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Фашисты пожалели, бросив под танк советского подполковника

Фашисты пожалели, бросив под танк советского подполковника

Автор:
27 октября 2022 11:32
Сообщество : Военное
Метки: Бельгия   Константин Шукшин   героизм   лагерь   партизаны   подвиг   подполковник   сопротивление   танкист   
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Многие советские военные – солдаты и офицеры были вывезены немцами после захвата в плен в Европу. Некоторым удавалось бежать и примкнуть к местным антиправительственным формированиям. Удалось это сделать и советскому офицеру Шукшину.

Константин Дмитриевич попал в плен во время боев за Великие Луки летом 1941 года. Сменив несколько лагерей, был отправлен в Бельгию для работы в шахте. Но сумел сбежать и организовать партизанский отряд из таких же беглых товарищей по несчастью.

Службу в качестве кадрового военного Шукшин начал в 1918 году, будучи еще совсем юным 17-летним парнем. К 1941 году он уже дослужился до подполковника. Под его командованием 48 танковая дивизия участвовала в операции по освобождению Великих Лук.

В результате повышения численности и огневой мощи вражеских подразделений им пришлось прорываться через окружение, чтобы пройти к городу Торопцу.

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Шукшин попал в окружение, ему удалось подбить несколько танков и ослабить артиллерийскую батарею. Но на помощь немцам прибыла авиация. Командир попытался собрать оставшихся бойцов, чтобы повести их в наступление, прорваться к лесу и затеряться там. Но из-за близкого взрыва Константина контузило. Он пришел в себя, когда все уже было кончено. Немцы сначала вообще хотели добить раненого. Один гитлеровец даже уже вытащил пистолет. Но другой остановил товарища и предложил просто бросить офицера под гусеницы танков.

Они так и поступили. Шукшин лежал на дороге, ожидая неминуемой смерти. Но в конце колонны шли советские пленные, которые подобрали подполковника и забрали с собой.

В последующие месяцы его жизнь снова многократно висела на волоске. После смены нескольких лагерей его направили на бельгийскую угольную шахту Эйзден.

В результате скрупулезной и осторожной работы ему удалось выйти на отряд местного сопротивления. Его члены помогли организовать побег самого Шукшина и 30 его товарищей. После освобождения они организовали партизанский отряд, в ряды которого принимали всех бежавших советских пленных.

Накопив достаточную огневую мощь, партизаны приступили к действию. Они организовывали диверсии на стратегически важных объектах. В 1944 году образование усилилось, объединившись с другим отрядом под командованием лейтенанта Ивана Дядькина. В общей сложности за время подпольной деятельности отряду удалось уничтожить более 800 фашистов, пустить под откос 6 немецких эшелонов, подорвать 4 моста и 20 складов с боеприпасами.

После Победы все члены отряда вернулись в СССР. Шукшин пошел работать на завод в родном Саратове. Его товарищи по цеху долгое время ничего не знали о военных годах коллеги. И ничего бы не узнали, если бы не прибывшая из Бельгии делегация рабочих. Один из участников рассказал, что в годы войны состоял в партизанском отряде под командованием русского офицера. Какового было его удивление, когда он узнал в скромном рабочем того самого предводителя.

Подполковник Шукшин был удостоен ордена Боевого Красного знамени в 1946 году. Позднее получил еще несколько наград. Всю жизнь трудился, на пенсию вышел только за несколько месяцев до смерти. Скончался он в преклонном возрасте 78 лет.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Бельгия   Константин Шукшин   героизм   лагерь   партизаны   подвиг   подполковник   сопротивление   танкист   
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4  комментария
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26k
Юрьевич Полчаса назад
Настоящий Мужик.
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3
Александр Юрьевич 24 минуты назад
Герой
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29k
Ashabad 13 минут назад
Вот, блин, сюжет для сериала. Но хорошего, а не какой-нибудь говно-поделки.
Очень нужны были сейчас хорошие фильмы о войне
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14k
hunter 20 минут назад
вечная память !
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