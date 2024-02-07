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Силовики провели массовые задержания адептов «Свидетелей Иеговы»*

Силовики провели массовые задержания адептов «Свидетелей Иеговы»*

Автор:
07 февраля 2024 14:27
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Еврейская автономная область   задержание   обыски   свидетели иеговы   секта   экстремисты   
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Сектанты продолжали вербовать в свою запрещённую организацию и к ним пришли не совсем те, кого они ожидали.

20 апреля 2017 года Секта Свидетелей Иеговы* признана экстремистской и запрещена в России. В нашей стране действовало около 400 филиалов этой конторы. После запрета они исчезли из больших городов и перебрались в более отдалённые места. Например, стали осваивать Еврейскую Автономную область - там распространяли литературу и вербовали новых последователей.

В числе прочего, они требовали у своих подопечных отказаться от переливания крови - на этом у них был особый пунктик. У одного из задержанных нашли расписку, что он отказывается от такой процедуры, даже под угрозой смерти. Видно очень боялся, что ему зальют кровь какого-нибудь нечестивца.

Они пытались шифроваться и не привлекать к себе внимания - но всё равно получили уголовное дело по статье об организации экстремистской деятельности. И к ним наведались силовики с массовыми обысками и задержаниями. У сектантов нашли пропагандистские листовки и кучу запрещённых книг. Заодно органы выяснят, где всё это напечатали.

Вероятно, теперь «свидетели» отправятся в СИЗО - сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения. По этой статье им светит реальный срок за решёткой.

*признаны экстремистской организацией и запрещены в РФ.

Источник:

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Метки: Видео   Еврейская автономная область   задержание   обыски   свидетели иеговы   секта   экстремисты   
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41  комментарий
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62k
pynh 3 часа назад
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20k
Alush 18 минут назад
Экстремистская эта секта или нет, не важно, главное перестали по домам ходить и останавливать на улице, чтобы сунуть свою макулатуру в виде "Пробудись" и "Сторожевой башни".
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20k
anpetrof 37 минут назад
Всех распять на заборе голой жопой наружу и чтобы каждый, кто мимо проходит, по ней хворостиной...
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12k
Трив 40 минут назад
Если уж отвечать на "А чем они опасны? И что это за вера?", нужно хотя бы в этом что-то понимать.
Итак, кто это такие и каковы их учения? Чем именно они опасны для государства и людей:
1. Промывание мозгов у них стоит на потоке и оно крайне эффективно.
2. Частично они отрицают власть государства, т.е. не служат в армии (всегда и везде), не работают на государственных должностях (не везде), не присягают стране и флагу и т.д.
3. Иисус у них только сын Бога. Без какой-либо власти. Власть есть только у Бога.
3а. Нет никакой Троицы. Нет рая и ада.
4. Все остальные религии для них - ложь. Спасутся только они. Все остальные уйдут в небытие. Поэтому, они ОБЯЗАНЫ искать новых адептов. Кстати, если начать задавать им неудобные вопросы, то они начнут говорить о том, что нужно уважать их религию и их выбор. Сами же они не уважают ничью, кроме их. Поэтому и такие приставучие.
5. Их учение представляет угрозу жизни человеку, т.к. у каждого из них в кармане всегда есть записка о том, чтобы ему не делали переливание крови, даже под угрозой смерти.
6. Единственная власть, которой они подчиняются безоговорочно, это власть их старейшин.
7. Они отвергают любые исторические факты, если таковые работают против них. Как пример, подписание соглашения свидетелей с Гитлером.
8. Заносить денюжку священно и обязательно, даже если эта денежка последняя. Т.е. часто оставляют людей без средств к существованию.
9. Принадлежащим к этой сексе часто запрещают иметь друзей другой религии или заставляют "конвертировать" их в свою. То же самое с семьёй, она вся должна принадлежать свидетелям. То есть, это простыми словами, религиозный экстремизм.
10. Многие из них не признают, что у животных есть душа.

Коротко и просто об их учениях:
1. Они 5 раз провозглашали конец света.
2. Они меняли по крайней мере 15 раз Библию, чтобы она соответствовала их новым учениям.
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7k
Евгений Д 51 минуту назад
Откуда деньги, это не вопрос- да либерасты спонсируют чтоб РФ развалить.
Все книги напечатаны в гейропе.
Всех нах к ногтю
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−5
Олег Час назад
Я - бывший Свидетель Иеговы. Все фотографии и аргументы, которые здесь приведены - полная чушь. Всё гораздо сложнее чем кажется. Свидетели Иеговы это глубоко духовные люди и если есть желание утолить личное эго и победить их, то это можно сделать только духовно. Насчёт запрета Watchtower в России - Гитлер тоже начинал со Свидетелей. Чем это для него закончилось все знают (озверением, садизмом, деградацией и самоуничтожением нации)...
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42k
Сергей Час назад
Вот ихняя литература, печатали в Бруклине.
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9
Михаил Час назад
Помню "свидетелей Иеговы" в 90х и начале 2000х. Абсолютно мирные и спокойные люди, предлагают поговорить о Боге, о своей вере, дарят свои книги и Библию, никогда не требовали деньги и продавать квартиры, как другие секты, не разрушали семьи. Ничего о них плохого сказать не могу
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140
Krrsantan Час назад
Видел как поп на остановке дрался со свидетелями иеговы.. Победил батюшка ибо кадило это вам бл#ть не брошурки))
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18k
Сергей 2 часа назад
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27k
Лис 2 часа назад
На разминирование отправить.
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913
Дмитрий 2 часа назад
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67
Richard 2 часа назад
косить их арестами беспощадно до полного уничтожения. Только сегодня, тук-тук в дверь, стоят две старухи и таинственным тоном говоря: - а вы хотите узнать, что творится в этом мире! А вы знаете что на днях армагеддон быть интерробанг. Послал их на... болт
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923
iKrek 2 часа назад
Чет я от времени отстал. Разве в России, в конституции нет свободы вероисповедания? И если одну религию запрещают, разве не надо тогда и все остальные запретить?
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766
Ринат Фамутдинов 2 часа назад
В контру приходили "Адвентисты седьмого дня"... хотели денег... Увы! Бежали очень быстро. не догнал!!!
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11k
Михаил 2 часа назад
а вот с точки зрения закона, если заходит такой "свидетель" в транспорт и начинает втирать пассажирам свою религию, это же незаконно? Я же не могу покинуть транспорт во время движения, получается это насильственная проповедь. В морду ему тоже не дашь - незаконно
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2k
Dimon 2 часа назад
Мне много приходилось и приходится сталкиваться с еговистами и до сих пор это были обычные милейшие люди! Никогда меня никто не вербовал, не склонял к вере и тем более ничего не просил. Может везло?!
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20k
Shtoppi 2 часа назад
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6k
Трям 2 часа назад
чурки закончились?
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2k
Duke_kir 2 часа назад
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16k
Patmaz 3 часа назад
Были свидетели, стали обвиняемыми.
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August

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