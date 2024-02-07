Хакеры взломали три миллиона «умных» зубных щёток и использовали их для атаки на крупную швейцарскую компанию

Это первый подобный случай. Но точно не последний.
Ещё несколько лет назад вовсю обсуждали Интернет вещей. Это когда каждый более-менее важный предмет в доме подключен к глобальной сети: холодильник, ТВ, микроволновка. Всё, вплоть до утюга и унитаза.
Умная сковородочка подключится к сети и с точностью до секунды поджарит мясо. Холодильник охладит продукт именно так, как указано в интернете, а толчок отошлёт анализ мочи в лабораторию и там сразу определят высокий сахар и в тот же день пришлют диету, которую надо соблюдать. Вроде бы фантастика, но лишь отчасти.
Уже появились зубные щётки с подключением к интернету и смартфону. Из сети они тянут обновления, а в телефоне показывают уровень очистки полости рта после каждой гигиенической процедуры. Зачем это надо - толком не ясно, но штуки модные, поэтому их бодро раскупают.
Этим и воспользовались шустрые хакеры.
Ребята взломали примитивную операционку у 3 миллионов зубных щёток и устроили масштабную DDoS-атаку на веб-сайт швейцарской компании. Та контора понесла убытки, а ребята покуражились. Обычно они сначала угрожают и требуют отступные, если их условия не выполняют - атакуют. Вероятно, так и случилось. Но впервые с использованием щёток.
Так что в теории хакеры могут положить сайт какого-нибудь Пентагона с помощью умных биде. Вот это будет номер.
Источник:
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- Хакеры взломали сервис «СберЛогистика» и выложили украденные данные в открытый доступ
- Падение Rutube: пиар-ход или провал?
- Сбой в матрице: хакер отдает краденные данные в обмен на добрые дела
То есть, если пока нет Интернета, сиди голодным? Или если эту сковороду взломает хакер и она будет мне постоянно угольки выдавать?
И нахера такие "умные" вещи?
Мне нужна НАДЁЖНАЯ вещь, а не клинящая на условных форс-мажорах.
Или оно лежит на ней задолго заранее и ожидает дистанционной команды?
И если речь не о гриле, а именно сковородке - кто переворачивает мясо?
Им же сложно погуглить 5 секунд и убедиться, что:
https://www.dp.ru/a/2014/09/25/Umnaja_skovorodka_ne_zamhttps://www.dp.ru/a/2014/09/25/Umnaja_skovorodka_ne_zam
P.S. У меня такой щётки нет.
Скорей бы...