Одно время было популярно приложение, которое "раздевало" девушек на фото, потом этих девушек, которые самостоятельно раздеваются, стало так много, что просто караул. Теперь же становиться популярным этих самых девушек одевать.
Народ в интернете даже целое движение организовал - dignifAI. Его целью является напоминание девушкам, чье поведение может быть расценено как легкомысленное, о важности сохранения своего достоинства.
Для сильно продвинутых- это называется слатшейминг, что буквально - форма гендерной дискриминации, призывающей людей и не определившихся со своей принадлежностью к роду человеческому, не светить своей задницей и прочими частями тела на публику. А то не всем приятно смотреть на некоторую обнаженку.
Пользователи берут фотографии девушек с одного всем известного сайта, с помощью нейросетей приводят их в приличный вид и отправляют этим дамам их обратно.
Дамы по этому поводу злятся и всячески негодуют. Ну их понять тоже можно, кто-то на этом деньги не плохие делает, ну а большая часть занимается подобным из любви к искусству и противоположному полу.
Короче, дошло до того, что дамы банят любителей целомудренности, а те не останавливаются и продолжают клепать приличный контент.
Ну и вот вам еще на последок тяжелой артиллерии. Без одежды этого дяденьку ищите сами :)
Источник:
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