Объявления из России, которые заставляют усомниться в адекватности их составителей

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Объявления как особый вид искусства. Самые убойные и нелепые собраны в очередной подборке. Ну как такое можно придумать в здравом уме?
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Метки: надписи объявления прикол смешно фото
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Для не знающих поясню. Допустим, имеется офисное здание на N-надцать этажей, а то и на несколько десятков. Из-за большого числа посетителей лифт постоянно ездит с этажа на этаж, в том числе со средних этажей на другие средние, поэтому такая же очередность подхода лифта как в многоквартирных домах не годится, приходится оптимизировать и забирать людей по пути, чтобы в среднем на каждом этаже люди дожидались лифта за разумное время, а не стояли и не ждали, пока наконец не закончится поток людей на нижних этажах.
Если ты находишься на 5 этаже, а тебе надо на 11, то ты жмешь вверх, и лифт остановится, когда поедет вверх, чтобы забрать тебя по пути. Если нужно вниз, жмешь вниз, тогда лифт остановится только в том случае, когда будет ехать вниз.
Но как это бывает в любом обществе, находятся хитрожопые, давящие обе кнопки, чтобы поймать лифт в обоих направлениях, а потом пустить в нужном себе направлении. Эти люди сродни обочечникам на дорогах. И пока таких хитрожопых на все здание насчитываются единицы, этого никто не замечает, но когда их настает критическое число, тогда люди с верхних этажей просто не могут дождаться лифта, который все время перехватывается хитрожопыми с нижних этажей.