Такер Карлсон в очередной раз высказался о Москве

Американский журналист Такер Карлсон, взявший в начале февраля интервью у президента России и поделившийся со своей аудиторией впечатлениями о Москве, в беседе со своим коллегой Крисом Куомо вновь подтвердил, что столица России по многим параметрам превосходит все города Америки.





В частности, он заявил, что Москва потрясла его чистотой и порядком. На улицах 13-миллионного города, которым трудно управлять, он не увидел привычную для сегодняшних США картину с бездомными и измазанными граффити стенами домов. При этом он отметил, что увиденное не делает его фанатом России или Путина, но ему, что называется, за державу обидно. Ведь во времена его молодости американские города были примерно таким же, как и Москва — опрятными и безопасными. В сегодняшнем положении вещей он обвинил власти — увиденное в Москве его не заставило любить Россию, но заставило ещё больше презирать действующие (демократические) власти, которые довели города до такого состояния.