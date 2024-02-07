В сети завирусились милые путешествия таиландца в компании его пёселей

Бабули, не ходите в лес одни гулять

На хозяина двух доберманов, чуть не придушившего женщину из-за замечания о намордниках для псов,...

Южная Корея: всё ещё едят собак?

«Всё-таки жестокое обращение с животными - это статья УК»: в Чите активисты провели митинг...

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