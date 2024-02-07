В Петербурге мужчина напал на пенсионерку, забрал у неё сумку и сбежал к алкашам

Кроме ушибов у женщины сломана рука.
Камеры видеонаблюдения засняли, как мужчина подходит к прохожей сзади, ударяет её со всей силы по лицу, хватает сумку и убегает. Об этом сообщается в Telegram-канале "Петербург сейчас".
Пострадавшей оказалась 71-летняя женщина. У неё теперь ушиб на лице и сломана рука. Вора тоже нашли очень быстро. Грабителем оказался 31-летний безработный из Сертолово (Ленинградская область). Его нашли по горчим следам благодаря камерам наблюдения. На допросе мужчина рассказал, что украл у женщины сотовый телефон, который тут же продал алкашам на Площади Восстания. Примечательно, что судя по речи, мужчина и сам не очень трезвый.
Причинённый ущерб составил 25 тысяч рублей. Также сотрудники МВД выяснили, что мужчина ранее уже привлекался за грабёж и нападения. Судя по всему, в этот раз он действовал по привычной схеме.
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