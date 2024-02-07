На японской АЭС "Фукусима-1" произошла утечка радиоактивной воды

Более 5 тонн жидкости с радионуклидами впиталось в почву.
На аварийной атомной станции "Фукусима-1" произошла утечка воды с радионуклидами. Это уже второй инцидент с работниками оператора АЭС Tokyo Electric Power Company (ТЕРСО). В октябре двое сотрудников компании пострадали сами, умудрившись облиться заражённой водой, а теперь кто-то из них не закрыл вентили на установке по очистке жидкости. В итоге более 5 тонн радиоактивной воды впиталась в почву.
"Такого быть не должно. Простите, что заставили вас волноваться", — принёс извинения перед местными властями замминистра экономики Японии.
Примечательно, что утечка произошла спустя неделю после первого отчёта МАГАТЭ с начала сброса радиоактивной воды в океан. В отчёте говорилось, что всё идёт по плану и соответствует международным стандартам.
Утечку заметили 7 февраля утром. Во время техосмотра оборудования для очистки радиоактивной воды работник станции обнаружил, что из 16 вентилей закрыты только 6 из них. По подсчётам ТЕРСО, утекло около 5,5 тонн радиоактивной воды, которая практически полностью впиталась в почву. Содержание в ней радиоактивных веществ оценивается в 22 млрд беккерелей на литр при предельно допустимой норме в 1500 беккерелей. Заметим в скобках, что такую норму установила компания ТЕРСО, государственный японский "стандарт" составляет 60 000 беккерелей на литр.
Отмечается, что установленные рядом приборы пока не показывают изменения радиоактивного фона. Но местность, где произошла утечка, объявили запретной. Грунт, в который впиталась вода, будут срезать, чтобы загрязнение не распространилось дальше. По словам представителей компании ТЕРСО, ни в дренажные каналы, ни в океан вода не попала.
Сброс в океан радиоактивной воды, оставшейся после охлаждения разрушенных при аварии 2011 года реакторов и прошедшую очистку от большинства радионуклидов, Япония начала в конце августа 2023 года. Из-за этого решения Китай запретил ввоз и переработку японской рыбы и морепродуктов, Россия в октябре 2023 года ввела ограничения на эти виды японских товаров.
На территории "Фукусимы-1" установлено около тысячи резервуаров с зараженной водой, общий объём которых составляет 1,37 млн тонн. Всю эту жидкость планируется слить в океан в течение 30 лет.
Источник:
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А тут- ну прямо японцы витамины распространяют
Даже на песке будет озеро, не успеет впитаться
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только нам не рассказывайте что это произошло случайно