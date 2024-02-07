В сети завирусились милые путешествия таиландца в компании его пёселей

Лабрадоры - идеальная компания для поездок, решил житель Таиланда с труднопроизносимым именем — Куттия Канчанасопавонг и начал записывать милые видео со своими собакенами и выкладывать их в сеть, чем мгновенно завоевал поклонников во всем мире. Ничего добрее вы сегодня уже не увидите.
Почти на всех коротких роликах семья во главе с хозяином едет в автомобиле. Меняются только саундтреки:
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Медитативные поездки сопровождаются живописными пейзажами. Это похоже на компьютерную игру, где главный герой разделяет радость приключения вместе со своими мягкими питомцами.
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Иногда хозяин устает рулить сам и пускает за руль своих симпатичных компаньонов. У них водить ТС получается не хуже, чем у двуногих и правила дорожного движения они соблюдают безукоризненно:
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Здравствуйте, ваши документы предъявите, пожалуйста!
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Иногда во время путешествий из машины нужно выходить, чтобы отдохнуть и помедитировать на берегу:
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И снова отправиться навстречу приключениям:
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Всем бы такую happy family!
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