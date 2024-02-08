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Не ищите здесь смысл. Здесь в основном маразм

Не ищите здесь смысл. Здесь в основном маразм

Автор:
08 февраля 2024 09:06
Сообщество : Неформат
Метки: Юмор   маразм   позитив   улыбнуло   
3479
28
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Берегите свой мозг. Он может быть атакован.

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Метки: Юмор   маразм   позитив   улыбнуло   
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58  комментариев
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13k
Cornho 6 часов назад
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Я один ничего не понял?
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3k
hammog 11 минут назад
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Даже шутить не хочется...
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36k
Max Z Shtirlic 44 минуты назад
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Стрелки?? А шо цэ таки???
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Владимир 51 минуту назад
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Щас явно стоит, он по 43
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30k
BuG 2 часа назад
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Чё ему сказали, то и сделал.
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3k
Past 2 часа назад
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Так как не ношу шорты и треники на улице, то приходится покупать домашнюю одежду, обычно это пижама(штаны и футболка с длинными рукавами). Что то типа такого:

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827
Андрей Граф 2 часа назад
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что ???? то же не хрена не понял
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Влад 3 часа назад
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надо когда суппорт в тайминг фиксить -плогин фармить скейпом-вот надо как! а не вот это всё!
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2k
Мария Коненкова 3 часа назад
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Удивитесь, но испокон веков покупают, по крайней мере, женщины. Это называлось "домашний халат", который носили все женщины. Сейчас взгляды на домашнюю одежду поменялись, и многие реально донашивают старые джинсы и футболки с трениками. Но тем не менее ассортимент "костюмов домашних женских" на маркетплейсах довольно обширен.
P.S. к мужчинам, конечно, это большей частью не относится, им хватает старых треников и футболок))
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11k
Juli 3 часа назад
Ко