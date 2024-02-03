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Мемы из соцсетей. Свежак за 3 февраля

Мемы из соцсетей. Свежак за 3 февраля

Автор:
03 февраля 2024 21:05
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: Мемы   Прикол   Юмор   подборка   ржака   соцсети   юмор из соцсетей   
4890
20
3 февраля 1637 года в Нидерландах началась биржевая паника. Число продающих тюльпаны значительно превысило число покупающих. Жаль, что сегодня эта тема уже не кажется такой смешной... Впрочем, вы не задумывались о покупке крипты? Очень выгодное дело, её сейчас все покупают!
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Метки: Мемы   Прикол   Юмор   подборка   ржака   соцсети   юмор из соцсетей   
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22  комментария
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1M
NAZARETH (модер) 2 часа назад
Комментарий к фото
Меня одолевают смутные сомнения, куда тюменцы еще две колонны дели?
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58k
Мойша Минуту назад
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3k
Бомбардир 13 минут назад
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Почему без галочки?
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3k
Бомбардир 14 минут назад
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А я просто сдавал на механике, потому что на ВАЗ-2106 в 1997 году автоматических коробок передач не устанавливали.
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6k
Трям Полчаса назад
Никифор наибенился и в акках запутался ))))))))
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1M
NAZARETH (модер) 2 часа назад
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Вот это на всю жизнь
Ссылка youtu.be
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391
iskra 2 часа назад
Почти как техникум, в котором я учился. Каменск-Уральский.
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941
Anatolij 2 часа назад
После шутки про кладбище & 30-летних почувствовал знакомый запах! Никифоридис!!! Перелогинься!!!
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5k
Голодный бурундук-шатун 2 часа назад
Никифоридис, Вы забыли перелогиниться?
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37k
АнтонПолднев 2 часа назад
Ну то, что он прорезал над раковиной, это уже отличный результат

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871
алексей светов 2 часа назад
17,Вы реально считаете что мы не умеем считать до 8 ,б,,,ь За дебилов нас считаете б,,,ь?
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