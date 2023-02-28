Хакеры взломали сервис «СберЛогистика» и выложили украденные данные в открытый доступ

Ответственность за атаку взяли на себя хакеры из группировки NLB. Они уже взламывали несколько компаний, в том числе «Ситимобил». Это «достаточно серьезная группировка и собрана из высококвалифицированных киберпреступников», рассказал технический директор АО «Синклит» Лука Сафонов - компания занимается кибербезопасностью. По его словам, один из руководителей — это русско-украинский хакер Владислав Хорохорин, который был осужден за мошенничество с использованием электронных платежных средств и отбыл семилетний тюремный срок.

В NLB похвастались, что «подломили» всю экосистему «Сбера» и получили доступ ко многим сервисам, а не только к «СберЛогистике». Утверждают, что даже могут залезть в рабочие чаты разработчиков.

Но это лишь слова, пока такая информация не подтвердилась, а «Сбер» инцидент никак не прокомментировал.