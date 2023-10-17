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Австралийские пожарные снова разделись для благотворительного календаря

Австралийские пожарные снова разделись для благотворительного календаря

Автор:
17 октября 2023 09:21
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Австралия   благотворительность   животные   интересное   календарь   пожарные   фото   
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Скоро наступит 2024 год и что он нам принесёт неизвестно. Но добрые дела случаются каждый день и это возвращает веру в человечество. Пожарные Австралии снова снялись для календаря.

Каждый год пожарные Австралии раздеваются, чтобы сфотографироваться для благотворительного календаря. Эта традиция берёт своё начало в 1993 году, когда пожарные впервые сфотографировались, чтобы собрать деньги для фонда, помогающего детям, получившим тяжелые ожоги. В тот год они собрали $3,4 миллиона.

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Теперь каждый год австралийские пожарные принимают участие в фотосессиях. Чтобы календари продавались, мужчины оголяют торс. Вот уже 30 лет это работает!

На некоторых календарях мужчины держат на руках кошечек из приюта, которые ищут свой дом. Все желающие могут приобрести бездомного котика, найдя контакты приюта на обороте.

Для любителей собак есть также календарь с пёсиками, которых тоже можно взять их приюта.

А есть календарь для любителей животных. Правда, их из приюта уже забирать нельзя. Все они были взяты из зоопарка для благих целей.

Цена за один календарь – 23 австралийских доллара (это 15 долларов США или 1500 рублей). Все вырученные деньги идут на благотворительные цели.

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Метки: Австралия   благотворительность   животные   интересное   календарь   пожарные   фото   
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17k
Мистер Фикс 2 часа назад
Гомосятина
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112k
Z_Павел Юрьевич_V 9 минут назад
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Австралийские пожарные снова разделись для благотворительного календаря
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soar Полчаса назад
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hhwost 2 часа назад
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Natalia 2 часа назад
я бы купила
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