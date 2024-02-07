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Хакеры взломали три миллиона «умных» зубных щёток и использовали их для атаки на крупную швейцарскую компанию

Хакеры взломали три миллиона «умных» зубных щёток и использовали их для атаки на крупную швейцарскую компанию

Автор:
07 февраля 2024 17:12
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: атака   взлом   гаджеты   зубная щетка   интернет   хакеры   
3564
3

Это первый подобный случай. Но точно не последний.

Ещё несколько лет назад вовсю обсуждали Интернет вещей. Это когда каждый более-менее важный предмет в доме подключен к глобальной сети: холодильник, ТВ, микроволновка. Всё, вплоть до утюга и унитаза.

Умная сковородочка подключится к сети и с точностью до секунды поджарит мясо. Холодильник охладит продукт именно так, как указано в интернете, а толчок отошлёт анализ мочи в лабораторию и там сразу определят высокий сахар и в тот же день пришлют диету, которую надо соблюдать. Вроде бы фантастика, но лишь отчасти.

Уже появились зубные щётки с подключением к интернету и смартфону. Из сети они тянут обновления, а в телефоне показывают уровень очистки полости рта после каждой гигиенической процедуры. Зачем это надо - толком не ясно, но штуки модные, поэтому их бодро раскупают.

Этим и воспользовались шустрые хакеры.

Ребята взломали примитивную операционку у 3 миллионов зубных щёток и устроили масштабную DDoS-атаку на веб-сайт швейцарской компании. Та контора понесла убытки, а ребята покуражились. Обычно они сначала угрожают и требуют отступные, если их условия не выполняют - атакуют. Вероятно, так и случилось. Но впервые с использованием щёток.

Так что в теории хакеры могут положить сайт какого-нибудь Пентагона с помощью умных биде. Вот это будет номер.

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Метки: атака   взлом   гаджеты   зубная щетка   интернет   хакеры   
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35  комментариев
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17k
Kucher 12 часов назад
А можно мне умную мыльницу, которая сама будет мелкие обмылки выкидывать, а не жадничать, как я.
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2k
Звёздный странник 8 часов назад
ЦИТАТА: "Умная сковородочка подключится к сети и с точностью до секунды поджарит мясо."
То есть, если пока нет Интернета, сиди голодным? Или если эту сковороду взломает хакер и она будет мне постоянно угольки выдавать?
И нахера такие "умные" вещи?
Мне нужна НАДЁЖНАЯ вещь, а не клинящая на условных форс-мажорах.
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6k
HUBLOT 8 часов назад
Тостеры. Они были созданы людьми. И они восстали...
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9k
vasilykopkov 9 часов назад
На первом фото - "хакер" примерно из 1985-го года...
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10k
Сергей 9 часов назад
Сидите тут, хихикаете про зубные щётки, а умные розетки всё про вас знают.

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9k
Роман 10 часов назад
А теперь давайте представим кол-во устройств на которых стоят непонятные бесплатные впн приложения для обхода блокировок. И что будет если всю эту массу направят на наши же гос сервисы ... и запрет впн тут далеко не выход.
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8k
perekrestok 10 часов назад
Сейчас большинство китайских машин напоминают смартфон на колесах. Скоро и их начнут массово взламывать и водитель будет ощущать себя пассажиром. Понятно что машина не зубная щетка но зачем все массово привязывать к интернету? Зубная щетка это вообще маразм. Ее что надо через интернет запускать когда в рот вставляешь?
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Комментарий удален. Причина: спам, реклама
−13
37k
Андрей Иванов 10 часов назад
Кто пользуется, объясните - нахрена вам щётка умнее вас?
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1k
ФЫВАПРОЛ 10 часов назад
Пипец, я старый, чищу зубы обычной щеткой, наверное ее взломать невозможно. Не позволю всяким умникам лезть мне в рот. Стоматолог женщина - исключение.
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2k
John 11 часов назад
Когда зубные щетки умнее хозяев...
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4k
DDoS 11 часов назад
Хакеры взломали ПО фаллоимитаторов и включили на них режим насилия. Жалоб от населения не поступало.
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17k
a_komolow 11 часов назад
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20k
anpetrof 11 часов назад
{Так что в теории хакеры могут положить сайт какого-нибудь Пентагона с помощью умных биде. Вот это будет номер.}
Скорей бы
...
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49k
Максим Т. 12 часов назад
Обновление прошивки для зубной щетки - это, блд, круто.
А кастомы есть? Как ставить, через TWRP?
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3k
Максим Макашев 12 часов назад
умные зубные щётки превратились в умные вибраторы, гоняющиеся за своими владельцами.
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24k
Тигран Саркисян 13 часов назад
Простите чего умных , за каким шкафом умная зубная щетка ? вы мля ещё умный отбойный молоток выпустите)))
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