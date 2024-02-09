Соседи достали: общение в многоэтажке, которое заслуживает как минимум аплодисментов

2013
15
Жизнь в многоквартирном доме полна сюрпризов. Порой ужиться бывает непросто. Мы собрали в посте разные объявления и записки, с помощью которых соседи общаются друг с другом.
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13. "Моя собака однажды родила 14 щенков, они орали круглыми сутками, а потом я обнаружила в подъезде объявление"
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