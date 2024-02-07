Силовики провели массовые задержания адептов «Свидетелей Иеговы»*

20 апреля 2017 года Секта Свидетелей Иеговы* признана экстремистской и запрещена в России. В нашей стране действовало около 400 филиалов этой конторы. После запрета они исчезли из больших городов и перебрались в более отдалённые места. Например, стали осваивать Еврейскую Автономную область - там распространяли литературу и вербовали новых последователей.

В числе прочего, они требовали у своих подопечных отказаться от переливания крови - на этом у них был особый пунктик. У одного из задержанных нашли расписку, что он отказывается от такой процедуры, даже под угрозой смерти. Видно очень боялся, что ему зальют кровь какого-нибудь нечестивца.

Они пытались шифроваться и не привлекать к себе внимания - но всё равно получили уголовное дело по статье об организации экстремистской деятельности. И к ним наведались силовики с массовыми обысками и задержаниями. У сектантов нашли пропагандистские листовки и кучу запрещённых книг. Заодно органы выяснят, где всё это напечатали.