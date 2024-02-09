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Соседи достали: общение в многоэтажке, которое заслуживает как минимум аплодисментов

Соседи достали: общение в многоэтажке, которое заслуживает как минимум аплодисментов

Автор:
09 февраля 2024 11:25
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   в подъезде   записки   надписи   общение   объявления   сосед идиот   соседи достали   соседские войны   фото   
2013
15

Жизнь в многоквартирном доме полна сюрпризов. Порой ужиться бывает непросто. Мы собрали в посте разные объявления и записки, с помощью которых соседи общаются друг с другом.

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Метки: Прикол   в подъезде   записки   надписи   общение   объявления   сосед идиот   соседи достали   соседские войны   фото   
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10  комментариев
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12k
Б.Касторский 54 минуты назад
Вот поэтому и "не ложите", книги таким людям не нужны.
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8k
evenSeven Минуту назад
"Сегодня отец купил мне новые колонки..." (с)
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1k
Nick 7 минут назад
Если уж и коту Семену не верить, то кому теперь верить ?
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3k
Пластичный Дятел 8 минут назад
Совсем обалдели! "Искусство древнего мира" Любимова им не нужно! Фундаментальная книга.

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johnta2 Час назад
сейчас с этим стало чуть проще - во многих домах есть домовые и даже подъездные чаты )
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167k
стас Час назад
Комментарий к фото
так это она себя рекламирует, раз муж - "ничего особенного". вдруг кто то окажется офигенно особенным и тогда она сможет лежать бревном...
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