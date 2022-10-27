Фашисты пожалели, бросив под танк советского подполковника

Константин Дмитриевич попал в плен во время боев за Великие Луки летом 1941 года. Сменив несколько лагерей, был отправлен в Бельгию для работы в шахте. Но сумел сбежать и организовать партизанский отряд из таких же беглых товарищей по несчастью.

Службу в качестве кадрового военного Шукшин начал в 1918 году, будучи еще совсем юным 17-летним парнем. К 1941 году он уже дослужился до подполковника. Под его командованием 48 танковая дивизия участвовала в операции по освобождению Великих Лук.

В результате повышения численности и огневой мощи вражеских подразделений им пришлось прорываться через окружение, чтобы пройти к городу Торопцу.