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Хакеры взломали сервис «СберЛогистика» и выложили украденные данные в открытый доступ

Хакеры взломали сервис «СберЛогистика» и выложили украденные данные в открытый доступ

Автор:
28 февраля 2023 14:07
Сообщество : Криминал
Метки: атака   взлом   данные   кибербезопасность   клиенты   сбер   сберлогистика   сотрудники   хакеры   
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В сеть попало почти 700 тысяч строк о клиентах и сотрудниках компании.

Хакерские атаки продолжаются. Сначал отличились ребята из Killnet - они бодро взламывали иностранные госсайты, порталы аэропортов, военные компании вроде Lockheed Martin и налоговые службы.

В последнее время активизировались и иностранные хакеры.

Например, сегодня они взломали сайт крымской радиостанции, включили сигнал воздушной тревоги и попросили граждан проследовать в укрытие. Такой же трюк повторили в Воронежской области.

Теперь вот взялись за дела покрупнее: взломали сервис «СберЛогистики» и украли базу клиентов и сотрудников. Почти 700 тысяч строк с ФИО, телефоном и электронной почтой. У сотрудников указана должность, у клиентов - все операции в системе.

Данные актуальны на 03.02.23

Ответственность за атаку взяли на себя хакеры из группировки NLB. Они уже взламывали несколько компаний, в том числе «Ситимобил». Это «достаточно серьезная группировка и собрана из высококвалифицированных киберпреступников», рассказал технический директор АО «Синклит» Лука Сафонов - компания занимается кибербезопасностью. По его словам, один из руководителей — это русско-украинский хакер Владислав Хорохорин, который был осужден за мошенничество с использованием электронных платежных средств и отбыл семилетний тюремный срок.

В NLB похвастались, что «подломили» всю экосистему «Сбера» и получили доступ ко многим сервисам, а не только к «СберЛогистике». Утверждают, что даже могут залезть в рабочие чаты разработчиков.

Но это лишь слова, пока такая информация не подтвердилась, а «Сбер» инцидент никак не прокомментировал.


Источник:

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Метки: атака   взлом   данные   кибербезопасность   клиенты   сбер   сберлогистика   сотрудники   хакеры   
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20  комментариев
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10k
Б.Касторский 2 часа назад
Давно уже не удивляет. Компании не хотят следить за собранной информацией и часто просто игнорируют происходящее. Регулярно поступают звонки от "следователей", "сотрудников банков" и "служб безопасности", знающих ФИО и дату рождения, иной раз и адрес (так было когда Яндекс еду ломали). Черный список в телефоне уже больше записной книжки.
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33k
russger 16 минут назад
Вот хакеры сидят такие и взламывают всякие сайты. А чё они друг друга не "хакнут"? Нашли вражеского, ломанули и сдали властям
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5k
saliamnn 41 минуту назад
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9k
Владимир 48 минут назад
Уже выступили с опровержением, отбили все атаки и так далее. Так что, кто то звездит, либо сбер либо хакеры.
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19k
speaktr-st 55 минут назад
95% "взломов" наших компаний - это тупой слив инфы от неблагонадежных сотрудников этих самых компаний. Вся работа "хакеров" в том, чтобы найти по соцсетям нужных людей и предложить им релокацию и немного бабок. Из каждой второй крупной компании сдриснули несколько сотрудников, обладающих информацией по инфраструктуре, средствам защиты, да тупо админскими паролями и логинами, у которых остались связи внутри конторы. Это гораздо проще и дешевле, чем технический взлом.
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901
John Freeman 58 минут назад
...а им так - ВЕЧЕР В ХАТУ, ваше место под шконкой, у нас и так всё сливается каждодневно и "майоры" названивают как только в банк зашёл.
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750
Kra Час назад
То-то мне в выходные звонили из "следственного комитета"!
Что-то их давно не было! ))
На моё бросание трубки и блокировки номера, перезванивали еще с 4х номеров. Потом, видимо, номера закончились и они отстали.
Вот такой настырный "следственный комитет", звонящий через IP-телефонию
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2k
Walther Час назад
..."«Сбер» инцидент никак не прокомментировал"... А *ули ему комментировать? Это ж не рекламой Сбермаркетов телевизор засирать!
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10k
BWSHARK Час назад
А ссыль на источник будет, или как всегда?
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15k
K7OO 2 часа назад
Ломануть аэропорт или военную компанию - это достаточно чувствительно. А выложить телефоны тех, кто пиццу заказывает - ну так себе диверсия, не очень страшно.)
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5k
Frank Borman 2 часа назад
Хакеры спёрли данные Спёрбанка. Это уже крупная перемога.
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10k
Алексей 2 часа назад
Ну что Герман ,где твой ИИ и чем он тебе помог? Чем крупнее контора тем больше в ней идиотов руководителей
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−6
Яна 2 часа назад
И зачем их надо публиковать для всех? и так не все хорошо в России
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−5
Марина Яна 2 часа назад
+
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August

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