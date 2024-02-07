Маленькая Катя и большой Герой. Как "Шмакодявка" стала Героем Советского Союза

И каждый раз, возвращаясь в батальон из госпиталей, бойцы благодарили Катюшу за спасение, признаваясь, что не всегда верили в её силы и самоотверженность, подарившие им второй шанс. Про прозвище "Шмакодявка" забыли, и так её называть могли только самые близкие. С особым трепетом и братской любовью.

Она быстро стала живой легендой и ангелом морской пехоты: на всех флотах знали об удивительной и бесстрашной Катюше, спасающей бойцов под ураганным огнем противника.

После освобождения Крыма в мае 1944-го решением командования 369-й отдельный батальон морской пехоты был переброшен под Одессу и включен в состав Дунайской военной флотилии, в составе которого участвовал в конце августа в операции по освобождению Аккермана (сегодня - город Белгород-Днестровский Одесской области), расположившегося на берегу Днестровского лимана.

Обычно морские пехотинцы десантировались на бронекатерах. В этот раз решили подходить под покровом ночи на шлюпках в абсолютной тишине, чтобы звук моторов не демаскировал штурмовые группы. Высадку затруднил высокий пятиметровый берег и устроенные фашистами в домах на краю обрыва пулеметные гнезда, откуда велся шквальный огонь.

Катя Михайлова оказалась наверху одной из первых: пока остальные морпехи карабкались по почти отвесному склону, цепляясь за корни деревьев и выступающие камни, её, маленькую и легкую, просто выбросили на берег. Прикрывая высадку десанта она, подобравшись ближе к одному из домов, закидала гранатами станковый пулемет, уничтожив нескольких гитлеровцев, и смогла одна взять в плен 16 румынских солдат. Увидев после боя её, ведущую под дулом автомата пленных, моряки только и смогли сказать, что она сумасшедшая.

Утром Аккерман был взят.

Раненая в живот, она долго не могла показаться врачу, т.к. в здравом уме раздеться перед мужчиной природная застенчивость не позволяла. Бойцы с ног сбились, пока не нашли в одном из соседних подразделений фельдшера-женщину, удалившую осколок, едва не поразивший кишечник.

За проявление исключительной отваги Екатерина Михайлова была представлена к званию Героя Советского Союза, но наградили её орденом Красного Знамени.

28 сентября 1944 года войска 3-го Украинского фронта под командованием Маршала Советского Союза Ф. И. Толбухина начали Белградскую наступательную операцию. В районе болгаро-югославской границы вермахт занимал мощный оборонительный район по рекам Дунай и Тимок с укреплёнными опорными пунктами в районе югославских городов Радуевац, Неготин и посёлка Прахово. Этот район прикрывал единственный проход через Восточно-Сербские горы на пути к Белграду с юго-востока.

Задача прорвать данный оборонительный район и создать условия для наступления на Белград была возложена на 57-ю армию и Дунайскую военную флотилию. Морской пехоте предстояло высадится в районах Радуеваца и Прахово и захватить опорные пункты на берегу Дуная, чтобы поддержать наступающие войска на приречном фланге.

Предвидя высадку десанта, гитлеровцы затопили на подходах к Прахово речные баржи и корабли, что сделало проведение ночной наступательной операции невозможным. К вечеру 30 сентября 2 бронекатера с морскими пехотинцами и 2 бронекатера поддержки подошли к Прахово. Под прикрытием артиллерии и огня бронекатеров отряд из 60 человек, среди которых была и главстаршина Михайлова, высадился в 1 километре от поселка и через три часа полностью освободили его от фашистов.

В конце 1944 года фашисты отступали, неся тяжелые потери на всех фронтах. Гитлер уже лишился важных стратегических союзников, таких как Румыния, Болгария и Финляндия. Советские войска решительно шли вперед в Югославии и Восточной Пруссии. Во время освобождения Венгрии тяжелые бои разгорелись у крепости Илок. Крепость стоит на высокой горе над Дунаем в районе югославского города Вуковар. Брать её планировали с суши, но чтобы отвлечь гитлеровцев, на маленький Дунайский островок 4 декабря высадился десант. 52 морских пехотинца, в их числе и Катя Михайлова.

Уже лед образовался, а нас всё-таки выбросили, да ещё и ошибочно не совсем туда, куда надо... а там, где глубоко. Сначала шли по пояс в воде, затем по грудь, потом я со своим росточком несла автомат над головой, чтобы он не промок, - вспоминала Екатерина Илларионовна. - Трудно было. Потому что, как только мы высадились, фашисты открыли ураганный огонь...

От пуль и снарядов вода буквально кипела вокруг.

Поняв, что силы морской пехоты невелики, фашисты попытались сбросить их в Дунай. Сражаться пришлось по шею в ледяной воде, держась за ветви подтопленных деревьев. Атака советских войск на крепость с суши задерживалась и через два часа боя из полусотни десантников, занявших круговую оборону на острове, в строю остались только 13, и все они были ранены. Будучи тяжело раненой, Катя Михайлова продолжала оказывать медицинскую помощь тонувшим раненым бойцам и, спасая их жизнь, привязывала их поясными ремнями к прибрежным полузатопленным деревьям и камышу, по возможности вытягивала их на берег и делала перевязки. А когда к острову приближались вражеские шлюпки, брала в руки автомат и самоотверженно вступала в бой.

В конечном итоге моряки выполнили свою задачу, оттянув на себя большие силы противника, и когда атака объединенной группировки советско-югославских войск началась, фашисты не смогли удержать Илок.

К концу операции только семеро морских пехотинцев остались боеспособны. Прибывшим на катерах морякам пришлось буквально отдирать от прибрежных деревьев замерзших бойцов. Раненую, ослабевшую от потери крови и воспаления лёгких, почти в безнадёжном состоянии Катюшу переправили в госпиталь.

9 декабря руководством Берегового отряда сопровождения главстаршина Михайлова была повторно представлена к званию Героя Советского Союза, в наградном листе перечислялись обстоятельства боя за Илок, а также отмечался героизм девушки в боях за Прахово и при форсировании Днестровского лимана.

Главстаршина Екатерина Михайлова, будучи сама ранена, находясь по горло в ледяной воде, оказывала помощь другим раненым и наравне со всеми участвовала в бою, отражая ожесточенные контратаки противника...

Бывший командующий Дунайской военной флотилией вице-адмирал Георгий Никитич Холостяков позже рассказывал, что в наградном отделе описание подвига сочли вымыслом и вернули документы обратно в штаб. В итоге Катю Михайлову наградили только вторым орденом Красного Знамени. Приказ был подписан 8 марта 1945 года, когда она уже оправилась от ран и вернулась в строй, сбежав из тылового госпиталя на фронт. Вместе с родной морской пехотой ей еще предстояло дойти до Вены, где она и встретила Победу...