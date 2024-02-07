Силовики провели массовые задержания адептов «Свидетелей Иеговы»*

Сектанты продолжали вербовать в свою запрещённую организацию и к ним пришли не совсем те, кого они ожидали.
20 апреля 2017 года Секта Свидетелей Иеговы* признана экстремистской и запрещена в России. В нашей стране действовало около 400 филиалов этой конторы. После запрета они исчезли из больших городов и перебрались в более отдалённые места. Например, стали осваивать Еврейскую Автономную область - там распространяли литературу и вербовали новых последователей.
В числе прочего, они требовали у своих подопечных отказаться от переливания крови - на этом у них был особый пунктик. У одного из задержанных нашли расписку, что он отказывается от такой процедуры, даже под угрозой смерти. Видно очень боялся, что ему зальют кровь какого-нибудь нечестивца.
Они пытались шифроваться и не привлекать к себе внимания - но всё равно получили уголовное дело по статье об организации экстремистской деятельности. И к ним наведались силовики с массовыми обысками и задержаниями. У сектантов нашли пропагандистские листовки и кучу запрещённых книг. Заодно органы выяснят, где всё это напечатали.
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Вероятно, теперь «свидетели» отправятся в СИЗО - сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения. По этой статье им светит реальный срок за решёткой.
*признаны экстремистской организацией и запрещены в РФ.
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Итак, кто это такие и каковы их учения? Чем именно они опасны для государства и людей:
1. Промывание мозгов у них стоит на потоке и оно крайне эффективно.
2. Частично они отрицают власть государства, т.е. не служат в армии (всегда и везде), не работают на государственных должностях (не везде), не присягают стране и флагу и т.д.
3. Иисус у них только сын Бога. Без какой-либо власти. Власть есть только у Бога.
3а. Нет никакой Троицы. Нет рая и ада.
4. Все остальные религии для них - ложь. Спасутся только они. Все остальные уйдут в небытие. Поэтому, они ОБЯЗАНЫ искать новых адептов. Кстати, если начать задавать им неудобные вопросы, то они начнут говорить о том, что нужно уважать их религию и их выбор. Сами же они не уважают ничью, кроме их. Поэтому и такие приставучие.
5. Их учение представляет угрозу жизни человеку, т.к. у каждого из них в кармане всегда есть записка о том, чтобы ему не делали переливание крови, даже под угрозой смерти.
6. Единственная власть, которой они подчиняются безоговорочно, это власть их старейшин.
7. Они отвергают любые исторические факты, если таковые работают против них. Как пример, подписание соглашения свидетелей с Гитлером.
8. Заносить денюжку священно и обязательно, даже если эта денежка последняя. Т.е. часто оставляют людей без средств к существованию.
9. Принадлежащим к этой сексе часто запрещают иметь друзей другой религии или заставляют "конвертировать" их в свою. То же самое с семьёй, она вся должна принадлежать свидетелям. То есть, это простыми словами, религиозный экстремизм.
10. Многие из них не признают, что у животных есть душа.
Коротко и просто об их учениях:
1. Они 5 раз провозглашали конец света.
2. Они меняли по крайней мере 15 раз Библию, чтобы она соответствовала их новым учениям.
Все книги напечатаны в гейропе.
Всех нах к ногтю
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ты дурак или как?
Ты сам то Конституцию читал или всё больше по пересказам других?
По твоей логике и ИГИЛ запрещать нельзя, все правоверные и в Аллаха верят.
Статья 13
5. Запрещается создание и деятельность общественных объединений, цели или действия которых направлены на насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение целостности Российской Федерации, подрыв безопасности государства, создание вооруженных формирований, разжигание социальной, расовой, национальной и религиозной розни.
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Верховный суд РФ признал "Свидетелей Иеговы" экстремистской организацией, ликвидировал и запретил ее деятельность на территории страны. Таким образом были удовлетворены исковые требования Минюста РФ.
В общем - Контора по вымогательству денег эти "Свидетели"..
И Россия не одинока в запрете этих "святош". В начале 1999 года «Свидетели Иеговы» были лишены религиозного статуса во Франции. Их обязали выплатить за несколько лет налоги, сумма которых составила более 50 млн долларов, и до выплаты арестовали все их имущество на французской территории.