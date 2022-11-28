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«Стальная ласточка» против «Тигра»: она выстояла там, где другие не смогли

«Стальная ласточка» против «Тигра»: она выстояла там, где другие не смогли

Автор:
28 ноября 2022 10:25
Сообщество : Военное
Метки: Валерия Гнаровская   Награда   война   героизм   подвиг   санинструктор   танк   
1921
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Говорят, что у войны не женское лицо. И уж точно не девичье. Но многочисленные примеры вошедших в историю и оставшихся безвестными девушек доказывают обратное.

Лера родилась в небольшой деревеньке Модолицы, что в Ленинградской области, в 1923 году. После получения аттестата планировала поступать в ВУЗ. Но война перечеркнула ее полные надежд планы.

Валерия Гнаровская вместе с семьей была эвакуирована в Омскую область. Но девушка считала, что ее место на фронте, защищать родных и свою страну. Военкомат неоднократно ей отказывал. Но Гнаровская не сдавалась: вместе с несколькими подругами она отправилась пешком на ближайшую железнодорожную станцию и настояла на зачислении в дивизию, которая как раз здесь формировалась.

Комсомолки прошли медицинские курсы, и в начале апреля 1942 года отправились на фронт. Мать Валерии вспоминала, как дочь, прощаясь, утирала ей слезы и говорила, что защищать свою страну сейчас должен каждый, кто в состоянии держать в руках оружие.

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Часть, в составе которой служила Валерия, прибыла на линию фронта, под Сталинград. Первый же бой под станцией Суровикино оказался жесточайшим. Из воспоминаний подруги Гнаровской – Елены Дорониной:

В первые минуты было тревожно и страшно, особенно во время бомбёжки и артобстрела, когда казалось, что горит и рушится всё вокруг, а земля под ногами разверзается.

И в это время из окопа поднялась Валерия – маленькая, хрупкая, прекрасная в своей юности и закричала, что за Родину умирать не страшно. Солдаты последовали ее примеру и призыву, выбрались из окопов и пошли в наступление.

После двух недель кровавых боев организм санинструктора не выдержал: Гнаровскую свалил тиф. Девушку направили в госпиталь, где она получила медаль «За отвагу».

После выздоровления Валерия вернулась на фронт и за время службы вынесла с поля боя более 300 человек. Последнее сражение произошло в сентябре 1943 года неподалеку от села Вербовое. Два немецких танка прорвали линию обороны и выдвинулись в сторону части. В этот момент Валерия бросилась под гусеницы одного из «Тигров» со связкой гранат. Раздался взрыв, и танк остановился как вкопанный. Второй подбили подоспевшие бойцы. Полк начал наступление.

За совершенный на поле боя подвиг Валерия Осиповна Гнаровская, которую однополчане прозвали «Ласточкой», была посмертно удостоена звания Герой СССР. После перелома в ходе войны ее перезахоронили с воинскими почестями возле ДК совхоза имени В. О. Гнаровской в Красноармейском районе.

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Метки: Валерия Гнаровская   Награда   война   героизм   подвиг   санинструктор   танк   
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3  комментария
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GRuslan Час назад
Какой колоссальный контраст с людьми того времени и теперь. Конечно хочется жить в мире, неужели что-бы быть людьми нужна война или экстремальные условия жизни.... Человек поистине странное создание.
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