Фашисты пожалели, бросив под танк советского подполковника

Многие советские военные – солдаты и офицеры были вывезены немцами после захвата в плен в Европу. Некоторым удавалось бежать и примкнуть к местным антиправительственным формированиям. Удалось это сделать и советскому офицеру Шукшину.
Константин Дмитриевич попал в плен во время боев за Великие Луки летом 1941 года. Сменив несколько лагерей, был отправлен в Бельгию для работы в шахте. Но сумел сбежать и организовать партизанский отряд из таких же беглых товарищей по несчастью.
Службу в качестве кадрового военного Шукшин начал в 1918 году, будучи еще совсем юным 17-летним парнем. К 1941 году он уже дослужился до подполковника. Под его командованием 48 танковая дивизия участвовала в операции по освобождению Великих Лук.
В результате повышения численности и огневой мощи вражеских подразделений им пришлось прорываться через окружение, чтобы пройти к городу Торопцу.
Шукшин попал в окружение, ему удалось подбить несколько танков и ослабить артиллерийскую батарею. Но на помощь немцам прибыла авиация. Командир попытался собрать оставшихся бойцов, чтобы повести их в наступление, прорваться к лесу и затеряться там. Но из-за близкого взрыва Константина контузило. Он пришел в себя, когда все уже было кончено. Немцы сначала вообще хотели добить раненого. Один гитлеровец даже уже вытащил пистолет. Но другой остановил товарища и предложил просто бросить офицера под гусеницы танков.
Они так и поступили. Шукшин лежал на дороге, ожидая неминуемой смерти. Но в конце колонны шли советские пленные, которые подобрали подполковника и забрали с собой.
В последующие месяцы его жизнь снова многократно висела на волоске. После смены нескольких лагерей его направили на бельгийскую угольную шахту Эйзден.
В результате скрупулезной и осторожной работы ему удалось выйти на отряд местного сопротивления. Его члены помогли организовать побег самого Шукшина и 30 его товарищей. После освобождения они организовали партизанский отряд, в ряды которого принимали всех бежавших советских пленных.
Накопив достаточную огневую мощь, партизаны приступили к действию. Они организовывали диверсии на стратегически важных объектах. В 1944 году образование усилилось, объединившись с другим отрядом под командованием лейтенанта Ивана Дядькина. В общей сложности за время подпольной деятельности отряду удалось уничтожить более 800 фашистов, пустить под откос 6 немецких эшелонов, подорвать 4 моста и 20 складов с боеприпасами.
После Победы все члены отряда вернулись в СССР. Шукшин пошел работать на завод в родном Саратове. Его товарищи по цеху долгое время ничего не знали о военных годах коллеги. И ничего бы не узнали, если бы не прибывшая из Бельгии делегация рабочих. Один из участников рассказал, что в годы войны состоял в партизанском отряде под командованием русского офицера. Какового было его удивление, когда он узнал в скромном рабочем того самого предводителя.
Подполковник Шукшин был удостоен ордена Боевого Красного знамени в 1946 году. Позднее получил еще несколько наград. Всю жизнь трудился, на пенсию вышел только за несколько месяцев до смерти. Скончался он в преклонном возрасте 78 лет.
Источник:
АНТИФИШКИ
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