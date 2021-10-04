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Объявления из России, которые заставляют усомниться в адекватности их составителей

Объявления из России, которые заставляют усомниться в адекватности их составителей (18 фото)

Автор:
04 октября 2021 12:16
Сообщество : Юмор
Метки: надписи   объявления   прикол   смешно   фото   
2598
18

Объявления как особый вид искусства. Самые убойные и нелепые собраны в очередной подборке. Ну как такое можно придумать в здравом уме?

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Метки: надписи   объявления   прикол   смешно   фото   
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2  комментария
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−14
khamot 46 минут назад
Комментарий к фото
Интересно, подобные штрафы подлежат взысканию, или это так, пугалка для дурачка?
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125k
Аааа 14 минут назад
Тут как раз все понятно и ничего странного нет.

Для не знающих поясню. Допустим, имеется офисное здание на N-надцать этажей, а то и на несколько десятков. Из-за большого числа посетителей лифт постоянно ездит с этажа на этаж, в том числе со средних этажей на другие средние, поэтому такая же очередность подхода лифта как в многоквартирных домах не годится, приходится оптимизировать и забирать людей по пути, чтобы в среднем на каждом этаже люди дожидались лифта за разумное время, а не стояли и не ждали, пока наконец не закончится поток людей на нижних этажах.

Если ты находишься на 5 этаже, а тебе надо на 11, то ты жмешь вверх, и лифт остановится, когда поедет вверх, чтобы забрать тебя по пути. Если нужно вниз, жмешь вниз, тогда лифт остановится только в том случае, когда будет ехать вниз.

Но как это бывает в любом обществе, находятся хитрожопые, давящие обе кнопки, чтобы поймать лифт в обоих направлениях, а потом пустить в нужном себе направлении. Эти люди сродни обочечникам на дорогах. И пока таких хитрожопых на все здание насчитываются единицы, этого никто не замечает, но когда их настает критическое число, тогда люди с верхних этажей просто не могут дождаться лифта, который все время перехватывается хитрожопыми с нижних этажей.
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