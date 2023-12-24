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«Всё-таки жестокое обращение с животными - это статья УК»: в Чите активисты провели митинг против эвтаназии бездомных собак

«Всё-таки жестокое обращение с животными - это статья УК»: в Чите активисты провели митинг против эвтаназии бездомных собак

Автор:
24 декабря 2023 17:09
Сообщество : Животные
Метки: Видео   бездомные   власти   депутаты   собаки   усыпление   эвтаназия   
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Зоозащитники взбунтовались в забайкальском крае. Там парламентарии сообщили, что бездомных собак будут умерщвлять. Не всех, а животных, которые проявляют агрессию без причины.

Этой весной парламентарии нападения бездомных животных на людей стали всё чаще. Власти на это среагировали и сообщили:

Извините, скажу страшную вещь, такие собаки должны гуманно умертвляться, если мы хотим, чтобы не было бездомных собак, которые бродили по улицам и регулярно убивали людей.

В пресс-службе местной мэрии заявили:

Мы не правоохранительный орган, всё-таки жестокое обращение с животными - это статья УК. Это должны другие люди подтверждать.

Антагонизм зоозащитников и приютов, в принципе, везде. Одни делают свою работу, собак отлавливают, другие против этого выступают. Это частная организация, у них контракт на отлов и содержание, и контракт они выполняют».

С 1 марта этого года , в документе прописаны случаи, когда бездомные собаки представляют угрозу для жизни и здоровья людей. К таким случаям, в частности, относятся:

  • нахождение бездомных животных в местах массового пребывания людей;
  • нахождение бездомных животных в районе теплотрасс и на мусорных площадках;
  • проявление бездомными собаками немотивированной агрессии к людям или другим животным.

Для того чтобы снизить риски нападения собак на людей, власти регионов должны мониторить состояние популяции бродячих животных, отлавливать их и помещать в приют.

Полиция от комментариев пока воздержалась.

Источник:

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Метки: Видео   бездомные   власти   депутаты   собаки   усыпление   эвтаназия   
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12  комментариев
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2k
Rulzen Час назад
А пускай эти активисты заберут всех этих бездомных собак себе домой.
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41k
Сергей 5 минут назад
Откуда такая жалостливость к бродячим псарням, ведь никто не защищает клопов , тараканов и прочих кровососущих. Как по мне , так надо безжалостно уничтожать всех бездомных бродячих псов, от этого только одна польза будет.
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25k
Виталий Касандров 11 минут назад
Конкретно по 6 микрорайону и АЦКК обращайтесь. Всех агрессивных знаю.
В 20 доме по Бумажников неадекватная самка и такой же самец. Но там же есть дворовой хаски на редкость спокойный и мирный собак хоть и любитель погонять по двору он их нейтрализует .
На Меера 1 и 2 ситуация сложнее . Сразу несколько мини стай возглавляемые неадекватными шавками постоянно делящие территорию. Кол-во агрессивных 4-5 .
Столько же на пустыре напротив ТРЦ ДЕкстер. Но там другая проблема явно догхантер охотится или еще, кто ибо постоянно наблюдаю труппы бродячих с ранами.
Травит кто то на Тренева в районе перехода в частный сектор ,пару раз видел в смертных конвульсиях без видимых повреждений. Там же в прошлом году у соседки 4 месячный биглёнок Арчи подобрав что то и умер на следующий день. Местные даже неагрессивных пород ходят в намордниках ,что бы не поднимали с земли.
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30k
Aqueronte 19 минут назад
Только конченные идиоты не понимают как опасно пребывание диких собак в дикой природе. Это высшие хищники, не имеющие внешних врагов, они полностью уничтожают фауну региона, в котором проживают. Человек тоже часто становится жертвой голодных собак.
Мое мнение однозначно и непоколебимо, дикие собаки должны уничтожаться всеми доступными способами, ни о какой гуманности речи идти не может. Отстрел, яды, разрешение охотникам отстреливать диких собак как попутный трофей.
Иначе уничтожаются популяции зайца, енота, ежей, бобра, оленей и многие другие животные.
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1k
Ирина К. 20 минут назад
Очень люблю собак и всех животных. Но, если детям и пожилым угрожает смерть или страшные травмы, какой же вывод прямо сейчас нужно сделать? Собирать деньги за жалостливые видео о спасении, собирать деньги за брошенных ощенившихся дворняг, собирать деньги на лечение, стерилизацию, собирать деньги на приюты, собирать деньги на пристройство и передержки, собирать деньги для помощи "взявшим" себе бедолаг маргиналам на водку и т.д. Есть в этом хоть какой то смысл кроме самолюбования и наживы? В ФРГ уже все есть оптимально продуманное, взять пример? Нет. Продолжают гибнуть невинные люди страшной смертью, остаются глубокими моральными и физическими инвалидами дети и взрослые люди. Сборы идут. Почему не принят закон о жестоком обращении? А денюшку на жалости, операциях, кормах и др. услугах где будут брать? В этой мутной воде такая рыбка ловится!!!
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25k
sssss3 Полчаса назад
Каждому вышедшему на митинг в защиту бродячих собак, 10 бродячих собак на содержание с обязательным фотоотчётом о состоянии животных каждый день.
Вот это ответственное отношение, хочешь, агитируешь других, ВЫПОЛНЯЙ САМ.
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474
Bublic 77 Полчаса назад
Обычно такие зооактивисты , после того как их лично коснётся несчастье быть покусанными собаками, становятся ярыми догхантерами. По мне уж лучше собак усыпить, чем искалечить ребёнка. Приютами ситуацию не спасти, денег не хватит
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34k
Юр21 44 минуты назад
Конечно, осталось законодательно этих активистов назначить ответственными за этих животных и всякий раз когда бездомные собачки кого нибудь покусают, порвут вещи материально взыскивать с этих долбо..., простите, с активистов.
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1k
thrashbox Час назад
Тора-гие зоофилы, я такого никому не желаю - но, к вашему сведению, бездомные собаки нападают на людей. И - в первую очередь - на детей. И как мне кажется - вам очень не понравится, если на ваших домашних животных или детей нападет стая этих самых бездомных собак.
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