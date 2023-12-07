Сэкономлю в этом году: мужчины поделились идеями подарков своим девушкам на Новый год

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Уже определись с подарком на Новый год для своих благоверных? Айфон? Ювелирка? Сертификат на косметику? Пользователи соцсетей поделились идеями. Может быть они вам чем-то помогут.
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