На японской АЭС "Фукусима-1" произошла утечка радиоактивной воды

Утечку заметили 7 февраля утром. Во время техосмотра оборудования для очистки радиоактивной воды работник станции обнаружил, что из 16 вентилей закрыты только 6 из них. По подсчётам ТЕРСО, утекло около 5,5 тонн радиоактивной воды, которая практически полностью впиталась в почву. Содержание в ней радиоактивных веществ оценивается в 22 млрд беккерелей на литр при предельно допустимой норме в 1500 беккерелей. Заметим в скобках, что такую норму установила компания ТЕРСО, государственный японский "стандарт" составляет 60 000 беккерелей на литр.

Отмечается, что установленные рядом приборы пока не показывают изменения радиоактивного фона. Но местность, где произошла утечка, объявили запретной. Грунт, в который впиталась вода, будут срезать, чтобы загрязнение не распространилось дальше. По словам представителей компании ТЕРСО, ни в дренажные каналы, ни в океан вода не попала.

Сброс в океан радиоактивной воды, оставшейся после охлаждения разрушенных при аварии 2011 года реакторов и прошедшую очистку от большинства радионуклидов, Япония начала в конце августа 2023 года. Из-за этого решения Китай запретил ввоз и переработку японской рыбы и морепродуктов, Россия в октябре 2023 года ввела ограничения на эти виды японских товаров.