена, к ним следует относиться с заслуженной ими яростью.

<-
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 18 комментариев
Показать ещё
August

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

280032



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Интересные фотографии времен СССР
Интересные фотографии времен СССР
"Хочу все знать" для бесстрашных: 33 мрачных факта, о которых вы не сможете забыть
"Хочу все знать" для бесстрашных: 33 мрачных факта, о которых вы не сможете забыть
Набирающие популярность в сообществах
Фотопрогулка по городам СССР
Фотопрогулка по городам СССР
Два года тюрьмы за вьюнок на садовом участке
Два года тюрьмы за вьюнок на садовом участке
Как стать классным бойфрендом/парнем за 5 минут
Как стать классным бойфрендом/парнем за 5 минут
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 15 февраля

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#милота#интересно#история#кот#люди#фильм#Вещи#удивительно
#животные#факты#СССР#в мире#кино#природа#Спасение#дети#кошка
#забавно#Юмор#США#подборка#Китай#Россия#игра#сарказм
Как стать классным бойфрендом/парнем за 5 минут Как стать классным бойфрендом/парнем за 5 минут Патриарх Кирилл заявил, что все серьёзные учёные признают факт пришествия в мир Иисуса Христа Патриарх Кирилл заявил, что все серьёзные учёные признают факт пришествия в мир Иисуса Христа «Таким людям нет места в нашем обществе»: в Якутии уроженец Таджикистана зарезал местного жителя и спровоцировал стихийный митинг «Таким людям нет места в нашем обществе»: в Якутии уроженец Таджикистана зарезал местного жителя... «Рядовое событие»: мэр Нижнего Тагила прокомментировал избиение 11-летней девочки-сироты детьми мигрантов «Рядовое событие»: мэр Нижнего Тагила прокомментировал избиение 11-летней девочки-сироты детьми... "Пропаганда свободной любви": патриарх Кирилл призвал отказаться от празднования Дня святого Валентина "Пропаганда свободной любви": патриарх Кирилл призвал отказаться от празднования Дня святого... В ХМАО чиновникам выдали автоматы для формирования командного духа В ХМАО чиновникам выдали автоматы для формирования командного духа

На что жалуетесь?

Вернуться