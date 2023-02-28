Хакеры взломали сервис «СберЛогистика» и выложили украденные данные в открытый доступ

В сеть попало почти 700 тысяч строк о клиентах и сотрудниках компании.
Хакерские атаки продолжаются. Сначал отличились ребята из Killnet - они бодро взламывали иностранные госсайты, порталы аэропортов, военные компании вроде Lockheed Martin и налоговые службы.
В последнее время активизировались и иностранные хакеры.
Например, сегодня они взломали сайт крымской радиостанции, включили сигнал воздушной тревоги и попросили граждан проследовать в укрытие. Такой же трюк повторили в Воронежской области.
Теперь вот взялись за дела покрупнее: взломали сервис «СберЛогистики» и украли базу клиентов и сотрудников. Почти 700 тысяч строк с ФИО, телефоном и электронной почтой. У сотрудников указана должность, у клиентов - все операции в системе.
Данные актуальны на 03.02.23
Ответственность за атаку взяли на себя хакеры из группировки NLB. Они уже взламывали несколько компаний, в том числе «Ситимобил». Это «достаточно серьезная группировка и собрана из высококвалифицированных киберпреступников», рассказал технический директор АО «Синклит» Лука Сафонов - компания занимается кибербезопасностью. По его словам, один из руководителей — это русско-украинский хакер Владислав Хорохорин, который был осужден за мошенничество с использованием электронных платежных средств и отбыл семилетний тюремный срок.
В NLB похвастались, что «подломили» всю экосистему «Сбера» и получили доступ ко многим сервисам, а не только к «СберЛогистике». Утверждают, что даже могут залезть в рабочие чаты разработчиков.
Но это лишь слова, пока такая информация не подтвердилась, а «Сбер» инцидент никак не прокомментировал.
Источник:
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Что-то их давно не было! ))
На моё бросание трубки и блокировки номера, перезванивали еще с 4х номеров. Потом, видимо, номера закончились и они отстали.
Вот такой настырный "следственный комитет", звонящий через IP-телефонию