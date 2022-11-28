«Стальная ласточка» против «Тигра»: она выстояла там, где другие не смогли

Лера родилась в небольшой деревеньке Модолицы, что в Ленинградской области, в 1923 году. После получения аттестата планировала поступать в ВУЗ. Но война перечеркнула ее полные надежд планы.

Валерия Гнаровская вместе с семьей была эвакуирована в Омскую область. Но девушка считала, что ее место на фронте, защищать родных и свою страну. Военкомат неоднократно ей отказывал. Но Гнаровская не сдавалась: вместе с несколькими подругами она отправилась пешком на ближайшую железнодорожную станцию и настояла на зачислении в дивизию, которая как раз здесь формировалась.

Комсомолки прошли медицинские курсы, и в начале апреля 1942 года отправились на фронт. Мать Валерии вспоминала, как дочь, прощаясь, утирала ей слезы и говорила, что защищать свою страну сейчас должен каждый, кто в состоянии держать в руках оружие.