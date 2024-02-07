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В сети завирусились милые путешествия таиландца в компании его пёселей

В сети завирусились милые путешествия таиландца в компании его пёселей

Автор:
07 февраля 2024 23:12
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Поездки   лабрадоры   путешествия   собаки   тайландец   
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Лабрадоры - идеальная компания для поездок, решил житель Таиланда с труднопроизносимым именем — Куттия Канчанасопавонг и начал записывать милые видео со своими собакенами и выкладывать их в сеть, чем мгновенно завоевал поклонников во всем мире. Ничего добрее вы сегодня уже не увидите.

Почти на всех коротких роликах семья во главе с хозяином едет в автомобиле. Меняются только саундтреки:

Медитативные поездки сопровождаются живописными пейзажами. Это похоже на компьютерную игру, где главный герой разделяет радость приключения вместе со своими мягкими питомцами.

Иногда хозяин устает рулить сам и пускает за руль своих симпатичных компаньонов. У них водить ТС получается не хуже, чем у двуногих и правила дорожного движения они соблюдают безукоризненно:

Здравствуйте, ваши документы предъявите, пожалуйста!

Иногда во время путешествий из машины нужно выходить, чтобы отдохнуть и помедитировать на берегу:

И снова отправиться навстречу приключениям:

Всем бы такую happy family!

Источник:

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Метки: Видео   Поездки   лабрадоры   путешествия   собаки   тайландец   
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7  комментариев
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38k
АнтонПолднев 6 часов назад
Лабрики самые лучшие. Факт!

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55k
Опиум для народа 59 минут назад
Напишите долбо"бу, чтобы бабу себе завёл...
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

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