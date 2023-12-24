«Всё-таки жестокое обращение с животными - это статья УК»: в Чите активисты провели митинг против эвтаназии бездомных собак

Зоозащитники взбунтовались в забайкальском крае. Там парламентарии сообщили, что бездомных собак будут умерщвлять. Не всех, а животных, которые проявляют агрессию без причины.
Этой весной парламентарии нападения бездомных животных на людей стали всё чаще. Власти на это среагировали и сообщили:
Извините, скажу страшную вещь, такие собаки должны гуманно умертвляться, если мы хотим, чтобы не было бездомных собак, которые бродили по улицам и регулярно убивали людей.
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В пресс-службе местной мэрии заявили:
Мы не правоохранительный орган, всё-таки жестокое обращение с животными - это статья УК. Это должны другие люди подтверждать.
Антагонизм зоозащитников и приютов, в принципе, везде. Одни делают свою работу, собак отлавливают, другие против этого выступают. Это частная организация, у них контракт на отлов и содержание, и контракт они выполняют».
С 1 марта этого года , в документе прописаны случаи, когда бездомные собаки представляют угрозу для жизни и здоровья людей. К таким случаям, в частности, относятся:
- нахождение бездомных животных в местах массового пребывания людей;
- нахождение бездомных животных в районе теплотрасс и на мусорных площадках;
- проявление бездомными собаками немотивированной агрессии к людям или другим животным.
Для того чтобы снизить риски нападения собак на людей, власти регионов должны мониторить состояние популяции бродячих животных, отлавливать их и помещать в приют.
Полиция от комментариев пока воздержалась.
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В 20 доме по Бумажников неадекватная самка и такой же самец. Но там же есть дворовой хаски на редкость спокойный и мирный собак хоть и любитель погонять по двору он их нейтрализует .
На Меера 1 и 2 ситуация сложнее . Сразу несколько мини стай возглавляемые неадекватными шавками постоянно делящие территорию. Кол-во агрессивных 4-5 .
Столько же на пустыре напротив ТРЦ ДЕкстер. Но там другая проблема явно догхантер охотится или еще, кто ибо постоянно наблюдаю труппы бродячих с ранами.
Травит кто то на Тренева в районе перехода в частный сектор ,пару раз видел в смертных конвульсиях без видимых повреждений. Там же в прошлом году у соседки 4 месячный биглёнок Арчи подобрав что то и умер на следующий день. Местные даже неагрессивных пород ходят в намордниках ,что бы не поднимали с земли.
Мое мнение однозначно и непоколебимо, дикие собаки должны уничтожаться всеми доступными способами, ни о какой гуманности речи идти не может. Отстрел, яды, разрешение охотникам отстреливать диких собак как попутный трофей.
Иначе уничтожаются популяции зайца, енота, ежей, бобра, оленей и многие другие животные.
Вот это ответственное отношение, хочешь, агитируешь других, ВЫПОЛНЯЙ САМ.