Мемы из соцсетей. Свежак за 3 февраля

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3 февраля 1637 года в Нидерландах началась биржевая паника. Число продающих тюльпаны значительно превысило число покупающих. Жаль, что сегодня эта тема уже не кажется такой смешной... Впрочем, вы не задумывались о покупке крипты? Очень выгодное дело, её сейчас все покупают!
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никаких пакетов и бумаг в биомусор. иначе штраф.
но тема ушла от юмора и стала скучной.
Причём как обычно - стоят баки, для раздельного мусора и рядом три огромных контейнера под всё вперемешку.
говори по русски или немецки.
не понимаю я вашу собачью пендосску мову. принципиально.