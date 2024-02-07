Хакеры взломали три миллиона «умных» зубных щёток и использовали их для атаки на крупную швейцарскую компанию

Ещё несколько лет назад вовсю обсуждали Интернет вещей. Это когда каждый более-менее важный предмет в доме подключен к глобальной сети: холодильник, ТВ, микроволновка. Всё, вплоть до утюга и унитаза.

Умная сковородочка подключится к сети и с точностью до секунды поджарит мясо. Холодильник охладит продукт именно так, как указано в интернете, а толчок отошлёт анализ мочи в лабораторию и там сразу определят высокий сахар и в тот же день пришлют диету, которую надо соблюдать. Вроде бы фантастика, но лишь отчасти.

Уже появились зубные щётки с подключением к интернету и смартфону. Из сети они тянут обновления, а в телефоне показывают уровень очистки полости рта после каждой гигиенической процедуры. Зачем это надо - толком не ясно, но штуки модные, поэтому их бодро раскупают.

Этим и воспользовались шустрые хакеры.