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Убойные товары из супермаркетов на все случаи жизни

Убойные товары из супермаркетов на все случаи жизни

Автор:
01 марта 2024 07:01
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Юмор   название   смешные товары   странные названия   товары   
735
14

На рынке можно найти сегодня всё, что угодно душе, и особенно то, что не угодно. Но производители явно не заморачиваются, создавая странные продукты и придумывая им нелепые названия. Что бы из поста вы положили в корзину себе?

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Метки: Прикол   Юмор   название   смешные товары   странные названия   товары   
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