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В Петербурге мужчина напал на пенсионерку, забрал у неё сумку и сбежал к алкашам

В Петербурге мужчина напал на пенсионерку, забрал у неё сумку и сбежал к алкашам

Автор:
07 февраля 2024 20:07
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Петербург   избил   интересное   напал   украл   фото   
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Кроме ушибов у женщины сломана рука.

Камеры видеонаблюдения засняли, как мужчина подходит к прохожей сзади, ударяет её со всей силы по лицу, хватает сумку и убегает. Об этом сообщается в Telegram-канале "Петербург сейчас".

Пострадавшей оказалась 71-летняя женщина. У неё теперь ушиб на лице и сломана рука. Вора тоже нашли очень быстро. Грабителем оказался 31-летний безработный из Сертолово (Ленинградская область). Его нашли по горчим следам благодаря камерам наблюдения. На допросе мужчина рассказал, что украл у женщины сотовый телефон, который тут же продал алкашам на Площади Восстания. Примечательно, что судя по речи, мужчина и сам не очень трезвый.

Причинённый ущерб составил 25 тысяч рублей. Также сотрудники МВД выяснили, что мужчина ранее уже привлекался за грабёж и нападения. Судя по всему, в этот раз он действовал по привычной схеме.

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Метки: Видео   Петербург   избил   интересное   напал   украл   фото   
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6  комментариев
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37k
Андрей Иванов 10 часов назад
Я про это в школе ещё читал. У Достоевского.
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6k
мемфрид 7 часов назад
Мразиш
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117k
Z_Павел Юрьевич_V 7 часов назад
Эту уже "Разбой", до 8 лет.
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1k
Александр 8 часов назад
и снова питер... у вас там что воздух особенный?
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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