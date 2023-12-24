«Всё-таки жестокое обращение с животными - это статья УК»: в Чите активисты провели митинг против эвтаназии бездомных собак

В пресс-службе местной мэрии заявили:

Мы не правоохранительный орган, всё-таки жестокое обращение с животными - это статья УК. Это должны другие люди подтверждать.

Антагонизм зоозащитников и приютов, в принципе, везде. Одни делают свою работу, собак отлавливают, другие против этого выступают. Это частная организация, у них контракт на отлов и содержание, и контракт они выполняют».

С 1 марта этого года , в документе прописаны случаи, когда бездомные собаки представляют угрозу для жизни и здоровья людей. К таким случаям, в частности, относятся:

нахождение бездомных животных в местах массового пребывания людей;

нахождение бездомных животных в районе теплотрасс и на мусорных площадках;

проявление бездомными собаками немотивированной агрессии к людям или другим животным.

Для того чтобы снизить риски нападения собак на людей, власти регионов должны мониторить состояние популяции бродячих животных, отлавливать их и помещать в приют.

Полиция от комментариев пока воздержалась.