FISHKINET
Сообщество Юмор 18042 поста • 3638 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Юмор
Сэкономлю в этом году: мужчины поделились идеями подарков своим девушкам на Новый год

Сэкономлю в этом году: мужчины поделились идеями подарков своим девушкам на Новый год

Автор:
07 декабря 2023 13:42
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   девушки   идея   мужчины   новый год   подарок   
1140
16

Уже определись с подарком на Новый год для своих благоверных? Айфон? Ювелирка? Сертификат на косметику? Пользователи соцсетей поделились идеями. Может быть они вам чем-то помогут.

×
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Юмор   девушки   идея   мужчины   новый год   подарок   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Показать ещё
Richard

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

103956



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Пьерлуиджи Коллина - легенда футбольного судейства
Пьерлуиджи Коллина - легенда футбольного судейства
"У нас тут так не принято": туристка приехала в Дагестан и нарвалась на "полицию нравов"
"У нас тут так не принято": туристка приехала в Дагестан и нарвалась на "полицию нравов"
Набирающие популярность в сообществах
АвтоВсячина
АвтоВсячина
Свежие новости футбола
Свежие новости футбола
Без “Ёлок” Нового года не бывает!
Без “Ёлок” Нового года не бывает!
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Идеальный подарок

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомобили#интересно#Юмор#люди#кино#факты#Ynews#подборка#Москва
#в мире#машина#Прикол#аварии#авто аварии#фильм#Автовсячина#удивительно#собака#инцидент
#животные#автомир#интересное#ДТП#забавно#позитив#США#Разное#история#дети
Без “Ёлок” Нового года не бывает! Без “Ёлок” Нового года не бывает! Эти люди получили в качестве премии к Новому году всё что угодно, но только не деньги Эти люди получили в качестве премии к Новому году всё что угодно, но только не деньги Напоминание о рыбалке: мужчины объяснили, почему им нравятся чулки и колготки в сетку на девушках Напоминание о рыбалке: мужчины объяснили, почему им нравятся чулки и колготки в сетку на девушках Тиндер-дейт по-русски: подборка нелепых историй о первых свиданиях Тиндер-дейт по-русски: подборка нелепых историй о первых свиданиях Ох, уж эти мужчины: интересные женские наблюдения Ох, уж эти мужчины: интересные женские наблюдения Что женщин возбуждает в мужчинах: откровения представительниц слабого пола Что женщин возбуждает в мужчинах: откровения представительниц слабого пола

На что жалуетесь?

Вернуться