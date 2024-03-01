Убойные товары из супермаркетов на все случаи жизни

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На рынке можно найти сегодня всё, что угодно душе, и особенно то, что не угодно. Но производители явно не заморачиваются, создавая странные продукты и придумывая им нелепые названия. Что бы из поста вы положили в корзину себе?
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