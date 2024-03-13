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Такер Карлсон в очередной раз высказался о Москве

Такер Карлсон в очередной раз высказался о Москве

Автор:
13 марта 2024 13:22
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   Москва   США   Такер Карлсон   мнение   порядок   
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Журналист рассказал, что из-за увиденного он не стал любить Россию, но возненавидел власти США.

Американский журналист Такер Карлсон, взявший в начале февраля интервью у президента России и поделившийся со своей аудиторией впечатлениями о Москве, в беседе со своим коллегой Крисом Куомо вновь подтвердил, что столица России по многим параметрам превосходит все города Америки.


В частности, он заявил, что Москва потрясла его чистотой и порядком. На улицах 13-миллионного города, которым трудно управлять, он не увидел привычную для сегодняшних США картину с бездомными и измазанными граффити стенами домов. При этом он отметил, что увиденное не делает его фанатом России или Путина, но ему, что называется, за державу обидно. Ведь во времена его молодости американские города были примерно таким же, как и Москва — опрятными и безопасными. В сегодняшнем положении вещей он обвинил власти — увиденное в Москве его не заставило любить Россию, но заставило ещё больше презирать действующие (демократические) власти, которые довели города до такого состояния.

Также на днях в беседе с журналистом Лексом Фридманом он рассказал про единственный исключённый из интервью вопрос Путину. Карлсон заявил, что якобы хотел спросить президента России о том, почему в правительстве он не увидел ни одного чернокожего.


Очевидно, это ещё один камень в огород действующим властям, которые, заболев инклюзивностью, набирают в ведомства сотрудников по квотам — с разным этническим происхождением и сексуальными предпочтениями.

Напомним, что бывший ведущий телеканала Fox News прилетел в Москву 1 февраля. В столице он пробыл неделю, успев посетить за это время балет "Спартак" в Большом театре и выставку-форум "Россия" на ВДНХ. Также, видимо, решив проверить действия санкций, он заглянул в гипермаркет "Ашан", а также в одно из заведений сети "Вкусно — и точка".

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Метки: Видео   Москва   США   Такер Карлсон   мнение   порядок   
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12  комментариев
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279
dasn7 Час назад
Любить необязательно. Здравое отношение без лукавства заинтересованных глобальных паразитов - вполне достаточно.
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5k
Serj81 5 минут назад
У нас в Сибири много студентов военных кафедр из дружественных африканских стран
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113
Лопатин Михаил 19 минут назад
Негласные квоты в правительстве России вполне себе соблюдаются. Испокон веков в правительстве был определенный процент представителей нацменьшинств и в первую очередь татар (самая многочисленная национальность в России после русских). Этот порядок был заведён ещё в советское время и действует до сих пор.
Что же до чернокожих, то тут уж, как говорится, извините. Негры у нас не водятся...
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4k
Могвай Полчаса назад
Чернокожих у нас почти нет, а вот черных макак дофига и больше.
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−15
ruslan d Час назад
У нас на улице то чернокожего не каждый день встретишь ...
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372
costarox ruslan d 55 минут назад
У нас в Архангельске каждый день видишь да еще и не по одному разу.
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